El mítico bar de Madrid donde se rodó esa escena de 'La bola negra': café de pota y una familia al frente desde 1959

Durante una jornada, un pequeño comedor de La Latina se llenó de focos, cámaras y técnicos. Hubo que reorganizar las mesas y repetir la escena una y otra vez, y el problema fue una fabada: cada plano exigía que el plato mantuviera el mismo aspecto durante horas. Lo cuenta EPE de La Copita Asturiana, en la calle Tabernillas (Madrid), donde Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) rodaron una escena clave de ‘La bola negra’, la película que arrasó en Cannes 2026 y se llevó el premio a Mejor dirección, ganó también el del público en el 74º Festival de San Sebastián y ya aspira al Oscar.

Eligieron este bar porque ya eran clientes. Cualquiera puede ir, claro.

Del vino en chato al café de pota. Cuando Mari y Pepe abrieron La Copita Asturiana, el 20 de mayo de 1959, el local ya llevaba más de medio siglo como despacho de vinos para el barrio: según la web del propio restaurante, funcionaba como tal desde 1904. Pepe lo conocía de antes, porque lo frecuentaba como cliente en los años cincuenta, y decía que lo trataba desde hacía más de seis décadas. Al hacerse cargo, les dijeron que a ver si tenían más suerte que los últimos dueños.

Las mesas eran de mármol, se tomaban chatos de vino y se picaban raciones sencillas: patatas de la fayona, lacón, manitas, callos, caldo gallego, escabeches. Algunos de esos platos todavía están en la carta. Poco a poco la cocina asturiana se impuso: fabada, fabes con almejas, verdinas, pote, cachopo, chosco de Tineo. Mari tenía 16 años y Pepe 27 cuando llegaron, tal y como indican desde El Economista. En 2018, su hija Olga dejó la economía para seguir con el negocio junto a su marido, José María. Mari, de 83 años, sigue pendiente de todo.

De raciones a fabadas. Fue Mari, siempre al frente de los fogones, quien fue incorporando las fabes con almejas y la fabada cuando los vecinos dejaron de ir a jugar la partida y empezaron a ir a comer. El boca a boca hizo el resto: hoy, cuenta la casa, reciben clientes de Francia, México, Estados Unidos e incluso Australia.

Además de la propia Mari también cocina la hija, y José María atiende la sala con ellas. Según cuentan, la fabada se hace a fuego lento desde las 8:30 de la mañana, sin ollas a presión. La faba viene de Barcia y el embutido, de Tineo. Tiene un Solete Repsol y el presentador Arturo Valls es habitual del local.

De película. No puedo hablar de la calidad de dicha fabada pero sí de cómo transcurre en la película de marras. Sin soltar mucho spoiler de la película, Alberto, un joven historiador, y su madre, Teresa, comen una fabada en un enorme bol de cristal y en un almuerzo tenso que acaba mal y pronto, con cerveza lanzada incluida. La revista Interiores la sitúa entre las secuencias más tensas del filme, porque deja al descubierto una relación complicada.

A Alberto lo interpreta Carlos González (‘Veneno’, ‘La vida breve’) y a Teresa, Lola Dueñas (‘La Mesías’, ‘Volver’). Comparten reparto con Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Penélope Cruz y la incombustible Glenn Close. El rodaje empezó en agosto de 2025 en el pueblo abandonado de Castil de Carrias (Burgos). Dos meses después, el equipo se trasladó a Madrid para las escenas finales, así que el día en La Copita fue probablemente en otoño.

UN VISTAZO A...

Querido y protegido. La fachada original está catalogada como "Elemento Protegido", y el mostrador de estaño, según esa guía, también. El Catálogo de Elementos Protegidos del Plan General incluye locales comerciales y regula qué se puede cambiar en ellos. Es una protección arquitectónica, lo que significa que no obliga a seguir con la actividad ni fija el alquiler. El ticket medio va de 30-40 euros a 40-50, según algunos medios. Abre solo a mediodía y en 2023 recibió un Premio Platino de Hostelería Madrid.

Zara: 160 servicios al día y 7.440 kilómetros. Al otro lado de este éxito, esta misma semana El País contaba que cierra Zara, el cubano de Chueca abierto cinco años después que La Copita, en 1964. Dos casas familiares con fundadores asturianos llamados Pepe: una sigue y la otra baja la persiana el sábado 17 de octubre a mediodía.

La historia de Zara es diferente, empieza en La Habana: Pepe salió de un pueblo asturiano a los 16 años en un barco de carga desde Gijón, un mes de viaje. Conoció a Inés en diciembre de 1957 en el Centro Asturiano de La Habana. En 1961 dejaron Cuba y en 1964 cogieron el traspaso de una cafetería madrileña que ya se llamaba Zara. Su dueño, zaragozano, se quedó sin dinero para completar el luminoso.

Y los platos cubanos entraron por casualidad: se los hacían para comer y los daban a probar. Así nacieron los menús del día y llegaron a dar hasta 160 servicios diarios. En 1978, la cafetería se hizo restaurante y se convirtió en punto de encuentro de la comunidad cubana en Madrid. Al menos el cierre no es por una mala noticia: en 2014 se mudaron a la calle Barbieri y ahora quieren descansar (ella quiere escribir y él, arquitecto, estudiar de nuevo).

Ambos negocios comparten lo esencial: familia, fundadores asturianos, comida casera y clientela fiel. Eso sí, si vas, te recomiendo hacer reserva: el local es pequeño y solo abre a mediodía.

Imagen | Joe Lomas (para Flickr) / Web de La Copita Asturiana

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