Pequeños electrodomésticos que te hacen la vida más fácil en la cocina

(La mayoría coincidiremos en que) comer es un placer, pero cocinar puede ser una pesadilla si no tenemos tiempo o estamos a años luz de Arguiñano. Si quieres comer bien sin complicarte, en este artículo encontrarás algunos pequeños electrodomésticos y gadgets que te ayudarán en tu misión de comer bien. No están todos los que son, pero sí son todos los que están.

Arrocera

El arroz no solo es un plato principal que puede prepararse de diferentes formas, también es una excelente guarnición. La norma general es dos partes y media de agua por una de arroz, pero algo tan aparentemente simple como un arroz blanco tiene sus misterios si queremos que quede en el punto exacto, esto es, ni pasado ni duro.

Si eres de esas personas que elaboran arroz con frecuencia y lo quieres siempre perfecto sin tener que preocuparte, entonces una arrocera es una buena compra.

Si buscas un modelo versátil, que funciona bien y bien de precio, la Russell Hobbs Cook@Home (35 euros) sirve para hasta 10 tazas arroz – que es una barbaridad – y viene además con una bandeja para cocinar al vapor pescado o verduras y una espátula. Con tapa de cristal y carcasa de acero inoxidable, una de las bazas de estos aparatos es que conservan el calor para que te comas tu comida calentita.

Russell Hobbs Cook@Home Arrocera - Capacidad para 1,8 L, Acero Inoxidable, Tapa de Vidrio, Vaporera 700 W - 19750-56 Hoy en Amazon por 35,34€

Si prefieres algo más sofisticado, la Mi Induction Heating Rice Cooker (124 euros) dispone de conectividad Wi-Fi para ponerla en acción a distancia con el móvil (aunque tendrás que llenarla antes, claro). Muy recomendable para amantes de este cereal en todas sus versiones, ya que puede diferenciar entre 200 marcas y preparaciones. Y aunque sea una arrocera, también sirve para cocinar otros alimentos como huevos, patatas, sopas, fideos...

Xiaomi Mi Rice Cooker EU version - Arrocera Inteligente con WIFI, 3 litros de capacidad, más de 3000 métodos de cocción, color blanco Hoy en Amazon por 104,99€ PVP en PcComponentes 130€

Ollas de cocción lenta

Aunque puedes exprimir la arrocera al máximo con otros alimentos, las ollas de cocción lenta son una opción más general y versátil. La esencia radica en recuperar esas preparaciones lentas, clásicas en los míticos platos de cuchara, en los que el guiso pasa horas y horas haciendo chup chup en el fuego. Lo bueno son los resultados, lo menos bueno es tener que estar moderadamente pendiente y removiendo de vez en cuando.

Y ahí es cuando entran en escena las ollas de cocción lenta. Estos modelos disponen de ajustes de calor y temporizador para poder programar tiempo y temperatura, así como la función de mantener caliente de forma automática.

A la hora de elegir una olla de cocción lenta fíjate en que tenga un buen diseño resistente al calor y su facilidad de lavado, las opciones de tiempo y temperatura, su potencia, manejo y su capacidad.

El modelo por excelencia es la Crockpot (39 euros), que puedes encontrar en diferentes tamaños y con pantalla, para un manejo más intuitivo, o una sencilla ruleta. Así, este modelo tiene una capacidad suficiente par 4 -5 personas (4,7 litros), temporizador digital para programar hasta 20 horas. Con interior cerámico y cuenco extraíble apto para lavavajillas.

Crock-Pot SCCPRC507B Olla de cocción lenta digital para preparara multitud de recetas, 230 W, 4.7 litros, Acero Inoxidable PVP en PcComponentes 39€ Hoy en Amazon por 49,00€

Freidoras sin aceite

¿Te apasionan las croquetas y/o las patatas fritas? Si es el caso, cambiar la sartén por una freidora es un paso lógico que te permite olvidarte de las salpicaduras y de tener que estar encima, controlando el proceso. Pero si buscas además aligerar la preparación y convertirla en un plato menos calórico, las freidoras sin aceite son la mejor opción.

Se llaman freidoras sin aceite por su factor de forma, pero en realidad no fríen embadurnando de aceite, sino que cocinan por convección valiéndose de aire caliente, vamos, que son esencialmente minihornos. En este sentido, puedes hacer fritos, pero también pescados, carnes o verduras en general.

A la hora de elegir una freidora sin aceite ten en cuenta la capacidad del cestillo y su facilidad de limpieza, cómo es su manejo, la potencia y sus opciones de temperatura y tiempo. Si además quieres ideas, muchos modelos incluyen recetario.

Si quieres algo compacto y fácil de manejar, la Cecotec Cecofry Compact Rapid Sun (59 euros) es una buena candidata. Dispone de cestillo de 1,5 litros de capacidad y se controla simplemente ajustando la ruleta de tiempo y temperatura hasta media hora y hasta 200 grados. Viene con un completo recetario de cocina.

Si necesitas algo más grande pero no quieres complicarte demasiado en su manejo, este modelo de Cosori (118 euros cuenta con un atractivo diseño premiado con el Red Dot Award de 2019 y destaca por su gran capacidad gracias a su cestillo de 5,5 litros. Se maneja con una facilísima pantalla táctil, alcanza hasta 205 grados e incluye 100 recetas.

