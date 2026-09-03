Huawei Watch GT 7 Pro, análisis: cuando un smartwatch deja de pedirte atención y simplemente se dedica a funcionar

Ponerse en la muñeca un buen smartwatch es cada vez más fácil, las marcas se han puesto las pilas para competir con modelos que aúnan perfectamente deporte, salud y extensión del móvil. Huawei es de las más fuertes en este terreno, su familia Watch GT lleva tiempo entre mis favoritas. Con el recién llegado puedo confirmarlo: el Huawei Watch GT 7 Pro es el reloj perfecto para la mayor parte de usuarios.

Funciona en Android, lo hace casi igual de bien en el iPhone, aguanta la tira con una carga, la construcción derrocha calidad la mires por donde la mires, mide infinidad de deportes, vigila al segundo el estado físico, permite pagar desde la muñeca... Como amante de los relojes inteligentes y deportista amateur, he estado muy a gusto con el Watch GT 7 Pro durante el mes que llevo utilizándolo. Hasta casi me he olvidado de cargarlo, todo un lujo. El hardware que trae es de altura.

Ficha técnica del Huawei Watch GT 7 Pro



HUAWEI WATCH GT 7 Pro PANTALLA Panel AMOLED circular de 1,47 pulgadas Resolución de 466 x 466 píxeles, 317 ppp Brillo de hasta 3.000 nits Cristal de zafiro Brillo automático DIMENSIONES Y PESO 45,6 x 45,6 x 11,25 mm 56 gramos sin correa 79 gramos con correa de fluoroelastómero MATERIALES Y CORREA Caja frontal de aleación de titanio Trasera de cerámica negra Correa de fluoroelastómero de 22 mm Muñecas de 140 a 210 mm BATERÍA 867 mAh Hasta 12 días con uso típico Hasta 21 días con uso ligero Hasta 7 días con AOD Carga inalámbrica Carga aproximada en 95 minutos COMPATIBILIDAD Android 8.0 o posterior iOS 13.0 o posterior CONECTIVIDAD WiFi de 2,4 GHz para acelerar transferencias Bluetooth GPS NFC Bluetooth 6.0 con BLE, BR y EDR Llamadas Bluetooth SENSORES Huawei TruSense Acelerómetro y sensor de gravedad Magnetómetro Sensor de luz ambiental Barómetro Sensor de profundidad Culombímetro Sensor PPG de frecuencia cardiaca Sensor de temperatura corporal Brújula SALUD Bienestar emocional ECG Frecuencia cardiaca Medición automática de SpO2 TruSleep Calendario del ciclo Estrés Ejercicios de respiración Puntuación de preparación física Evaluación del sueño DEPORTE Buceo libre hasta 40 metros Golf Carrera de montaña con perfil de altitud Potencia virtual y FTP en ciclismo Mapas de entrenamiento con relieve y curvas de nivel Rutas creativas RouteDraw Vinculación teléfono-reloj para ciclismo Detección automática de entrenamientos 100 modos deportivos Planes de carrera con IA Guía de ejercicio por voz en idiomas compatibles Ruta de regreso Importación y exportación de rutas Carga de entrenamiento OTROS Resistencia al agua 5 ATM Certificaciones IP68 e IP69 Micrófono y altavoz Motor lineal Corona giratoria y botón de función Respuesta a mensajes no disponible en iPhone Asistente de voz no disponible en iPhone Curve Pay PRECIO Desde 429 euros

Una caja de lujo con su toque deportivo

Huawei sabe cómo hacer buenos relojes inteligentes. Llevo probados unos cuantos modelos y la sensación suele ser la misma: muy buena construcción, materiales de alta calidad y diseño a la altura de las expectativas. Huawei no reniega de la inspiración en los cronógrafos suizos. Y me parece una buena noticia para todos los que nos acercamos a sus smartwatches.

El Huawei Watch GT 7 Pro hace gala de una caja de titanio con un diseño octogonal que no rompe la armonía con la esfera redonda. La evolución respecto a los modelos anteriores no es exagerada, aunque el nuevo modelo se aprecia más refinado y moderno. Lo he llevado durante casi un mes y creo que no desentona con ningún vestuario: es un reloj que encaja tanto en looks elegantes como casual. Y deportivos, porque los elementos de color del bisel, así como la correa, le dan un toque desenfadado que le sienta bien.

No es un reloj ligero, tampoco pequeño, son dos aspectos que deben considerarse antes de ir a por el Huawei Watch GT 7 Pro. De noche molesta si no estás acostumbrado a llevar un smartwatch grande. Y lo mismo al entrenar: el peso del reloj descompensa el movimiento de los brazos durante las carreras. Yo estoy acostumbrado a llevar relojes enormes y solo tuve que acostumbrarme durante las primeras prácticas. La correa, y su cierre con pasador inferior, hacen que el ajuste sea firme y suficientemente cómodo.

