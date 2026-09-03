El alcalde de Almazán llevaba años avisando de que su palacio del siglo XV se iba a caer. Esta semana ha caído

Poco antes de las 8:00 de la mañana del 1 de septiembre, la zona central del Palacio de los Hurtado de Mendoza, en Almazán (Soria), cedió. Dos plantas cayeron de golpe, arrastrando el artesonado, los arcos y los fustes de la galería superior sobre la galería gótica de abajo: 5 de sus 11 arcos originales ya no están en pie. Piedra y madera bajaron rodando por la ladera hasta la ronda del Duero. La torre y parte de las arquerías siguen en pie, pero el boquete en la fachada deja el interior del edificio como si un cañonazo la hubiera alcanzado.

El edificio, en cifras. Lo levantó a finales del siglo XV Pedro González de Mendoza y Luna, primer conde de Monteagudo y guarda mayor de Enrique IV; también se le conoce como Palacio de los Condes de Altamira. Entre abril y junio de 1496 alojó a los Reyes Católicos. Fue declarado Bien de Interés Cultural, categoría Monumento, en 1991. Ese sello protege el edificio sobre el papel, no lo sostiene en pie: la Junta movilizó técnicos de Patrimonio el mismo día del derrumbe, no antes.

"Era previsible". Así lo calificó el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, que lleva años pidiendo la rehabilitación del palacio a Patrimonio sin respuesta. Un edificio protegido desde 1991 tardó 35 años en desplomarse mientras esperaba una obra que nunca llegó.

Justo a la altura del puente, el siniestro obligó a cortar al tráfico la CL-116A, un tramo de aproximadamente 500 metros que conecta la N-111. Al menos hasta descartar el riesgo de nuevos desprendimientos. La gran pregunta es: ¿cuántos castillos están ahora mismo en las mismas condiciones, a punto de rendirse?

Tower defense. En marzo, un turista grabó con el móvil cómo la torre albarrana del castillo de Escalona (Toledo) se venía abajo en 5 segundos. Un año antes, en abril de 2025, cayó una torre del castillo de Almonacid, también en Toledo, tras semanas de lluvia. Los tres edificios comparten protección BIC y estado ruinoso.

Solo el 20% de los castillos españoles se considera rehabilitado y en estado aceptable; el 80% restante arrastra problemas de conservación más o menos graves, según la misma asociación. Una catedral conserva su función y sigue recibiendo culto; un castillo, no: pierde su razón de ser en cuanto deja de defender algo, y ahí arranca el abandono.

Los números que faltan. España no sabe cuántos castillos tiene. El catálogo oficial del Ministerio de Cultura es de 1968 y resulta insuficiente; el recuento más completo lo lleva una asociación privada, la Asociación Española de Amigos de los Castillos, con 10.362 fortificaciones censadas. De esas, solo 728 están en muy buen estado, 2.209 en buen estado, 1.037 en estado regular, 537 en "ruinas consolidadas" y 2.087 en "ruina progresiva".

Ante desprendimientos como el de 15 metros en Salamanca, Lugo o los muchos desprendimientos en Plasencia, el arqueólogo Miguel Ángel Bru dio la cifra clave: 6 de cada 10 castillos corren riesgo de venirse abajo. Parte del problema es la propiedad: hay castillos repartidos entre decenas de herederos que ni siquiera saben que poseen un trozo de fortaleza.

Cómo lo hacen otros. Francia financia su patrimonio con una lotería propia: el Loto du Patrimoine, lanzado en 2018, recauda entre 15 y 20 millones de euros al año y ya financió la restauración de más de 980 sitios, castillos incluidos; en 2026 seleccionó 100 monumentos nuevos, uno por departamento.

Reino Unido publica desde 1998 un registro público de edificios en riesgo, el Heritage at Risk Register: 4.891 entradas en 2024, 7,4 millones de libras en ayudas solo el último año y 6.800 inmuebles rescatados entre 1998 y 2023. España tiene desde 1985 su propio mecanismo, el 1% Cultural, que obliga a destinar parte del presupuesto de obra pública al patrimonio. Ni Almazán ni Escalona ni Almonacid llegaron a beneficiarse de él a tiempo.

Reutilizando, que es gerundio. Parece que España tiene una relación reacia con sus edificios históricos: conservarlos suele significar mantenerlos lo más cerca posible de su función original, aunque esa función haya desaparecido hace siglos. Repensar usos concedería una segunda vida. En Países Bajos, donde alrededor de 75 iglesias cierran cada año, antiguos templos acabaron convertidos en discotecas, viviendas, bibliotecas, gimnasios, restaurantes y hasta pistas de pádel. No hay remilgo al expropio porque, de facto, se ayuda a propietarios a dar con nuevas formas de financiación.

En Francia, antiguos castillos pasaron a ser ayuntamientos, bibliotecas o museos, mientras fortalezas militares se integraron en circuitos culturales. Irlanda sigue la misma lógica: si un edificio histórico ya no sirve para lo que nació, se busca otra función que permita mantenerlo vivo (el castillo de Rathfarnham es un buen ejemplo). Patrimonio congelado no es patrimonio intacto, es una herida abierta. En una tierra con miles de castillos, conventos, iglesias y edificios defensivos que ya no cumplen ninguna función, tal vez la clave reside justo ahí.

Memoria en ruinas. Almazán llevaba 35 años de plazo, cinco siglos de historia y ninguna partida presupuestaria que tomara medidas. Sin embargo, los castillos o palacios medievales, erigidos con las manos del pueblo, ya no evocan el pasado feudalista, sino que son, imperativamente, el nodo físico de la propia memoria colectiva de cada pueblo. El BOE registra partidas fundamentales como la Ley de Memoria Democrática, pero es una cifra nimia si comparamos: un solo ejercicio del Loto du Patrimoine francés la multiplica por más de 10. Parece que la gravedad no es tanto olvidar como ignorar.

Imágenes | EFE

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