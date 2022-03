Guía de compra de mesas para trabajar de IKEA: mejores recomendaciones y 10 escritorios destacados desde 25 euros

Modularidad y opciones . Una de las ventajas de IKEA es que además de productos, dispone de líneas completas para que puedas amueblar tu zona de trabajo que combinen al ser de la misma familia. Pero no solo eso: hay modelos que ofrecen diferentes tamaños, colores o incluso formatos, lo que te permitirá adaptar mejor a tus circunstancias y ampliar tu espacio en el futuro si es necesario. Un ejemplo: la serie BEKANT cuenta con más de 100 productos.

Facilidad de montaje. Ya sabes que has de montarte tus muebles, pero el montaje no es igual de fácil, rápido ni requiere de las mismas herramientas. No es un factor diferencial, pero merece la pena comprobar el proceso antes.