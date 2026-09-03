Los cinco esenciales de la Vuelta al Cole como padre que yo compraría

Septiembre es el mes en el que los cuadernos nuevos y las listas interminables de material escolar toman el control de la rutina diaria. Como padre, puedo asegurarte que la Vuelta al Cole no es solo abastecer la mochila de los niños sino también equipar la casa para que el curso transcurra con orden y el menor número de imprevistos posible.

A lo largo de los años he aprendido que gastar en gadgets aleatorios suelen terminar en un cajón. Sin embargo, hay una serie de productos indispensables que salvan el día a día aunque no lo creas. Estos son los "must have" en los que realmente merece la pena invertir.

Impresora térmica portátil Phomemo D30 por 19,99 euros: se conecta mediante Bluetooth y sus pegatinas son impermeables.

por 19,99 euros: se conecta mediante Bluetooth y sus pegatinas son impermeables. Escritorio elevable Flexispot E1 por 169,99 euros: con cuatro funciones de memoria.

por 169,99 euros: con cuatro funciones de memoria. Mochila Eastpak Provider por 65,99 euros: de 33 litros e ideal para portátiles de hasta 15 pulgadas.

por 65,99 euros: de 33 litros e ideal para portátiles de hasta 15 pulgadas. Tablet Lenovo Idea Tab por 189 euros: con Android 15 y 128 GB de almacenamiento interno.

por 189 euros: con Android 15 y 128 GB de almacenamiento interno. Localizador Apple AirTag 2ª gen por 26 euros: con búsqueda de precisión y autonomía de un año.

Impresora térmica de pegatinas para el material

Perder chaquetas, botellas de agua o lápices es un clásico de todos los años. Las antiguas etiquetas escritas a mano terminan borrándose con los lavados o despegándose. Por eso, lo mejor es adquirir una mini impresora térmica portátil con el que ahorrarás horas de preparación durante el fin de semana previo al inicio de las clases. Te permite marcar uniformes, fiambreras y material de papelería en segundos y sin usar tinta.

Un modelo barato que te recomiendo es esta Phomemo D30 (19,99 euros en Amazon). Es una mini impresora térmica de bolsillo que se conecta al móvil a través de Bluetooth. Los rollos de pegatinas son impermeables y resistentes al lavavajillas.

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Escritorio elevable

Nuestros hijos crecen a un ritmo vertiginoso y pasar de hacer los deberes en la mesa del salón a tener su propio rincón de estudio exige cuidar la ergonomía desde pequeños. Es por eso que yo te recomendaría un escritorio elevable motorizado, ya que se puede adaptar al crecimiento a lo largo de los años y te evita renovar el mobiliario cada cierto tiempo.

Un modelo de escritorio elevable que me gustaría recomendarte es el Flexispot E1, que puedes comprar por 169,99 euros. Aunque a priori te parezca caro, es una buena inversión a largo plazo. Está disponible en diferentes medidas y cuenta con cuatro funciones de memoria y un motor que trabaja con un nivel bajo de ruido.

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Mochila ergonómica con compartimento acolchado para el portátil o tablet

El peso de los libros y la integración paulatina de dispositivos digitales en las clases hacen que cualquier mochila no sirva. A la hora de comprar una mochila, priorizaría un modelo con correas acolchadas, distribución equilibrada del peso y funda de protección para la tablet o el portátil, ya que todo esto es clave para evitar dolores de espalda.

Una buena mochila que puedes comprar para la Vuelta al Cole es esta Eastpak Provider (rebajada a 65,99 euros). Tiene una capacidad de 33 litros y tiene una funda acolchada para portátiles de hasta 15 pulgadas, además de un asa de goma para llevarla más cómodamente.

Tablet con modo lectura/estudio y control parental integrado

La tecnología es una herramienta indispensable para el aprendizaje actual, pero la línea entre el estudio y la distracción digital es muy fina. En lugar de reciclar un móvil antiguo o comprar una tablet genérica, apostar por un dispositivo con pantalla de protección ocular (modo lectura / tinta electrónica) y un control parental nativo bien configurado permite a los niños buscar información o leer libros escolares sin caer en las interrupciones de las redes sociales o los juegos.

Una tablet totalmente recomendable para esta vuelta a las clases es la Lenovo Idea Tab, un modelo de 11 pulgadas que puedes comprar ahora por 189 euros en MediaMarkt en su versión de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. El sistema operativo bajo el que funciona es Android 15 e incluye el lápiz digital Tab Pen.

Localizador para la mochila o el estuche

Para la tranquilidad mental de los padres cuando nuestros hijos empiezan a ir solos al colegio o realizan actividades extraexcolares, poner un localizador Bluetooth en un bolsillo interno de la mochila nos permite saber si ha llegado bien al colegio y, además, soluciona el drama de que la olvide en el parque o el entrenamiento deportivo.

Si tienes un iPhone, el localizador más completo que puedes comprar es el AirTag (ahora está disponible por 26 euros en Amazon el de segunda generación). El AirTag de Apple tiene el tamaño de una moneda grande y una batería que dura en torno a un año. Además, ofrece búsqueda de precisión al utilizar tecnología de banda ultraancha (UWB).

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Imágenes | Javier Penalva y Anna Martí (Xataka), Apple, Lenovo, Eastpak, Flexispot y Phomemo

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