Hoy en Ikea, cinco soluciones clave para montar tu espacio de teletrabajo o estudio en casa

Pasar horas frente al ordenador en una silla incómoda, lidiar con cables enredados por todo el suelo o trabajar con una iluminación deficiente son los errores más comunes al improvisar un despacho en casa. Un espacio de teletrabajo o estudio mal planificado no solo reduce la productividad, sino que acaba pasando factura en la espalda.

Por suerte, crear un rincón ergonómico, ordenado y estético no requiere una reforma costosa. Ikea tiene en su catálogo soluciones muy económicas diseñadas específicamente para optimizar el rendimiento diario. Hemos seleccionado cinco productos clave de Ikea con los que transformar por completo tu espacio de trabajo sin descuidar tu bolsillo ni la decoración de tu hogar.

Silla de trabajo MARKUS Hoy en Ikea — 159,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Escritorio MICKE

Este superventas de Ikea es perfecto si no te sobra el espacio en el salón el dormitorio. El escritorio MICKE es un clásico imbatible. Destaca por su diseño de líneas puras y su tamaño contenido. Lo mejor es que cuenta con cajones para guardar el portátil y otros accesorios cuando acabe tu jornada laboral y también que lo tienes disponible en varios acabados.

Escritorio MICKE Hoy en Ikea — 79,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Silla de trabajo MARKUS

Este es otro de los productos superventas de Ikea. La silla de trabajo MARKUS es ergonómica y cuenta con inclinación regulable manualmente, así como reposacabeza y reposabrazos, que te permiten relajar el cuello y la espalda. Su respaldo de rejilla permite que circule el aire por la espalda cuando se está mucho tiempo sentado, algo esencial cuando las temperaturas aprietan.

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Flexo de escritorio NÄVLINGE

El nuevo flexo NÄVLINGE de Ikea es una lámpara de tipo LED que ofrece una luz focalizada excelente para leer o escribir. Al integrar la tecnología LED, consume mucho menos que las bombillas tradicionales y, gracias a su brazo regulable, puedes orientar el haz de luz exactamente donde lo necesitas sin generar reflejos molestos en el monitor.

Lámpara de trabajo NÄVLINGE Hoy en Ikea — 19,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Organizador de cables SIGNUM

Pocas cosas estropean más la estética de un despacho que una maraña de cables, cargadores y regletas colgando por detrás del escritorio. Este organizador de cables SIGNUM de Ikea consiste en una rejilla metálica que se atornilla fácilmente a la parte inferior del escritorio. Te permite organizar todos los cables y elevar la regleta del suelo, facilitando la limpieza y evitando tropiezos accidentales que puedan apagar tu ordenador en mitad de una tarea importante.

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Tablero perforado SKÅDIS

Cuando la mesa es pequeña, la clave está en aprovechar las paredes. El tablero perforado SKÅDIS es un panel organizador que puedes personalizar con ganchos, gomas y pequeños recipientes. Es el accesorio perfecto para tener a mano lo auriculares, bolígrafos, cables de carga o bloc de notas sin ocupar un solo centímetro de tu superficie de trabajo principal.

Tablero perforado SKÅDIS Hoy en Ikea — 15,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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Imágenes | Ikea

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