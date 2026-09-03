Astrónomos aficionados encontraron algo raro en Saturno. El Hubble acaba de confirmar qué era: un decágono de nubes en su polo sur

Saturno es un planeta fascinante. Como una gran burbuja de gas, que flotaría si se introdujese en una bañera gigante, ha llamado la atención de los científicos desde que Galileo Galilei lo describiera por primera vez en 1610. En todos estos siglos, se han hecho grandes hallazgos en torno a él, como la presencia de una gran masa de nubes hexagonal en su polo norte. Resulta curioso cómo su meteorología planetaria ha podido dibujar una figura geométrica tan concreta. Parece algo excepcional. Sin embargo, durante muchos años los astrónomos, profesionales y aficionados, han seguido explorando el planeta en forma de algo parecido. Y por fin han visto que lo del hexágono no era una excepción geométrica, ya que hay una estructura similar en el polo sur. Eso sí, en este caso, en vez de un hexágono se trata de un decágono.

El hallazgo. En 1988, se describió el hexágono del polo norte gracias a imágenes tomadas por la Voyager a su paso por Saturno. Con el paso de los años, los científicos quisieron buscar también en el hemisferio sur, pero para cuando quisieron hacerlo ya era tarde. Por la inclinación del eje de Saturno, dicho hemisferio no fue visible desde la Tierra entre 2012 y 2023. Tras la espera, el Hubble pudo poner la vista en él y tomar los datos que se han procesado para dar lugar al estudio publicado esta misma semana. En él, se describe una estructura aún más sorprendente que lo que se vio en 1988. Una masa de nubes con forma de decágono.

Las cifras. El decágono de Saturno mide 167.820 kilómetros de ancho, con 10 lados de 16.782 kilómetros cada uno. A diferencia del hexágono, cuyos puntos de oscuridad se han mantenido estables durante décadas, se ha observado que la oscuridad del decágono es más inestable. Por eso, no se sabe si será una estructura fija, como el hexágono, o si terminará disipándose y reduciéndose o desapareciendo.

El origen del hexágono y el decágono de Saturno. El hallazgo de este decágono en Saturno, como ocurrió con el hexágono, da pistas muy interesantes sobre la meteorología planetaria. En concreto, se cree que el hexágono se formó a partir de un chorro hacia el este dentro de su atmósfera que fluye en una trayectoria curva cerca del polo norte. Pequeñas perturbaciones en dicho chorro , como las que se forman al chocar con otras corrientes de aire, debieron hacerlo serpentear y, poco a poco, formar esa masa de nubes hexagonal. El origen del decágono debió ser parecido, con una onda serpenteante siendo atrapada por un chorro atmosférico curvo.

Una vez más, los astrónomos aficionados echando una mano. Algo muy interesante de este hallazgo es que todo empezó con las observaciones de algunos astrónomos aficionados. Gracias a sus telescopios, en 2023 comenzaron a compartir con la comunidad científica datos que indicaban la presencia de una estructura nunca vista en Saturno. Sin embargo, no contaban con los instrumentos necesarios para verlo con nitidez. Ahí fue cuando entraron en juego el telescopio espacial Hubble y los astrofísicos que analizaron los datos, entre los que se encuentran algunos españoles. Este tipo de colaboración entre aficionados y el Hubble no es habitual, pero fue un trabajo en equipo que condujo a resultados que pasarán a la historia del planeta anillado.

Imagen | NASA, ESA, STScI, Agustín Sánchez-Lavega (Universidad del País Vasco), Amy Simon (NASA-GSFC), Michael Wong (UC Berkeley); Procesamiento de imágenes: Alyssa Pagan (STScI)

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