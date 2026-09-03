El límite de los 1,5 °C ya es una causa perdida. El plan B de la ciencia pasa por una tecnología que aún no dominamos

Las alarmas climáticas han vuelto a sonar con fuerza, y no es para menos tras el adelanto de las conclusiones del nuevo informe de Naciones Unidas que apunta a que el mundo ha perdido la oportunidad de evitar que el calentamiento global supere el límite de 1,5 ºC que nos habíamos fijado como humanidad.

La buena noticia que tenemos encima de la mesa es que todavía no vamos a caernos por un precipicio, puesto que los científicos del IPCC llevan años preparándose para este escenario, conocido como overshoot, o sobrepasamiento temporal. La mala noticia es que volver a la "zona segura" requerirá de una proeza tecnológica y natural sin precedentes con las emisiones netas negativas.

El espejismo. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ya estimaba para el lustro 2025-2029 una altísima probabilidad de que algún año suelto se rompiera esa barrera. Sin embargo, el Acuerdo de París no se mide por un año anómalo impulsado por fenómenos como El Niño, sino por la media climática a largo plazo y habitualmente calculada a 20 años vista.

Actualmente, el calentamiento antropogénico de fondo se sitúa en torno a los 1,4 ºC. De esta manera, afirmar categóricamente que "ya hemos superado el límite" puede ser engañoso si no se especifica este periodo de referencia. Y si concretamos más, lo que la comunidad científica nos está diciendo ahora es que es extremadamente improbable evitar el overshoot, es decir, que la media a largo plazo acabará rebasando temporalmente esos 1,5 ºC antes de volver a bajar con mucha probabilidad.

Los números. Los datos más recientes del Global Carbon Budget 2025 pintan un panorama de urgencia, puesto que las estimaciones preliminares apuntan a un récord de emisiones fósiles en 2025 de 38,1 gigatoneladas de CO₂, llevando la concentración atmosférica a unas 425,6 partes por millón, lo que supone un 53% más que en la era preindustrial.

Con este dato, el "presupuesto de carbono" que nos queda para tener un 50% de probabilidades de limitar el calentamiento a 1,5 ºC es de apenas 170 GtCO2. Al ritmo actual, esto equivale a unos cuatro años de emisiones, por ponerlo en contexto.

El informe adelantado apunta a que con las políticas actuales nos vamos a ir hacia un calentamiento de 2,6 ºC, mientras que los escenarios más optimistas apuntarían a 1,8 ºC. Estas cifras bailan ligeramente con las proyecciones previas del PNUMA, que estimaban entre 2,3 y 2,8 ºC dependiendo del cumplimiento de los compromisos nacionales.

¿Cómo volver a bajar? El IPCC contempla en sus trayectorias que el mundo necesitará retirar entre 100 y 1.000 gigatoneladas de CO₂ durante este siglo para estabilizar o reducir la temperatura. El problema es que las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono (CDR, por sus siglas en inglés) a esta escala siguen siendo, en gran medida, ciencia ficción.

Plantar árboles no nos salvará por sí solo, puesto que los bosques compiten con la agricultura por la tierra, y son vulnerables a incendios y sequías impulsadas por el propio cambio climático. Por otro lado, las soluciones industriales se enfrentan hoy a barreras gigantescas de coste, demanda energética y falta de infraestructura.

La zona segura. La idea de que podamos pasarnos de temperatura y luego "volver a la seguridad" es algo que no corresponde con el enfoque científico, puesto que la realidad es que el daño causado durante el tiempo que estemos por encima de los 1,5 ºC no desaparecerá mágicamente al enfriar el planeta.

Por eso, el nuevo consenso científico que refleja este debate no invita al fatalismo, sino a una mitigación radical. Cada décima de grado cuenta, no porque los 1,5 °C sean un acantilado, sino porque cuanto menor sea el pico y más corto sea el overshoot, menos cicatrices irreversibles le dejaremos al planeta.

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