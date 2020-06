Los trucos para organizar los cables en casa de los editores de Xataka

Comienzas pensando en lo minimalista que va a quedar tu espacio de trabajo y acabas con una maraña de cables bajo la mesa donde te encuentras hasta el cargador del Nokia de hace 15 años enredado en ella. Tener los cables organizados no solo es cuestión de estética (que también), es que resulta mucho más funcional y "saludable" para ellos... y si alguien tiene dispositivos con sus correspondientes cargadores, esos somos nosotros. Hemos hablado con los editores de Xataka para que nos cuenten cómo tienen organizados los cables de su escritorio.

Dice el refrán que "en casa del herrero, cuchillo de palo" y aquí no podemos estar más de acuerdo: pese a que la organización de los cables es una meta de la mayoría, son pocos los que se lo han tomado en serio. Los hay que incluso han investigado en Reddit para dar con la mejor solución y otros que apuestan por el minimalismo, los alambres del pan de molde o simplemente por cables robustos para evitar en la medida de lo posible su deterioro.

Velcros y tubos

Yúbal Fernández, editor de Xataka

"En mi despacho puede distinguir entre dos tipos de cable, los de mis dispositivos y esos que tengo temporalmente y los de mi ordenador, y para ambos utilizo métodos diferentes a la hora de organizarme. Con los cables de los dispositivos soy algo menos cuidadoso, ya que tengo un cajón de mi escritorio dedicado a ellos y allí van todos. Pero con mi ordenador soy un poco más tiquismiquis, porque no me gusta tener todos los cables por encima de la mesa. Existe un subreddit llamado r/DeskCableManagement, y de él saqué varias ideas. En primer lugar, tengo la regleta a donde va todo conectado escondida detrás de la cajonera. No es muy accesible, pero ni está por el suelo ni a la vista. Luego, los cables de la regleta que son del ordenador van unidos por unas simples tiras de velcro (8,99), y pasan por la parte posterior inferior del escritorio por un tubo organizador de cables (11,88 euros) del que cada uno va saliendo a la altura que le corresponde. He de decir que mi equipo doméstico es un ordenador All In One de Dell, por lo que no tengo tantos cables como una torre y puedo organizarlos mejor, y tanto mi ratón como mi teclado son bluetooth para evitar tener cables de más"

Regleta y clips

Enrique Pérez, editor de Xataka

"Reconozco que soy un desastre organizando cables. Cuando logro que algunos queden recogidos, se me añaden a la colección otros tantos y vuelta a empezar. Para intentar que mi escritorio no sea una selva de cables opto por varias cosas. Por un lado tengo una regleta de enchufes Brennenstuhl (12,87 euros) algo apartada, así que los cables al menos están juntos en una esquina. Los que no utilizo constantemente los apartado y los que no utilizo casi nunca directamente los guardo. A veces la mejor solución es simplemente quitar cables. En la mesilla de noche y el despacho también tengo un par de clics autoadhesivos (9,99 euros) para poder encajar el cable y forzarle que pase por ahí. Me gustaría decir que les saco más partido, pero lo cierto es que al final solo acabo utilizando dos. Tengo unos cuantos más en el cajón por poner. Espero y deseo que cuando me cambie de escritorio, algo que tengo pendiente desde la mudanza, pueda por fin ponerme a ordenarlos mejor"

Bandeja para cableado

Javi Pastor, editor de Xataka

"No soy especialmente maniático con los cables a mi alrededor pero sí trato de no tenerlos tampoco todos encima. En el PC usé por ejemplo presillas para mejorar la refrigeración del equipo, algo habitual, y en mi espacio de trabajo usé un pequeño truco. Algunos aparatos que no necesito tener a la vista están debajo de la mesa, colocados en un estante (39,99 euros) situado a unos 40 cm del suelo. Eso me permite no tenerlos por encima con todos los cables y disimula su presencia porque no los veo, aunque están ahí con todos sus cables: mi NAS, un switch y algún adaptador de corriente (como el del portátil) están ahí debajo bien escondiditos. Que haya un poco de caos de cables ahí debajo no me supone un problema gracias a dicha solución"

Clips y caja

Javier Lacort, editor de Xataka y podcaster en Loop Infinito

"Tengo poquitos cables, pero para los que son imprescindibles, me gusta usar estos pequeños clips (9,99 euros) para organizarlos y agruparlos tras la TV o tras el monitor del ordenador, para que no asomen ni se vea una maraña, sino que vayan pegados a la parte posterior de cada pantalla y se agrupen en un solo manojo de cables. Luego, para dispositivos que tienen la fuente de alimentación externa, como el monitor del ordenador, el cargador del MacBook Pro o la Xbox One que tuve en su momento, me gustan este tipo de cajas, la que tengo es de Ikea (7 euros) pero vale cualquiera, aconsejo ver bien qué tamaño necesitaremos y, en caso de duda, optar por la más grande. Mucho mejor que tenerlos repartidos por ahí, a la vista."

