Vuelta al Cole en Carrefour: los cinco mejores chollos para equipar tu zona de trabajo o estudio en casa con la mejor tecnología

Estamos llegando al final del verano y septiembre es sinónimo de vuelta al cole, al trabajo y a la rutina. Si quieres equiparte para esta nueva etapa con la mejor tecnología, estos son los mejores chollos que hemos encontrado en Carrefour hoy.

Pack Lenovo IdeaPad Slim 3 por 660,37 euros: un portátil de 15,6 pulgadas con mochila y ratón.

por 660,37 euros: un portátil de 15,6 pulgadas con mochila y ratón. Auriculares inalámbricos Apple Airpods Pro 3 por 219 euros: con cancelación activa de ruido y sensor de frecuencia cardíaca.

por 219 euros: con cancelación activa de ruido y sensor de frecuencia cardíaca. Impresora multifunción HP Envy 6130E por 69 euros: con WiFi y reembolso de 30 euros.

por 69 euros: con WiFi y reembolso de 30 euros. Tablet TCL Nxtpaper 14 por 359 euros: de 14,25 pulgadas y con funda y lápiz.

por 359 euros: de 14,25 pulgadas y con funda y lápiz. Escritorio con dos cajones por 115 euros: de 120 cm y con espacio para útiles de trabajo o estudio.

Pack Lenovo IdeaPad Slim 3

Si quieres renovar tu viejo ordenador este año, esta oferta de Carrefour te resultará interesante. Ahora puedes llevarte este pack con portátil Lenovo IdeaPad Slim 3, ratón inalámbrico y mochila por 660,37 euros, ahorrándote casi 100 euros respecto a su PVP habitual (660,37 euros).

Este Lenovo IdeaPad Slim 3 es un portátil de 15,6 pulgadas con procesador Ryzen 7 5825U, con 16 GB de RAM y un almacenamiento interno de 1 TB. El sistema operativo con el que viene de serie es Windows 11.

Ordenador Portátil Lenovo IdeaPad Slim 3 + Mochila + Ratón PVP en Carrefour — 660,37 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Auriculares inalámbricos Apple Airpods Pro 3

Los AirPods Pro 3 son otro de los chollos que tiene Carrefour para quienes buscan unos auriculares cómodos de llevar y con buena calidad de sonido. Ahora, puedes comprarlos por 219 euros, por lo que obtienes un descuento de 30 euros, que si bien no es mucho, es algo que se agradece en productos de Apple.

Estos AirPods Pro 3 cuentan con certificación IP57 (resistencia al agua y al polvo) y lo más particular de ellos es que vienen con sensor de frecuencia cardíaca. Su batería ofrece hasta ocho horas de autonomía con la cancelación de ruido activa.

Impresora multifunción HP Envy 6130E

Aunque hoy en día, la gran mayoría de documentos, los leemos en digital, a la hora de estudiar, no hay nada como apuntes en papel. Para tenerlos si tener que ir a la copistería, esta impresora multifunción de la firma HP es uno de los chollos que te puede interesar en Carrefour. Ha pasado de costar 95 a 69 euros y, además, te llevas un reembolso de 30 euros.

Esta impresora es de inyección de tinta térmica y cuenta con conectividad WiFi e imprime hasta 10 páginas a color por minuto. También se puede destacar de ella que viene con tres meses de Instant Ink con HP+, el servicio de suscripción para impresión y suministro de tinta de la firma.

Tablet TCL Nxtpaper 14

Si prefieres estudiar en una tablet antes que en un portátil, esta de la firma TCL es una buena opción de compra ahora en Carrefour. Su precio habitual es de 429 euros, pero ahora te la puedes llevar por 359 euros.

Esta TCL Nxtpaper 14 es una tablet con una pantalla de 14,25 pulgadas y su cerebro es el procesador MTK Helio G99, acompañado de una RAM de 8 GB y 256 GB de almacenamiento interno. El sistema operativo bajo el que funciona es Android y viene con funda y lápiz.

Escritorio con dos cajones

Por último, si más que tecnología, lo que quieres es equipar una zona de tu hogar para usarla como zona de estudio o trabajo, este escritorio está rebajado ahora en Carrefour y puedes comprarlo por 115 euros.

Este escritorio tiene unas medidas de 120 x 75 x 55 cm y viene con dos huecos y dos cajones, para que puedas guardar fácilmente los útiles necesarios para tu jornada de estudio o trabajo.

Mesa Escritorio 2 Cajones 75x120x55 cm MUEBLES PITARCH Eko PVP en Carrefour — 115,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Webedia, Lenovo, TCL, HP y Apple

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