Huawei mantiene la excelente corona lateral con botón que permite controlar desde los desplazamientos en los menús a las pulsaciones dentro de las apps. El segundo botón, que también actúa como sensor de electrocardiogramas, acciona directamente las prácticas deportivas para que ponerse en movimiento sea cuestión de dos clicks. El motor de vibración es una delicia: las sensaciones al girar la corona se perciben sutiles y precisas.

Es uno de los relojes inteligentes con mejor diseño y construcción que he probado. Sólido, muy resistente, capaz de sumergirse para prácticas de buceo o apnea y sin que le haya hecho la más mínima señal durante mi periodo de prueba. La sensación que ofrece es de categoría.

Se ve a las mil maravillas en cualquier situación

Como smartwatch de gama alta que es, el GT 7 Pro monta una pantalla AMOLED con un brillo altísimo: hasta 3.000 nits pico según Huawei. He estado corriendo con el reloj a pleno sol de agosto sin perder ningún dato del ejercicio (sudor sí que perdí, y no poco). Un simple vistazo y listo, tanto con el gesto de girar la muñeca como con la pantalla siempre encendida. La nitidez e iluminación me parecen adecuadas para un reloj de esta categoría.

La interfaz facilita la lectura, sobre todo la del registro deportivo. Toda la información permanece a la vista y con el tamaño perfecto para no perderse nada. Huawei ha conseguido un sistema híbrido de control que se ve coronado por la gran calidad de la pantalla. Y lo de coronado no está elegido al tuntún: la corona facilita usar el reloj sin toques. Por otra parte, la respuesta a la pulsación, la fluidez y el refresco de la pantalla me han parecido muy buenos.

El Huawei Watch GT 7 pro es resistente a tope

El control automático del brillo es preciso, igual que la temperatura de color. El reloj se adapta al entorno con suficiente rapidez: no he tenido que ajustar manualmente el brillo cuando he salido al exterior desde la oscuridad de una habitación. Y en 1,47 pulgadas de panel se ve todo a las mil maravillas: si vienes de un reloj más pequeño vas a apreciar todo enorme. Y nítido.

La caja es grande, la pantalla también. El bisel no es demasiado amplio, se agradece: pese a que el diseño es octogonal, el Huawei Watch GT 7 Pro aprovecha muy bien la superficie disponible. Además, la pantalla queda bien protegida: el bisel en material cerámico sobresale unas décimas de milímetro para reducir los riesgos de arañazos. El propio panel está protegido por cristal de zafiro.

El registro deportivo es su punto fuerte

El selector dentro de la actividad "Bicicleta" permite seleccionar distintos tipos de actividad con las dos ruedas

Apariencia de lujo y alma deportiva, este podría ser un buen lema para el Huawei Watch GT 7 Pro. A mí me ha dejado muy contento en este apartado, creo que cumple de sobra con lo que cualquier obseso de los datos necesita para llevar sus entrenamientos al plano semiprofesional. Incluso para quienes nos ejercitamos a nivel amateur con la intención de mantener el cuerpo y la mente en forma: Huawei colma esas necesidades con creces.

Como novedad, Huawei ha añadido guiado de rutas en bicicleta con aviso de curvas peligrosas, ha mejorado las prácticas de esquí con modos y métricas profesionales y ha potenciado el registro de golf con nuevos mapas y posiciones del campo. Me llevé el Watch GT 7 Pro de vacaciones y allí no tenía mapas de bici compatibles para subir al reloj. Tampoco era época de esquí y no juego al golf, así que poco pude probar de las novedades más destacadas. Aun así, el reloj sigue siendo excelente en lo que ya controlaba con las versiones anteriores.

El posicionamiento es muy rápido y preciso

Suelo practicar ejercicios a diario, principalmente running, fuerza, HIIT y bicicleta. También ando mucho, especialmente por montaña. Y como siempre que salgo pongo el GPS para registrar el ejercicio, todas las prácticas que quedaron registradas en la app Huawei Salud me sirvieron como consulta y como referencia. Ninguna pega con ellas.

El registro del GPS es muy preciso y con un margen de error reducido. Es consistente, no pierde en ningún momento la señal y la ruta cuadra casi a la perfección con el mapa: es un reloj del que te puedes fiar en términos de posicionamiento. Incluso si solo tienes el Watch GT 7 Pro y tienes que volver por donde viniste: puedes trazar la ruta de vuelta incluso en montaña.