Tubos, etiquetas y alambres plastificados

John Tones, editor de Xataka y Espinof

"Como aficionado a los videojuegos (es más: a los videojuegos antiguos) la zona cercana a los televisores (aparte de la tele plana de rigor tengo una inmensa tele de tubo para las consolas antiguas) es un auténtico maremoto de cables, que periódicamente tengo que ordenar y clasificar para no perecer. Durante un tiempo usé esos tubos de plástico duro con una abertura transversal (13,88 euros) que permite unir varios cables, pero son tan poco prácticos a la hora de sacar y meter los cables en el tubo que lo abandoné (sigo usando uno en el escritorio, para los del ordenador). Al final, con las consolas he optado por el sistema analógico: cada cable lleva una etiquetita (7,99 euros) donde viene escrito el nombre de la consola a la que pertenece y si es posible (por ejemplo, el cable HDMI, el de conexión a internet y el de red de una misma consola) los agrupo con alambres plastificados.

Powercube y caja

Eva Rodríguez de Luis, editora de Xataka

"Uso la Powercube (19,99 euros) por varios motivos: es más compacta que la mayoría de regletas y te permite aprovechar las cinco tomas que lleva independientemente de lo gordo que sea el enchufe, algo que a veces no es posible. Además puedes comprarla con diferentes tomas por si vas a viajar o en versión extendida, como es mi caso, lo que me permite usarla como alargadera y concentrarlas donde me resulta más cómodo. Hasta hace semanas me apañaba con una tapa de caja de folios para guardar mi maraña de cables, pero los dejaba a la vista y que se estaba rompiendo, así que la cambié por una caja (21,29 euros) con tapa que se puede usar para ocultar la regleta, pero que yo empleo para guardar los cables y cargadores a mano."

Clips y base de carga

Jose García, editor de Xataka

"Yo voy a ser completamente franco. Hace un par de meses me compré unos enganches (14,99 euros) que se pueden pegar a la mesa para tener los cables bien organizados, pero reconozco que no los he usado y que mi escritorio es un poquito desastre. No es que lo tenga desordenado, pero podría tener los cables mejor controlados. Dicho esto, a lo que sí le presto mucha atención es a los móviles. Como persona que se gana la vida analizando dispositivos, no es raro que en casa tenga varios móviles, varios relojes y varias pulseras. Me desesperaba tener tanto cable en la encimera, pero entonces me topé con esta base de carga (40,99 euros) con cuatro puertos USB y cargador inalámbrico y, desde entonces, soy un poquito más feliz. La base viene con unos cuantos cables miniUSB y Lightning cortos, pero yo compré los míos propios. Así, tengo una bolsita con cables miniUSB, tipo C y Lightning y los voy cambiando según el caso. La base tiene unas pequeñas bandejas donde se pueden colocar los dispositivos, así no los tengo por medio y, como los cables son cortos, no me molestan. Muy recomendada esta compra, sin duda."

Organizador de cables

Frankie MB, editor en Vidaextra y colaborador en Xataka

"En cuestión de cables soy de lo más simplón, lo admito. De partida, porque solo tengo enchufado de manera permanente lo que uso a diario. Y no suele estar a la vista. Siendo justos, como excepciones, y como cables sueltos, un USB que uso esencialmente para todo y el cargador del iPhone e iPad. Aunque en este último caso lo voy cambiando de sitio según me voy quedando sin batería. Todo lo demás, incluyendo la impresora, la cafetera o el ventilador que me pongo cerca para escribir, suele tener el cable enrollado. Y lo mismo se puede decir de los USBs con los que cargo los mandos inalámbricos de las consolas. Con todo, para recargar los Joy Con de Switch de manera simultánea tengo una base de cargador cuadruple (20,95 euros). Lo que no he encontrado, me temo, es una solución para los cascos de cable trenzado que uso al escribir en el PC. En su día me dio por poner un sencillo organizador de cables de plástico (4,36 euros) cerca del PC para tenerlos a mano para los discos duros externos. Al final acabé organizando todos los cables que uso menos en una caja normal, convenientemente enrollados. Tal y como suena. Apenas la abro un par de veces al año, pero estoy seguro de que el día después de que me decida a hacer limpieza acabaré echando algo de menos. "

