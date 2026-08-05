Mejores robots de cocina (2026). Cuál comprar y siete modelos recomendados desde 219 euros

Si quieres preparar platos elaborados sin invertir demasiado tiempo, un robot de cocina puede ayudarte a cocinar mejor y con menos esfuerzo. Thermomix es la referencia más conocida, pero existen alternativas muy competitivas, como es el caso de la Monsieur Cuisine Smart, que es nuestra recomendación.

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El Monsieur Cuisine Smart es un robot de cocina que únicamente está disponible en la tienda Lidl, aunque no siempre. Es nuestra recomendación porque se trata de un modelo de gama alta que tiene un precio muy comedido. Su pantalla es intuitiva y desde ella podemos ver la elaboración de cada receta.

También permite cocinar en varios niveles para preparar un menú completo de una sentada, tiene 16 funciones y programas automáticos y hoy en día se pueden encontrar muchísimas recetas (más de 1.000 según Lidl) a través de la aplicación para móviles.

Los destacados

MODELO PERFECTO PARA TI LO MEJOR LO PEOR PRECIO DESDE Monsieur Cuisine Smart Si quieres un robot de cocina de gama alta con una buena relación calidad-precio. Sus prestaciones de gama alta, el diseño y el funcionamiento. No siempre se puede encontrar en Lidl y Su ecosistema de recetas y usuarios es más pequeño que el de Thermomix. 499,99€ Thermomix TM7 Si buscas un robot de cocina con gran soporte de accesorios y recambios. Es el robot de cocina para toda la vida: hay recambios, soporte y tiene buena durabilidad. Su precio es muy alto. 1.549€ Taurus Mycook Next Si quieres un robot de cocina con muchos accesorios. Tiene una buena pantalla, una buena conectividad y muchos accesorios. Su precio es alto para lo que ofrece. 841,50€ Cecotec Mambo 11090 Si buscas un robot de cocina muy económico que tenga muchas funciones. ofrece una experiencia cercana a la gama alta en funciones, aunque con peores materiales y acabados. Las piezas son de plástico y se deterioran con el paso del tiempo. 219€ Ufesa TotalChef RK7 Si quieres un robot de cocina que incluya muchos accesorios. Es bastante completa y fácil de usar. Incluye más piezas plásticas que otros rivales, lo que puede afectar a la durabilidad percibida. 319€ Kenwood CookEasy Si buscas un robot de cocina de muy buena calidad y que te permita realizar recetas de forma sencilla. Es de muy buena calidad y es fácil de utilizar. La pantalla es más pequeña que la de otros rivales. 549,90€ Moulinex I-Companion Touch XL HF9345 Si quieres un robot de cocina para preparar mucha cantidad de comida. Tiene conectividad WiFi para ver las recetas desde el móvil. Su pantalla es un poco pequeña. 789,95€

Por qué destacan

De entre todos los robots de cocina que podemos encontrar, nos quedamos con el Monsieur Cuisine Smart por todo lo que ofrece. A continuación, haremos un repaso a las características principales de estos dispositivos para que sepas qué criterio seguir a la hora de comprar un robot de cocina.

Potencia. La potencia de un robot de cocina (medida en vatios) es importantísima, ya que determinará ciertos aspectos como la cantidad de alimentos que es capaz de procesar, la velocidad de preparación y el tipo de funciones disponibles.

Hoy en día podemos encontrar robots de cocina que van desde los 400 hasta los 1.500W. Sin embargo, una buena forma para conocer la potencia, sobre todo en la práctica, es prestar atención a lo que es capaz de realizar. Si puede picar hielo o triturar carne, ofrecerá una gran potencia.

Programas. Los programas y funciones determinan lo que es capaz de hacer un robot de cocina. Normalmente encontraremos funciones básicas como hornear, sofreír, cocer al vapor, trocear o preparar sopas, pero también hay modelos que van un paso más allá ofreciendo la posibilidad de realizar recetas completas, de tal forma que únicamente tendremos que introducir los ingredientes y programarlo.

También es importante tener en cuenta que el robot de cocina sea intuitivo. Hay modelos que se limitan a contar con una botonera para elegir las funciones y una pantalla digital que muestra los pasos a seguir de las recetas, mientras que otros más avanzados incorporan pantallas táctiles y conectividad WiFi para tener un mayor control desde el móvil. En cualquier caso, lo importante es que sea claro y fácil de utilizar.

Recipiente y diseño. Los robots de cocina vienen con un bol en el que introduciremos los alimentos, y puede ser de diversos materiales. Los hay de acero inoxidable por su combinación de resistencia y buena capacidad de limpieza, mientras que otros tantos cuentan con recubrimientos cerámicos para abaratar costes.

En cuanto al diseño, viene bien tener en cuenta que no todos los robots de cocina tienen el mismo tamaño y la misma capacidad, así como no todos cuentan con asas de seguridad para trasladar los recipientes o ventosas para que el dispositivo se quede fijo a la hora de utilizarlo.

Mantenimiento. Este es un apartado que suele pasar desapercibido, pero que es importante para el día a día. Hay modelos de gama alta que cuentan con funciones de autolimpieza, pero lo normal es que se puedan desmontar para introducir los accesorios en el lavavajillas o lavarlos a mano.

Accesorios y extras. Lo habitual es que los robots de cocina cuenten con diversos accesorios, como espátulas, medidores o básculas. No obstante, hay que tener en cuenta la calidad, y no tanto la cantidad de ellos.

También viene bien tener en cuenta si la marca vende accesorios, pero sobre todo si cuenta con recambios, un aspecto fundamental por si en el futuro alguno de los accesorios o alguna parte del robot de cocina se estropea.

