"Dile que es un trozo de mierda": un empleado de Meta interrumpe una reunión y resume bastante bien cómo están las cosas dentro

A finales de mayo, Meta hizo la mayor reestructuración de su historia: 8.000 empleados a la calle y 7.000 fueron reubicados en nuevos departamentos. Las filtraciones internas dibujan un clima bastante insoportable: los equipos están con la moral por los suelos y el malestar es generalizado. En este contexto, un empleado no pudo más y explotó.

Qué ha pasado. Lo cuentan en Wired. Durante una presentación interna en la que participaban miles de empleados, uno de ellos abrió su micrófono y dijo exactamente lo que pensaba, sin filtros. Declaró que se sentía como "la perra de la empresa" (company's bitch) y pidió a quien había organizado la llamada que le dijera a un ejecutivo de Meta que "es un trozo de mierda". No han trascendido los detalles sobre quién era el ejecutivo o el empleado enfadado, pero sí se sabe que formaba parte de un nuevo equipo llamado Applied AI, al que algunos empleados se refieren como "el gulag".

Applied AI. De las 7.000 personas reubicadas, al menos 6.500 han acabado aquí. Su trabajo es apoyar al departamento de superinteligencia, donde trabajan todos los galácticos de la IA que Zuckerberg fichó el año pasado. En Wired han hablado con varios de estos empleados que critican que su trabajo se ha vuelto mecánico, poco creativo y desmoralizador. La mayoría de empleados de este nuevo departamento eran ingenieros o product managers que se dedicaban al desarrollo de software, pero ahora tienen que crear acertijos y problemas para que una IA los resuelva. Los elegidos para entrar en esta unidad no podían elegir irse a otro departamento: o aceptaban el nuevo puesto o se iban a la calle con el resto.

En un memorando interno, el propio Zuckerberg trató de calmar los ánimos, sugiriendo que era algo temporal: "El trabajo es fundamental para el avance de nuestros modelos y permite que personas con mucho talento contribuyan a esos esfuerzos, al tiempo que creamos otros puestos en los que puedan aportar su granito de arena en Meta en los próximos meses".

Hay más. Desde que se anunciaron los despidos pasó un mes. Un mes en el que los empleados no sabían si iban a acabar en la calle o no. Por si fuera poco, en ese tiempo Meta tomó una decisión muy controvertida: empezó a monitorizar todo lo que los empleados hacían en sus ordenadores. La empresa instaló un programa que registraba clicks y hacía capturas de pantalla de forma periódica, pero no por controlarlos (o no solo por eso), sino para que su IA aprenda a realizar tareas cotidianas. Más de 1.600 empleados firmaron una petición para que quitaran este programa, pero sólo consiguieron que les permitieran pausar la recogida de datos durante 30 minutos. Algo es algo.

El hackatón. El CEO de Meta es consciente del descontento entre la plantilla, así que ha tenido una idea para subir los ánimos: celebrar un hackatón el próximo mes de julio que estará centrado en "la innovación en IA". Parece que el único con ganas de celebraciones sea Zuckerberg, porque según Wired los empleados no pueden habérselo tomado peor. En un momento en el que la empresa les ha dado más carga de trabajo y les está exigiendo estar al 100%, muchos trabajadores no tienen tiempo y creen que un hackatón está muy desconectado de la realidad. Además, les preocupa que lo que hagan durante el evento no cuente para las evaluaciones de desempeño, por lo que no tienen incentivos para participar. Va a hacer falta algo más que celebraciones para que vuelva el buen ambiente a Meta.

Imagen | Xataka con Magnific

En Xataka | Pronto no hará falta que te acuerdes del nombre de nadie. Ya lo harán las gafas de Meta por ti







