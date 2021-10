Hay vida más allá de la Thermomix: 11 aparatos que cambiaron la forma de cocinar de los editores de Xataka

Hay quien se relaja cocinado, otros lo ven como un mero trámite necesario para comer, pero todos tienen sus trucos en la cocina y sus utensilios para llevarlo a cabo. Si enumerásemos nuestros imprescindibles, seguro que muchos coincidiríamos en nuestro cuchillo favorito o esa sartén a la que le hemos pillado el truco... pero ojo porque en Xataka hay sorpresas. Hemos consultado a los editores de Xataka por esos gadgets y pequeños electrodomésticos que más han cambiado su forma de cocinar, los que más usan y que no faltan en sus preparaciones. Y sí, está la Thermomix, pero hay muchos más

La recomendación de Javier Jiménez:

Sinceramente, durante años he estado convencido de que los fanáticos de la slow cooker eran el equivalente gastronómico de los runners y quizás lo sean. Pero, oye, que cuenten conmigo. Es, con mucha diferencia, el mejor gadget que he descubierto en los últimos años . La mía es de Crockpot ( 90 euros ), tiene pantalla digital y es duracenamics, es decir, que puedes usarla como una olla normal, muy útil por ejemplo para dorar la carne.

"A Pablo de Tarso le cambió la vida una ceguera en las puertas de Damasco; a Newton, una manzana una tarde en Woolsthorpe Manor; a Coleridge, la cúpula de Xanadú vista una noche entre sueños. A mi me la cambió aquella cucharada. No, en serio: si hay una sola cosa que me haya cambiado la vida en los últimos años ha sido el slow cooker .

La recomendación de Ricardo Aguilar:

La recomendación de Arantxa Herranz:

"¿Qué decir de la Thermomix que no se haya dicho ya? Cuando me independicé, no sabía cocinar más allá de un plato de macarrones y una tortilla francesa. Las recetas típicas de mi madre o de libros como “1080 recetas de cocina” no me salían. Así que opté por la Thermomix. El dinero mejor invertido y amortizado (tanto que hasta me he “actualizado” de versión).

Hay recetas que no he hecho en ningún otro instrumento de cocina: paellas/arroces, bechameles, cremas de verduras, mayonesas… Si sigues las indicaciones que te da la máquina, la receta no falla. Nada de “un puñado de arroz”: te dice la cantidad exacta y lo pesas en el robot. Y, con el paso de los años, aprendes a personalizar los platos. Sé que hay otros robots de cocina, pero no hacen lo mismo ni de la misma manera."