Bridas de plástico y velcros

Gabriela González, editora de Genbeta

"Para organizar mis cables uso principalmente dos tipos de bridas: las de plástico (3,86 euros) y las de velcro (5,99 euros). Son las mismas que uso para gestionar el cableado dentro de la torre del PC cuando armo un ordenador. Las de velcro son más cómodas porque las puedes quitar y poner fácil, pero son más caras también. Así que las uso más en cables donde quizás vaya a mover de vez en cuando por alguna razón, y las de plástico las uso para organizar los cables que no se mueven de sitio casi nunca, como el cableado del modem y cosas así. Es un arte eso, y a mi personalmente no me quedan muy bonitos los arreglos. Pero es mejor que tener todo volando y mezclado y nunca saber que cable mover si algo falla, o que desconectar para hacer huecos para otra cosa. Es una solución a medias porque no tengo realmente donde esconder los cables e igual siempre los veo."

Plastinudos

César Muela, coordinador editorial de Xataka

"No se puede decir que mi método sea sofisticado, pero creo que es bastante eficaz: uso plastinudos, que hasta ahora que he tenido que escribir esto no sabía que se llamaban así, pero son las típicas abrazaderas flexibles de plástico que vienen cuando compras cualquier tipo de cable, que también vienen con el cargador del móvil o incluso las de la bolsa del pan de molde. Agrupo todos los cables para que no queden sueltos con estas abrazaderas. En la foto que adjunto lo que se ve es la parte posterior de mi router, que suele ser un lío de cables. Lo mismo hago bajo la mesa de mi despacho, donde cuelgan algunos, y ahí lo que hice fue agruparlos como si fueran un ramo de cables. Aunque no sirven para ocultarlos, es todo más ordenado, ayuda a la limpieza y tiene la ventaja de que los plastinudos -me declaro fan del nombre, de verdad- son muy fáciles de conseguir.

Minimalismo y bridas

Ángela Blanco, de Xataka Vídeo

"El tema de los cables es algo que a mi personalmente me preocupa y me desquicia a partes iguales, no soporto tener los cables colgando ni tampoco por la mesa. Para evitarlo he optado por ser minimalista y prescindir de los cables al máximo. ¿Esto qué significa?, pues que tanto el teclado, como el ratón como los cascos que uso son inalámbricos, de modo que por la mesa no hay ningún tipo de cable. En mi caso tanto el ratón como el teclado son los de Apple, es decir el Magic Mouse 2 y el Magic Keyboard con teclado numérico. Respecto a los auriculares uso los Sony WH-1000X M3, que desde mi punto de vista son estupendos. Y para los cables que no puedo evitar como el de corriente del ordenador y o el del monitor externo, uso el viejo truco de ajustarlos al máximo y agarrarlos con bridas (6,95 euros), es simple pero a mi me funciona."

Minimalismo... y cables fuertes y resistentes

Javier Jiménez, editor de Xataka

"Me he mudado mucho. Como una o dos veces al año en la última década y, esto es cierto, la inmensa mayoría de las veces, por motivos radicalmente distintos. Por eso, solía decir entre risas que la única ley que regía mis cambios de residencia era que tenía que hacerla cuando los cables de la mesa de trabajo se volvían un lío de mil demonios. Es un comentario muy visual para entender cómo gestionaba yo mis cables. Como el Jocker, más o menos. Pero, al final, he madurado y he llegado a la conclusión de que, por muchos cacharros, dispositivos y trucos para gestionar cables que tengamos, el mejor cable es el que sigue guardado en la caja. Para mi y mi tendencia al caos, el único truco es no utilizar nada nuevo hasta que no sea totalmente necesario. Por eso, la clave es buscar unos buenos cables, resistentes y homologados y usarlos como si no hubiera un mañana. Todo lo demás acaba por volverse en mi contra."

