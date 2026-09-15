Fiesta de Ofertas Prime 2026 en España: qué es, cuándo se celebra y quién puede beneficiarse de los chollos

Se acerca el Black Friday que, como año, se espera que sea el mejor período de ofertas de los últimos doce meses y una ocasión perfecta para adelantar las compras navideñas ahorrándonos un pellizco. Pero no hace falta esperar a entonces si somos miembros Prime en Amazon porque, como viene siendo habitual cada otoño, ya conocemos las fechas en que tendrá lugar la nueva Fiesta de Ofertas Prime de 2026 en España.

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La campaña de ofertas regresa a principios de octubre con dos jornadas de chollos

Como acaba de anunciar Amazon de forma oficial, la edición de este año de la Fiesta de Ofertas Prime de Amazon contará con dos jornadas de descuentos (frente a las cuatro del Prime Day de verano) y tendrá lugar entre los días 6 y 7 de octubre. Esto es: desde la medianoche del lunes 5 al martes 6 y hasta última hora del miércoles 7. En total, cuarenta y ocho horas de rebajas.

Y como también viene siendo habitual, se trata de una campaña exclusiva para miembros Prime. Es decir: para acceder a las ofertas y rebajas debemos estar suscritos a este servicio de Amazon. Si ya lo estamos, no hay que hacer nada. Pero si no lo estamos, siempre podemos aprovechar los 30 días gratuitos que ofrece la propia Amazon para nuevas altas.

Qué esperamos de esta Fiesta de Ofertas Prime

2026 está siendo un año complicado para comprar tecnología, debido a la crisis de stock y precios que están viviendo componentes y equipos debido al auge de la IA. Lo que, como consecuencia, está haciendo que compañías como Apple, Sony, Nintendo o Microsoft aumenten el PVP de muchos de sus productos. Un contexto en el que aprovechar una buena oferta tiene más sentido que nunca.

Así, esta Fiesta de Ofertas Prime de Amazon puede ser un buen salvavidas para el bolsillo si justo nos toca renovar el PC o el portátil, necesitamos hacer un regalo o simplemente queremos darnos ese capricho que llevábamos tiempo pensando a la par que nos ahorramos lo máximo posible.

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Hasta que no dé su pistoletazo de salida el martes 6 de octubre, no sabemos qué ofertas habrá disponibles en Amazon. Más aún, en este contexto en el que nos encontramos. Pero si atendemos a lo que sucedió en pasadas ediciones, lo lógico es pensar que veremos rebajas en la familia de dispositivos Fire, Kindle o Echo de Amazon (que también subieron de precio hace poco, por cierto), teléfonos móviles, tablets y dispositivos para el hogar, entre muchos otros.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Amazon

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