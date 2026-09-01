Mark Zuckerberg ya estaba considerado como un señor tecnofeudal. Ahora también tiene su castillo

Hay multimillonarios que coleccionan relojes de lujo, coches clásicos e incluso yates. Otros en cambio, como Mark Zuckerberg, parece coleccionar metros cuadrados en propiedades repartidas por medio planeta. Su última adquisición tiene torres, un río al lado y casi dos siglos de historia a sus espaldas.

El fundador de Meta acaba de añadir un castillo en Irlanda a su mapa personal de propiedades. Y lo ha hecho justo cuando muchos estudiosos comparaban el papel en la geopolítica de los actuales CEOs y millonarios al frente de las grandes tecnológicas con los señores feudales de la edad media, en un fenómeno denominado tecnofeudalismo. Ahora, este señor "tecnofeudal" ya tiene hasta su castillo.

Un castillo gótico en Irlanda. Según publicaba el diario irlandés The Irish Times, Mark Zuckerberg y Priscilla Chan, han comprado el castillo de Strancally, en el condado de Waterford, al sur de Irlanda. De acuerdo a lo publicado por Fortune, el millonario habría pagado en torno a los 35 millones de dólares por la propiedad.

La finca en la que se ubica el castillo tiene 178 hectáreas rodeadas por campos de cultivo y colindante con la ribera del río Blackwater. El castillo se construyó alrededor de 1830 para el político conservador John Keily, y cuenta con 1.486 metros cuadrados construidos y una distribución de 11 dormitorios. La propiedad fue restaurada por completo hace dos décadas. "Mark y su familia están encantados de seguir cuidando esta casa histórica", declaró Brian Baker, portavoz del CEO, a Fortune.

Una leyenda macabra bajo los cimientos. Como todo castillo que se precie, sus paredes conservan los ecos de una leyenda oscura. A unos 4,5 kilómetros del castillo actual se levantaba el castillo de Strancally original, fundado en el siglo XII por Raymond "le Gros", un destacado señor anglonormando de la guerra.

Según la tradición local recogida por el escritor William Howitt en 1847, ese castillo escondía un "murder hole": un agujero excavado en la roca que se comunicaba con el río, donde los condes de Desmond invitaban a cenar a viajeros adinerados para después atarlos y arrojarlos al Blackwater, cuya corriente se llevaba sus gritos sin dejar rastro, según recogía Daily Mail. No hay evidencia documental de que la leyenda fuera real, pero el folclore local la sigue contando.

¿Por qué Irlanda? La respuesta de porqué Zuckerberg ha elegido Irlanda y no cualquier otra ubicación para comprar su castillo tiene poco de romanticismo y mucho de logística.

Según analizaba Irish Times, Meta tiene su sede europea en Dublín desde 2009. La plantilla se ha reducido en los últimos meses, pero sigue rondando las 1.800 personas repartidas en varias sedes. Bien mirado, no deja de ser un señor tecnofeudal acercándose a sus dominios.

Lo que se busca es la tranquilidad. Por otro lado, Strancally queda a poco más de 200 kilómetros de esa oficina, por lo que sería un lugar ideal para permanecer cerca del centro neurálgico de Meta en Europa.

Sin embargo, los grandes patrimonios buscan aislamiento y control sobre el terreno que los rodea. El agente inmobiliario Josh Pim, de Savills, destacó a la BBC la rareza arquitectónica de estos castillos irlandeses, rodeados por vastas extensiones de terreno e incluso ríos que mantienen la distancia con sus vecinos más cercanos. Waterford ofrece las dos cosas: una relativa cercanía con los grandes centros de negocios y la exclusividad de ser el único vecino en varios kilómetros a la redonda.

Una cartera que ya parecía la de un rey. El castillo de Strancally no es la única fortaleza del fundador de Facebook. El millonario posee un complejo con cinco casas en Palo Alto y dos fincas en el lago Tahoe. También suma más de 486 hectáreas en un complejo residencial privado en Kauai, Hawái. Además, recientemente ha comprado una mansión de 150 millones de dólares en Indian Creek, más conocida como el bunker de los millonarios, la isla donde también vive Jeff Bezos.

La compra del castillo de Strancally apenas supone una gota de agua en su patrimonio que, según la lista de millonarios de Forbes, se estima en 196.600 millones de dólares.

El fantasma del tecnofeudalismo. La comparación de los actuales tecnomillonarios como Mark Zuckerberg, Elon Musk o Jeff Bezos con los señores feudales de la Edad Media no nace con este castillo, y cuenta con voces críticas desde ambos lados del espectro político.

Tal y como explicó en una entrevista con la revista Jacobin el economista y exministro de finanzas griego Yanis Varoufakis, usa este tipo de propiedades para ilustrar su tesis del tecnofeudalismo, desarrollada en su libro 'Technofeudalism: What Killed Capitalism'.

Según las tesis de Varoufakis y de otros estudiosos del tema, el capitalismo del siglo XXI ha sido sustituido por un sistema donde los dueños de la nube cobran rentas en lugar de competir en mercados, y los usuarios trabajan como siervos digitales de esas infraestructuras con cada clic.

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