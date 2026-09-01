La PS5 nació como consola. Sony está empeñada en que termine siendo también nuestra televisión

La PS5 siempre ha sido una máquina para jugar, pero Sony lleva tiempo intentando que hagamos más cosas con ella. El último paso es Live TV on PS5, un nuevo servicio dentro de la consola que ofrece más de 100 canales gratuitos con publicidad y contenido bajo demanda. De momento está disponible solo en EEUU, aunque Sony ya ha dicho que quiere llevarlo a Canadá y a otros mercados. La idea es sencilla: que la PS5 se convierta en la pantalla de inicio de nuestro entretenimiento, tanto si es gaming como si no.

Televisión gratis... con anuncios. El servicio se puede disfrutar gracias al modelo FAST (Free Ad Supported Streaming Television), es decir, canales emitidos por internet que no requieren pagar una cuota mensual porque se financian con publicidad. Sony incluye contenidos de compañías como Fox, NBCUniversal, Crunchyroll, UFC o Nascar, además de algunos canales propios. No compiten con Netflix, Disney+ o Prime Video de contenidos puramente bajo demanda, sino que recuperan esa "vieja televisión". Es decir: encendemos la tele, elegimos un canal y vemos lo que se está emitiendo en ese momento.

Vuelve el zapping. Parece extraño tras tantos años asumiendo que el streaming nos permitía por fin elegir lo que queríamos ver cuándo y dónde quisiéramos. Aquí Sony confirma una tendencia creciente, porque los canales FAST llevan tiempo teniendo éxito en servicios como Pluto TV, Samsung TV Plus, LG Channels o Tubi. Todos ellos han descubierto que sigue existiendo demanda para este tipo de experiencia de usuario. Una que no te obliga a buscar durante diez minutos una película, sino que hace que disfrutes de la programación ya preestablecida. Y con ese modelo, vuelve probablemente una vieja práctica de los usuarios: el zapping, o cambio frecuente de un canal a otro.

La PS5 como escaparate publicitario. Para Sony el atractivo no está solo en añadir otra función a su consola, porque cada minuto que alguien pasa viendo canales de TV a través de la consola es un minuto que permanece dentro de su ecosistema. Esos canales FAST hacen además crecer el inventario de anuncios que puede mostrar la plataforma gracias a la infraestructura publicitaria de empresas como Publica y PubMatic. Así pues, la idea es monetizar a esa audiencia que puede usar la consola para algo más que jugar o ver contenidos en plataformas de streaming. Es llegar a todos lados, aunque el nicho sea quizá más reducido en este caso.

A Microsoft le salió mal. Es imposible no acordarse de cómo fracasó Microsoft con un intento similar. En 2013 la Xbox One se intentó vender no como una consola de videojuegos, sino como el centro del entretenimiento digital y como una forma perfecta para ver emisiones de televisión gracias a su entrada HDMI. Aquella obsesión de Microsoft hizo que el papel fundamental de la Xbox One como consola de videojuegos se diluyese, algo que aprovechó la PS4 para venderse como rosquillas. Ahora Sony recupera esa idea, pero sin convertirla en protagonista como intentaban en Microsoft: simplemente la añaden como una opción más.

La consola como centro del salón. El objetivo de Sony aquí es el que muchos otros han intentado lograr antes: que un dispositivo se convierta en centro absoluto del entretenimiento en el salón de casa. Las Smart TV han logrado acaparar buena parte de la reproducción de contenidos de streaming y de canales de televisión, y será difícil que alguien encienda la consola "solo para ver TV" cuando podemos hacer lo mismo desde esas Smart TV, pero está claro que en Sony quieren intentarlo.

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