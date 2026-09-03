La española Multiverse ha lanzado el modelo de IA más avanzado de Europa. Todo apunta a que es casi un clon del modelo chino GLM-5.2

Europa tiene desde esta semana un nuevo modelo campeón de la IA. Al menos, según Multiverse Computing. La compañía española acaba de presentar su modelo Quasar 438B como "el modelo de IA más inteligente de Europa". Respalda esa afirmación con la puntuación de 43 puntos conseguida en el Intelligence Index de Artificial Analysis, claramente por delante de otros modelos europeos. Todo pinta muy bien hasta que uno rasca un poco, porque según parece Quasar 438B no es más que una versión o "fork" de GLM-5.2, el conocido modelo chino que el laboratorio Zhipu.AI lanzó en junio de 2026.

Multivese tiene razones para presumir. Quasar es un modelo de razonamiento de 438.000 millones de parámetros con una ventana de contexto de un millón de tokens y que está especialmente orientado a la programación y los agentes de IA. Sus 43 puntos en el Intelligence Index dejan muy atrás a los 35 de Mistral Medium 3.5, el modelo más avanzado de la conocida startup francesa. Es por tanto un modelo notable para los estándares europeos, aunque está muy lejos de los mejores modelos frontera: Fable 5.1 logra 66 puntos en ese mismo índice.

Un unicornio español. La compañía española Multiverse Computing lleva meses dando titulares prometedores. En febrero de 2025, el Gobierno de España invirtió 67 millones de euros en ella y en su tecnología de compresión de modelos de IA, llamada CompactifAI. Poco después, en junio, la empresa levantaba 189 millones de euros más de diversos inversores, y en febrero de 2026 ya negociaban otra ronda para superar los 1.500 millones de euros de valoración.

¿De dónde ha salido Quasar? La ficha del modelo que presentan en Artificial Analysis no atribuye completamente el modelo a Multiverse Computing, y destaca con claridad que está "basado en GLM-5.2". Hay otra pista aún más llamativa: en la documentación previa de CompactifAI, la plataforma de Multiverse, Quasar apareció en beta asociado directamente a GLM-5.2 y se indicaba que ofrecía capacidades técnicas "idénticas" a ese modelo. En su anuncio oficial Multiverse no menciona que exista relación alguna con el modelo chino, ni tampoco que haya habido un proceso de preentrenamiento previo desde cero.

Fuente: Artificial Intelligence

Coincidencias. Tanto Quasar como GLM-5.2 son modelos de texto y razonamiento y ambos ofrecen un millón de tokens de ventana de contexto. GLM-5.2 tiene 753.000 millones de parámetros, con 40.000 millones activos durante la inferencia, mientras que Quasar tiene 438.000 millones totales (no se especifica el número de parámetros activos durante la inferencia).

Más pequeño, más rápido, menos capaz. Que el número de parámetros totales sea menor es precisamente razonable en este caso, porque la tecnología CompactifAI permite "comprimir" modelos sin que su capacidad pierda muchos enteros. GLM-5.2, por cierto, puntúa 53 en el Intelligence Index, así que esa "compresión" que le hace perder puntos a Quasar parece igualmente plausible. Ese menor tamaño favorece la velocidad de inferencia, que es de 183 tokens/s en Quasar frente a 68 tokens/s de GLM-5.2 según Artificial Analysis. Esa mejora en la velocidad es precisamente una de las bazas que destaca el sitio web oficial de CompactifAI.

Bien por comprimir, pero. Multiverse no nació para competir con OpenAI entrenando LLMs gigantescos. Su especialidad es precisamente la de hacer que esos grandes modelos sean menos grandes y más manejables y eficientes. Quasar 438B puede ser sin duda una prueba de ello, pero la forma de comunicar el lanzamiento da lugar a confusión a suspicacias. Si la empresa confirma que efectivamente es una versión comprimida de GLM-5.2 estaríamos ante una realidad palpable: el mejor modelo europeo de IA no es europeo, sino chino.

¿Y los pesos abiertos, qué? Hay otra paradoja en este lanzamiento: GLM-5.2 es un modelo de pesos abiertos y esos pesos están publicados, pero al menos en Artificial Intelligence Quasar 438B aparece como un modelo propietario. Teóricamente un modelo de pesos abiertos permite que cualquiera pueda descargarlo y estudiarlo, pero el producto europeo creado a partir de él no permite hacer lo mismo. No es algo ilegítimo hacerlo, pero es un detalle difícil de ignorar si como parece la empresa quiere venderlo como un elemento más de su estrategia para proporcionar soberanía tecnológica europea.

Qué dice Multiverse Computing. En Xataka hemos intentado contactar con los responsables de la empresa, pero de momento no hemos recibido respuesta. Actualizaremos este tema si logramos tener información actualizada y detallada sobre las características, origen y objetivos de este modelo.

Imágenes | Multiverse

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