Otras opciones a considerar

Aunque te hemos recomendado el Monsieur Cuisine Smart como el mejor robot de cocina, hay muchísimas alternativas que pueden encajar mejor con lo que estás buscando. Estas son las más destacables:

Thermomix TM7. El robot de cocina Thermomix ha ido evolucionando mucho con el paso de los años y la Thermomix TM7 destaca actualmente por todo lo que ofrece. A simple vista, lo más llamativo es su gran pantalla de 10 pulgadas, aunque también es importante mencionar que la marca cuenta con una gran comunidad que comparte recetas muy elaboradas. Además, viene con más de 20 funciones y programas para fermentar, laminar, dorar o cocer arroz, entre otras.

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Taurus Mycook Next. El Taurus Mycook Next también viene con una buena pantalla de 10 pulgadas, aunque en este caso en posición vertical y no horizontal. Es compatible con los asistentes de voz Alexa y Google Assistant y desde la app para móviles se puede acceder al club Mycook para descubrir un gran surtido de recetas.

Cecotec Mambo 11090. El Cecotec Mambo 11090 suele ser el robot de cocina más vendido de Amazon por un motivo: su precio. Es habitual encontrarlo por aproximadamente 200 euros y tiene las funciones necesarias como para (casi) no echar en falta a un modelo de gama alta; es capaz, incluso, de triturar hielo. Además, se puede conectar a la app para móviles para descubrir recetas.

Ufesa TotalChef RK7. El atractivo del modelo Ufesa TotalChef RK7 es que viene con muchísimos accesorios, pero además permite preparar un máximo de cuatro platos a la vez y cuenta con más de 150 recetas incorporadas. También incorpora una pantalla táctil de siete pulgadas, viene con calentamiento por inducción y dispone de 30 funciones.

Kenwood CookEasy. Quizás no sea tan conocido como las demás propuestas de este listado, pero el robot de cocina Kenwood CookEasy es muy interesante. Lo es por su diseño y capacidad de 4,5 litros y también porque permite cortar y rallar directamente en el cuenco durante la cocción. Además, viene con tapa de cristal e incluye varios accesorios, como un rallador, cesta de vapor o un batidor.

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Moulinex I-Companion Touch XL HF9345. El Moulinex I-Companion Touch XL HF9345 es un robot de cocina que incorpora pantalla para seguir los pasos de cada receta, aunque se puede utilizar el móvil para ver (y explorar) diferentes platos. Tiene capacidad de 3,5 litros y viene con 14 programas automáticos y un modo manual.

Configuraciones y extras

Además de todo lo que hemos comentado en los párrafos anteriores, conviene tener en cuenta que los robots de cocina pueden venir con ciertas configuraciones y extras a los que conviene prestar atención.

Accesorios. Dependiendo del robot de cocina, puede llegar con más o menos accesorios. Habitualmente estos suelen ser espátulas, básculas o medidores, entre otros.

Número de recetas. Muchos robots de cocina cuentan con sus propias recetas. Lo habitual es que vengan incorporadas en el dispositivo, aunque también pueden llegar en libros físicos.

Comunidad. Algunas marcas cuentan con comunidades de usuarios que comparten recetas. Se trata de una buena forma para descubrir platos.

Preguntas frecuentes sobre el mejor robot de cocina

¿Qué funciones es capaz de realizar el robot de cocina?

Dependiendo del modelo podrá picar alimentos, batirlos, mezclarlos, amasarlos, triturarlos o cocinarlos al vapor. La cantidad de funciones dependerá, sobre todo, de la potencia.

¿Qué capacidad tiene el vaso o recipiente principal?

La capacidad del recipiente principal determinará la cantidad de comida que se puede preparar de una sola vez. Aproximadamente, con un recipiente de cinco litros se puede cocinar para cuatro personas.

¿Es fácil de limpiar y los accesorios son aptos para el lavavajillas?

No todos los recipientes o accesorios son aptos para el lavavajillas, por lo que conviene revisar las especificaciones de cada modelo. Además, no todos se desmontan con la misma facilidad.

¿Qué accesorios vienen incluidos con la compra del robot?

Dependiendo del robot de cocina, vendrá con unos u otros accesorios. Además, algunas marcas venden sus propios accesorios en las tiendas oficiales.

¿Cuánto ocupa el robot en la cocina?

Lo habitual es que estos dispositivos ocupen mucho espacio. La base por sí sola suele tener unas buenas dimensiones, a lo que hay que añadirle los accesorios y los recipientes.

¿Los robots de cocina incluyen recetas?

Normalmente llegarán con recetas preinstaladas las que se puede acceder a través de la pantalla o con recetas impresas en papel. Algunos modelos también cuentan con su propia aplicación para móviles que añaden recetas.

Recomendación final

De entre las distintas propuestas que hemos repasado, nos quedamos con la Monsieur Cuisine Smart. Lo hacemos porque se trata de un modelo premium con precio mucho más contenido que el de Thermomix. También incorpora una pantalla muy intuitiva y un buen surtido de funciones y recetas.

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Sin embargo, es posible que estés buscando un robot de cocina con otras características o con otro precio. La Thermomix TM7 es especialmente interesante por su gran pantalla de 10 pulgadas, por todas las funciones que ofrece y por la gran comunidad de usuarios que tiene actualmente.

También hay alternativas mucho más económicas como la Cecotec Mambo 11090 que, pese a no ofrecer la misma calidad de materiales, incorpora una gran cantidad de funciones. El modelo Taurus Mycook Next también ofrece una muy buena calidad y cuenta con una buena comunidad de usuarios.

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