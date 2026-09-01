España pensaba invertir 1.000 millones de euros en las carreteras españolas. Ese plan ha saltado por los aires

España tiene un déficit de 13.000 millones de euros de inversión en sus carreteras. Es, al menos, lo que dice la Asociación Española de la Carretera (AEC) con datos avalados por la DGT. Este año, el Estado planeaba dedicar 1.000 millones de euros al mantenimiento de las mismas justo cuando tiene que asumir el control de otro millar de kilómetros.

Sin embargo, el plan acaba de caer.

Un vistazo. El pasado mes de junio, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció una inversión de 1.000 millones de euros en sus carreteras. El montante del dinero se repartía en 29 lotes para actuar en el firme de un total de 3.670 kilómetros repartidos por buena parte de España.

En total, 20 provincias de 10 comunidades autónomas iban a recibir fondos para mejorar las carreteras con actuaciones que pasaban por todo tipo de actuaciones, desde sustituir o instalar elementos de seguridad en la carretera hasta la financiación de estudios relacionados con la seguridad vial.

¿Qué ha pasado? Explican en elEconomista que ese proyecto se ha caído porque la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (Acex), la patronal que agrupa a las principales empresas constructoras, ha interpuesto un recurso contra los pliegos de contratación.

Ya en julio, Acex aseguraba que el nuevo sistema de contratación convertía las licitaciones en subastas encubiertas por lo que se reservaban la posibilidad de interponer un recurso al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).

Finalmente, este recurso se ha interpuesto pero Acex no es la única agrupación que se ha mostrado contraria a la forma de actuar del Ministerio de Transportes. Explican en el medio antes señalado que diferentes fuerzas sindicales y empresas han interpuesto sus propios recursos a lotes concretos.

Suspendido. El resultado de todos estos recursos es que el TACRC ha decidido suspender el procedimiento de contratación aunque se podían seguir presentando ofertas al mismo para tenerlas en cuenta una vez que el procedimiento siguiera adelante.

Sin embargo, desde el Ministerio de Transportes han decidido echar para atrás el proyecto y han paralizado el mismo. Es decir, ahora los 1.006 millones de euros (sin IVA) quedan en el aire y se abren nuevos interrogantes.

En sus recursos, Acex se ha posicionado contrario a los nuevos contratos porque aseguran que el precio queda como el único factor verdaderamente diferencial a la hora de elegir uno u otro contrato. El otro factor al que aluden las fuerzas sindicales es a la cuestión de la subrogación en las autopistas de peaje que pasan el año que viene a la cartera del Estado porque, aseguran, se está dejando fuera a trabajadores que ahora mismo desempeñan su actividad en dichas vías.

¿Cómo nos afecta? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la suspensión en la adjudicación de ese dinero pausa, al menos de momento, las actuaciones contempladas en los 29 lotes. Eso es un problema justo cuando el Estado tiene que asumir la gestión de otros 1.000 kilómetros de carreteras en 2027 por la liberalización de hasta 10 tramos de lo que hoy se conocen como "peajes en sombra".

Pero, además, hay otros peajes históricos (como el de la AP-68) cuyos contratos expiran a final de año y pensaban tener adjudicados los nuevos contratos de mantenimiento este mismo 2026 para, cuando pasaran a manos del Estado, contar ya con un calendario y unas actuaciones definidas para su mantenimiento.

¿La solución? Aunque la adjudicación del programa inicial puede irse hasta 2027, el Ministerio de Transportes tiene la posibilidad de poner en marcha lo que se conoce como "contrato de emergencia" para ir saliendo del paso allí donde las actuaciones sean más urgentes. La otra vía disponible, explican en elEconomista, es extender los contratos actuales al menos seis meses.

Una cuestión enquistada. El asunto del mantenimiento de las carreteras hace tiempo que forma parte de la conversación habitual en España. Desde hace años, las constructoras y asociaciones como la mencionada AEC aseguran que vivimos con un déficit de inversión que supera los 13.000 millones de euros. Acex, por su parte asegura que necesitamos invertir anualmente 5.000 millones de euros para paliar las deficiencias. Y desde el Consejo General de Ingenieros Industriales también han defendido que son necesarias más inversiones en conservación.

El problema ha tomado especial relevancia este mismo año cuando las lluvias torrenciales el pasado mes de febrero provocaron todo tipo de daños en nuestras carreteras, desde corrimientos de tierra hasta socavones. Ya entonces volvió a la palestra la duda de si estamos invirtiendo o no lo suficiente en nuestras carreteras. El Gobierno ha intentado ir parcheando esas dudas asegurando inversiones que, según sus portavoces, hacía años que se habían dejado de lado.

Inversiones que ahora mismo han vuelto a paralizarse.

Foto | Ministerio de Transportes

En Xataka | La AP-7 no tiene peajes desde hace cuatro años. Ahora el Gobierno estudia si recuperarlos o gastar 500 millones en ampliarla