Porción de un entrenamiento de circuito en carretera. La precisión es buena para un smartwatch de su clase

Si bien el posicionamiento me ha parecido muy preciso, el registro de pulsaciones no lo es tanto. A medias suele comportarse bien, a altas es cuando puede perder cierta exactitud. En los cambios de ritmo a veces le cuesta clavar el ritmo cardíaco, algo que aprecié especialmente en las prácticas de HIIT. Todas las mediciones las contrasté con una banda de pecho.

Tras las dos mediciones básicas, toca adentrarse en el resto de sensores, tanto de salud como deportivos. El Huawei Watch GT 7 Pro va cargado hasta los topes: electrocardiograma, sensor de temperatura, tiene brújula, barómetro, mide la saturación de oxígeno en sangre, el sueño y la variación en la respiración (puede detectar signos de apnea del sueño). Calcula el estrés y hasta resume la condición física y mental con un adjetivo, como neutro o agradable.

Registro de rutas en exteriores con gráficas e información detallada

El número de mediciones es altísimo y no se configuran por defecto nada más arrancar el reloj: hay que ir una por una aceptando los términos de servicio. Esto, aparte de engorroso, supone perder información si no se activa una medición concreta (me pasó con el ritmo cardíaco y el SpO2). Por contra, en la app queda suficientemente claro, siempre con el riesgo de liar en exceso la interfaz si se satura con gráficas.

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Los distintos sensores en la cara trasera de cerámica

El Huawei Watch GT 7 Pro es un reloj pensado para hacer un seguimiento persistente de la salud general, tanto física como mental. Queda muy bien orientado a quienes se preocupan por su bienestar. Con un punto muy importante a tener en cuenta: no es un dispositivo médico, todas las métricas hay que tomárselas a modo informativo.

Por deportes no será, porque puede medir hasta el vuelo de cometas. Huawei cumple con quienes no encontramos la bicicleta de montaña en otros relojes, por ejemplo, también con los aficionados al pádel. Permite añadir objetivos, tiene un excelente entrenador de carrera (algo pesado para mi gusto, y con voces en español) y desde la app de Salud se pueden añadir entrenamientos. Eso sí, la mayoría bajo suscripción.

Autonomía suficiente para deportistas extremos

El Huawei Watch GT 7 Pro en su base de carga magnética e inalámbrica

El Huawei Watch GT 7 Pro es un cambio dramático para quienes están acostumbrados a cargar cada uno o dos días su reloj: bajo mis pruebas con todas las mediciones activas, y con prácticas deportivas en exteriores casi a diario, la duración con cada carga ha sido de un máximo de doce días (unos diez días de media). Más que suficiente para olvidarse el cargador en casa, aunque no tanto como me habría gustado: mi Garmin aguanta unos cuantos días más.

La descarga varía según el uso que se le da al reloj. Durante la noche, y con la pantalla apagada, suele gastar entre un 1 y 2 % cada diez horas. Es el consumo habitual en reposo. Y cuando se usa el registro deportivo, con el GPS activo, es cuando el consumo se hace más notorio: he medido un máximo del 5 % cada hora con todos los sensores activos, grabado de ruta mediante geoposicionamiento y pantalla siempre encendida.

Con un uso muy ligero, el reloj puede extender su vida entre cargas hasta los 15-16 días. Con la pantalla siempre encendida esta autonomía se reduce

Me ha parecido una autonomía muy buena para un smartwatch. El consumo está muy contenido, HarmonyOS hace muy buen trabajo en todo momento. Y en cuanto a la carga, el Huawei Watch GT 7 Pro usa su base magnética inalámbrica para revivir el reloj en algo más de una hora. Medí un máximo de 5,6 W de potencia. Y la mayor parte de la batería se rellena en los primeros 25 minutos, es cuando la carga está más acelerada.

Los tiempos de recarga que obtuve fueron los siguientes:

5 minutos de carga : 12 % de batería.

: 12 % de batería. 10 minutos de carga : 21 % de batería.

: 21 % de batería. 15 minutos de carga : 31 % de batería.

: 31 % de batería. 20 minutos de carga : 40 % de batería.

: 40 % de batería. 25 minutos de carga : 49 % de batería.

: 49 % de batería. 30 minutos de carga : 56 % de batería.

: 56 % de batería. Total: 1 hora y 27 minutos.

Un software eficiente y con algunas carencias

Tienda de esferas en la app de Salud de Huawei

Aún no hemos visto HarmonyOS por los smartphones europeos, pero este sistema sí corretea por las tablets y por los relojes. En el caso del Huawei Watch GT 7 Pro, viene preinstalado HarmonyOS 6.1.0. La actualización a la versión 7 está prevista y traerá algunas de las novedades, como las opciones avanzadas del registro de esquí.

