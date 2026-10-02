El Xiaomi 17 nunca ha estado tan barato: así es la mejor oferta que ha recibido, con diferencia, hasta ahora

Este año nos encontramos con un catálogo de móviles tan atractivo que es bastante difícil quedarse con uno. Quizás el precio, y sobre todo las ofertas, no inviten a renovar el que ya tenemos, pero estamos ahora mismo en una época en la que podemos encontrar buenos descuentos con motivo de la próxima Fiesta de Ofertas Prime, que se celebrará en tan solo unos días.
Amazon ya ha comenzado a lanzar ofertas anticipadas en bastantes productos, incluso en móviles que no han recibido muchas ofertas (o al menos no demasiado interesantes) en estos últimos meses. Y el mejor ejemplo lo tenemos en el Xiaomi 17 que ahora se encuentra de oferta por 649,90 euros en lugar de 1.099,90 euros.
Eso sí, la oferta es exclusiva para suscriptores Prime de Amazon.
Xiaomi 17 (12 GB, 512 GB)
Un móvil pequeño, potente y con buenas cámaras
El Xiaomi 17 es un móvil que puede interesar sobre todo a personas que busquen algo compacto y potente. Monta una pantalla de 6,3 pulgadas que ofrece tanto una resolución de 2.656 x 1.220 píxeles como una tasa de refresco de 120 Hz, así como compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision.
Viene equipado con el Snapdragon 8 Elite Gen 5, un procesador muy solvente para jugar o para la multitarea. Además, cuenta con una configuración de 12 GB de RAM y de 512 GB de almacenamiento interno, una cifra ideal para guardar muchas fotos, vídeos o archivos en general.
Mientras que su batería cuenta con capacidad de 6.330 mAh para que no tengamos que utilizar el cargador a diario, salvo que lo exprimamos mucho, sus cámaras están firmadas por Leica y, en su conjunto, tenemos un sensor principal, un teleobjetivo, un ultra gran angular y una cámara frontal.
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⚡ EN RESUMEN: oferta del xiaomi 17 hoy
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✅ LO MEJOR
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❌ LO PEOR
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💡 CÓMPRALO SI... Buscas un buen móvil para hacer fotos, que sea pequeño y que te permita jugar a cualquier juego.
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⛔ NO LO COMPRES SI... El apartado que más te importa es el de la batería. Hay móviles más baratos que están incorporando baterías con mayor capacidad que la del Xiaomi 17.
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Imágenes | Xiaomi
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