COSORI Freidora sin Aceite 5,5L, Freidora Aire Caliente con 11 Programas, Air Fryer con Función Mantener Caliente, Pantalla LED Táctil, Temporizador, Sin BPA ni PFOA, 100 Recetas, 1700W, Blanco Hoy en Amazon por 118,99€

Y para las personas más tecnológicas, la Proscenic T21 (129 euros) una freidora conectada que hemos probado a fondo y que además es compatible con Alexa. Desde la app vas a poder controlar tiempo, temperatura, usar programas predefinidos para diferentes preparaciones, guardar tus recetas y acceder a una gran base de datos con otras recetas. Con cestillo de 5,5 litros y 1700W de potencia, es un modelo potente y grande.

proscenic T21 Freidora sin Aceite, Freidora de Aire 5.5L, Compatible con App y Alexa, Freidora sin Aceite WIFI, Función de combinación, Recetas Españolas Online, Sin PFOA, Pantalla LED Táctil, 1700W Hoy en Amazon por 139,00€

Robot de cocina

Los robots de cocina son "los reyes del mambo" a la hora de ahorrar tiempo, si bien lo grandes y voluminosos que sean y su facilidad de limpieza pueden resultar determinantes a la hora de elegir uno. Con ellos puedes hacer infinidad de platos, ya que tienen potencia y herramientas para picar, triturar, cocer, batir, emulsionar, entre otras muchas preparaciones.

A la hora de elegir un robot de cocina considera su potencia (vital si lo quieres para tareas exigentes como el triturado), qué programas dispone y qué puede o no puede hacer (el pesado es un extra que te vendrá genial en reposteriía), su manejo, el tamaño y el material del que está hecho el recipiente y accesorios, además de lo bien o mal surtido que viene en cuanto a complementos. Habida cuenta que no es un aparato barato, asegúrate de que puedes extraer las diferentes piezas, si hay o no recambios y el soprote que ofrece la marca.

Si buscas un robot de cocina moderadamente asequible, fácil de usar y de una marca "de toda la vida", el Moulinex Cookeo CE704110 (179 euros) es un modelo a considerar. Lo mejor precisamente es lo intuitivo de su uso, gracias a una pantalla a color que te guía paso a paso. Con 1200W de potencia, seis modos de cocción y 100 recetas preprogramadas. Con un bol de 6 litros de capacidad, puedes usarlo como una olla de cocción lenta y meterlo al lavavajillas.

Moulinex CE704110 Cookeo - Robot de Cocina, alta Presión, 6 Modos Cocción, Programable, 100 Recetas Programadas y Bol Extraíble Antiadherente con Capacidad hasta 6 Raciones y Fácil Interfaz PVP en PcComponentes 212€ PVP en Amazon 245,00€PVP en FNAC 217€

El Mambo 9590 de Cecotec (256 euros) es todo un bestseller gracias a su alta relación prestaciones coste. Con una jarra de acero inoxidable de 3,3 litros y bastantes accesorios, ofrece hasta 30 funciones entre las que se incluye el pesado gramo a gramo.

El Taurus Mycook (379 euros) es un completísimo robot de cocina con conectividad, lo que te permite controlarlo a distancia y acceder a su banco de recetas. Es un modelo moderadamente compacto, con tecnología de inducción, 1000W para lograr hasta 120 ºC y 10 velocidades diferentes. La capacidad de su jarra es de 2 litros. En la caja encontrarás vaporera, espátula, paleta, vaso dosificador y libro de recetas.

Procesador de alimentos

Los procesadores de alimentos son un pequeño aparato a medio camino entre los robots de cocina y las clásicas batidoras. La diferencia con los primeros recae en que no proporcionan un tratamiento térmico – vamos, que no cocinan los alimentos – y frente a los segundos, que además de poder batir, podrás rallar en diferentes tamaños, triturar alimentos, amasar, entre otras operaciones.

Cuando elijas un procesador de alimentos ten en cuenta su diseño – de nuevo, vuelve a ser esencial que se pueda extraer y lavar fácilmente, además de que quepa en tu cocina –, los accesorios que incluye y su potencia, además de su capacidad. Así, solo los modelos más exigentes pueden picar hielo.

El procesador de alimentos Moulinex FP244110 (84 euros) es básico, ofrece un buen rendimiento y es de una marca "de toda la vida". Con un recipiente de 2,4 litros de capacidad, ofrece hasta 20 funciones diferentes gracias a sus 700W de potencia y 5 accesorios que podrás guardar dentro del propio recipiente. Además podrás lavar el recipiente y accesorios en el lavavajillas

Moulinex FP244110 - Procesador de alimentos multifuncional, 2.4 l, 5 accesorios, 20 funciones, 700W, blanco Hoy en Amazon por 62,66€

Más completo y de mayor precio es el Philips HR7530/10 Viva Collection (162 euros), en este caso de 800W de potencia y de ligeramente inferior capacidad con 2,1 litros. Lo mejor es que dispone de hasta 31 funciones entre las que se incluye un accesorio para hacer zumo. Accesorios aptos para el lavavajillas.

Bonus track: no te olvides del microondas

El microondas es el gran olvidado de muchas personas, prácticamente condenado al ostracismo de calentar la leche por las mañanas, descongelar el pan y recalentar. Con él podremos preparar diferentes cocciones y para tal fin los estuches de vapor como este de Lékué te vendrán muy bien.

Solo has de añadir el alimento que deseas preparar, por ejemplo pescado o huevos revueltos, añadir una gotita de aceite y cerrar. Controla el tiempo para una de las preparaciones más saludables, que además será muy rápida y limpia con este sencillo recipiente de silicona.

Lékué - Estuche de vapor, 1-2 personas, color rojo Hoy en Amazon por 18,03€

