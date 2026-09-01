En tonos pastel y con función de vaporización: esta es la freidora de aire con la que Create le planta cara a Ninja

Si estás pensando en dar el salto a las freidoras sin aceite, pero buscas un modelo de airfryer que cuide el diseño y ofrezca prestaciones diferentes a las opciones convencionales, Create tiene una propuesta muy interesante. La marca tiene disponible Air Fryer Studio Cristal (por 89,95 euros), un modelo de 4,2 litros que destaca por su cubeta transparente al estilo de la popular Ninja CRISPi y por una cuidada gama de colores (incluidos tonos pastel) pensada para encajar en cualquier cocina.

AIR FRYER STUDIO CRYSTAL PVP en Create — 89,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Su cubeta de cristal es su seña de identidad

El principal elemento diferenciador de esta freidora de aire es su recipiente fabricado en cristal borosilicato de alta resistencia. Esta característica no solo evita el uso de revestimientos antiadherentes tradicionales que se deterioran con el tiempo, sino que permite controlar el punto de cocción de los alimentos en todo momento de forma visual, sin necesidad de abrir la cesta y perder temperatura.

A esto se le suma la función de vaporizador de agua (Mist), un sistema que micropulveriza agua durante la cocción para evitar que carnes o pescados queden demasiado secos, logrando un acabado crujiente por fuera y jugoso por dentro.

Con sus 4,2 litros de capacidad, ofrece un tamaño equilibrado para preparar raciones de dos a cuatro personas sin ocupar espacio excesivo en la encimera. Además, cuenta con una pantalla táctil intuitiva, múltiples programas preconfigurados y la paleta de colores habitual de la firma (tonos neutros y pastel que van desde el crema hasta el verde).

⚡ EN RESUMEN: freidora de aire create air fryer studio crystal ✅ LO MEJOR Cesta de cristal borosilicato: permite supervisar la cocción en tiempo real sin abrir la cubeta, no libera residuos tóxicos al degradarse y es facilísima de limpiar.

permite supervisar la cocción en tiempo real sin abrir la cubeta, no libera residuos tóxicos al degradarse y es facilísima de limpiar. Función de vaporizador (Mist): Aporta un extra de humedad mediante pulverización de agua, ideal para que los alimentos más magros no se queden secos. ❌ LO PEOR Manipulación del cristal... Aunque es resistente, el vaso pesa más que una cesta de aluminio tradicional y exige más cuidado al lavarlo o manipularlo para evitar golpes o caídas.

Aunque es resistente, el vaso pesa más que una cesta de aluminio tradicional y exige más cuidado al lavarlo o manipularlo para evitar golpes o caídas. Retención de calor al tacto... El cristal se calienta bastante durante el uso, por lo que hay que extremar la precaución al sacarlo de la base. 💡 CÓMPRALO SI... Te importa el diseño de los electrodomésticos y quieres un modelo bonito en tonos pastel para dejar fijo en la encimera. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles cocinar raciones grandes para cuatro o más personas, se te quedará pequeña muy rápido y te convendrá un modelo de 5,5 litros o de doble cesta.

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