Huawei ha conseguido un sistema operativo multiplataforma que funciona muy bien en cualquier dispositivo, incluidos los de hardware más contenido, como es el caso de los relojes inteligentes. HarmonyOS es eficiente, incluye todas las apps necesarias para obtener una experiencia de altura, añade multitud de opciones extra de control, no lastra en ningún momento la experiencia de smartwatch y no echa a perder funciones clave, como los pagos desde el reloj, la reproducción de música en local o las llamadas desde el reloj. También admite la respuesta a los mensajes sin encender el teléfono.

Esferas preinstaladas (izquierda), configuracion de notificaciones (centro) y descarga gratuita del mapa sin conexión en el reloj (derecha)

No le puedo poner pegas a lo que trae de serie, sí a las limitaciones propias de cómo ha estructurado Huawei su experiencia smartwatch. Una de las que le veo es que el Watch GT 7 Pro es un reloj con una AppGallery algo limitada. Admite la instalación de apps desde la aplicación Salud, en el móvil, pero hay muy pocas disponibles.

Otro de los inconvenientes dentro del software es la presión hacia las suscripciones. De serie parte bien equipado y sin restricciones para medir la salud y el ejercicio. El problema llega cuando quieres usar las funciones avanzadas, como los planes de entrenamiento, los análisis de la dieta y la meditación. Huawei se encarga de hacer presión dentro de la app móvil para incitar a la compra, también destaca su suscripción con la pestaña “Vip” en el centro del menú inferior.

Gestión del reloj desde la app Salud con la tienda de esferas (centro) y de apps (derecha)

Hay dos suscripciones: la de Health+, destinada a la planificación extendida de la salud y ejercicio, y luego está la Vip de las esferas de reloj. El Huawei Watch GT 7 Pro tiene una enotrme colección de watchfaces gratuitos, aunque puede ampliarse el abanico pasando por caja. Las preinstaladas aparecen en la app móvil, dentro de "Mis esferas".

HarmonyOS no tiene nada que envidiar a la competencia, más bien al contrario. El problema es que creo que no se aprovecha por completo sin el paso por las suscripciones. No se requieren para usar el Huawei Watch GT 7 Pro de manera habitual, para personalizarlo y aprovechar todas las posibilidades saludables sí.

Huawei Watch GT 7 Pro, opinión y nota de Xataka

Resultaba difícil mejorar un reloj que ya era bueno, pero creo que Huawei lo ha conseguido. No es un salto evolutivo enorme, sí lo suficiente como para que la nueva generación se vea y se sienta más fresca que los Huawei Watch GT 6. No creo que compense si ya tienes este modelo, incluso si ya cuentas con un Huawei Watch GT 5, pero sí es un buen cambio si vienes de modelos anteriores. O de otras marcas, sobre todo por la duración de la batería, por la gran cantidad de deportes que registra este reloj y sus mediciones.

Para mi uso como smartwatch deportivo ha cumplido con creces. Me ha acompañado a fondo durante casi dos semanas sin que haya tenido que preocuparme de cargarlo. El diseño está muy conseguido, me encaja la combinación de los materiales premium y los toques de color en verde de la correa y la esfera que me ha tocado. Se ajusta perfectamente a la muñeca y no cuesta acostumbrarse a llevarlo si ya tienes un smartwatch de tamaño y peso generoso. Si buscas algo más pequeño, el Pro no es tu reloj: sus 46 mm de caja son muchos mm. El Huawei Watch GT 7 puede ser una buena opción.

La correa incluida es de gran calidad

Una de las grandes ventajas es que no debes preocuparte de tu móvil: pese a que el iPhone ve recortadas algunas funciones, su uso experiencia es casi identica a la de Android. No necesitas tener un Huawei, aunque es con esta marca con la que mejor se lleva. No hay diferencias excesivas, el Watch GT 7 Pro se aprovecha casi al completo en cualquier teléfono moderno. Y permite saltar de uno a otro sin que el cambio implique perder datos.

Huawei ha conseguido hacerse un hueco como fabricante reconocible de relojes inteligentes. Más que merecido: la experiencia con el último modelo me ha confirmado que no necesito más para cumplir con todos mis objetivos deportivos, de salud y de control del teléfono. Echo en falta una tienda de aplicaciones, aunque las que trae son suficientes para aprovechar a fondo las capacidades del Huawei Watch GT 7 Pro. Y tiene infinidad de ellas, no te las acabas.

9,1 Diseño 9,5 Pantalla 9,5 Software 8,5 Batería 9,2 Interfaz 8,9 A favor Construcción y pantalla de auténtica gama alta.

Autonomía sobresaliente incluso haciendo deporte a diario.

Registro deportivo muy completo y GPS de gran precisión. En contra Es grande y pesado, especialmente para dormir o correr.

El ecosistema de aplicaciones sigue muy por detrás de Wear OS y watchOS.

El sensor cardíaco pierde precisión en ejercicios de alta intensidad.

Imágenes | Xataka

Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Huawei. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.

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