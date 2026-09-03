El Xiaomi 18 Fold cambia de forma para "solucionar la limitación habitual de los plegables". Y apunta directamente al iPhone Ultra

Empieza 'techtember'. Este mes siempre es complicado para las carteras porque las tecnológicas y empresas de videojuegos concentran un montón de lanzamientos, pero el de 2026 se lleva el gato al agua. En lanzamientos vamos a ir a casi tres juegos obligatorios por semana y en tecnología tenemos la gran cita de la Keynote de Apple el próximo día 9. Curiosamente, dos días antes Xiaomi realizará un evento 'grande', y piensan ir con todo.

Porque, a través de Twitter, han anunciado que mostrarán nuevos coches (con un todocamino), la Xiaomi Pad 9 Pro y dos cositas que serán las verdaderas protagonistas: un procesador propio y un nuevo móvil plegable. Este será el Xiaomi 18 Fold y, aunque no es el primero de la compañía, llama la atención porque va a tener exactamente el mismo factor de forma que esperamos que tenga el iPhone Ultra.

Y todo debido a que justo ahora la industria se va a poner a solucionar la limitación habitual de los móviles plegables, según la propia Xiaomi.

El Xiaomi 18 Fold se suma a la moda del plegable tipo pasaporte

Bautizados como "plegables-pasaporte" debido a su factor de forma o también conocidos como "mid-fold" al ser algo más chatos que los plegables habituales, este tipo de plegables a medio camino entre un Fold y un Flip parece que serán la moda de los próximos meses.

Este formato es comodísimo | Foto: Xataka

Samsung sacó el suyo hace unas semanas (el Samsung Galaxy ZFold 8), Huawei más o menos (el Pura X View es como la mitad de un plegable) y tengo que decir que me parece un factor de forma espectacular para todo tipo de tareas.

Al crear un móvil menos panorámico cuando está plegado, la pantalla externa es algo más cómoda y útil al llegar mejor con el pulgar a las cuatro esquinas, pero al abrirlo, se despliega una pantalla que sigue siendo grande, pero curiosamente algo más panorámica que en un fold convencional.

Para ver vídeos o jugar es más natural, ya que en YouTube tenemos unas barras negras más delgadas, pero sobre todo la ventaja de este formato es que es menos voluminoso. Sumado a unos plegables que están consiguiendo grosores inimaginables hace no tanto tiempo, la huella en el bolsillo es menor.

Pero bueno, yendo al Xiaomi 18 Fold, aunque conoceremos todos los detalles el próximo lunes durante la presentación, como es habitual la compañía china nos deja poco margen a la especulación porque han publicado lo esencial. Sabemos que la pantalla exterior tendrá una diagonal de 5,38 pulgadas, mientras que al desplegarlo aparece una pantalla de 7,58 pulgadas.

Como apuntan nuestros compañeros de Mundo Xiaomi, la compañía china afirma que tendrá un tamaño similar al de un pasaporte, algo que no pilla a nadie por sorpresa a estas alturas al ser la nueva moda. Pero más interesante es el motivo del rediseño.

Dejando al margen tendencias, y a que tanto Samsung y Apple apuesten por este formato, Xiaomi ha asegurado a través del responsable de su división de smartphones que es algo que llevan tiempo persiguiendo para solucionar el problema de los plegables.

Según Lu Weibing, esa limitación es el tamaño: voluminosos tanto abiertos como plegados en los fold y pequeños en el caso de los flip, por lo que, como decíamos, estos nuevos "mid-fold" se encuentran en un cómodo punto intermedio.

Más allá del factor de forma y del llamativo color rojo que tendrá uno de los modelos, en las imágenes compartidas por Xiaomi podemos ver una triple cámara firmada por Leica en la trasera y algo casi tan interesante como el propio diseño del móvil: su corazón.

La pantalla externa es extraña y habrá que esperar a tenerla entre manos | Foto: Xataka

Porque ese chip propio que comentaba es el XRING 03, un procesador desarrollado por la propia Xiaomi que tiene la ambición de competir en la gama más alta. Está fabricado por TSMC en una litografía de 3 nanómetros y, por el lado de la memoria, la china CXMT será la que suministrará la memoria LPDDR6.

Es una forma de reducir su dependencia en un momento en el que el suministro de componentes está como está, pero también para diseñar componentes a la medida de sus necesidades, como el modelo MiMo que integrará HyperOS 4.

Hay ganas de ver en qué se traduce eso a nivel de rendimiento, pero tendremos que esperar a conocer todos los detalles el próximo 7 de septiembre y, claro, ver si el modelo termina llegando a nuestro territorio.

Fotos | Xataka, Xiaomi

En Xataka | Estuve dos semanas usando el Galaxy Z Fold8 y tengo claro todo lo que espero del iPhone plegable