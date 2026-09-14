Steam Frame ya tiene precio en Europa y deja una cosa clara: entrar en la nueva VR de Valve costará más de 1.000 euros

Hace unos meses, hablar de Steam Frame significaba hablar del primer nuevo visor de Valve desde Index y de cuánto podría costar esa apuesta. Desde entonces, las cuentas han cambiado. La compañía ya había advertido de que el encarecimiento y la disponibilidad de memoria y almacenamiento estaban afectando a sus planes de hardware. Ahora aquella incógnita ya tiene respuesta, y el resultado coloca la entrada a su nueva generación de VR por encima del objetivo de precio que Valve había marcado inicialmente.

Dos capacidades, 230 euros de diferencia. La tienda europea de Steam ofrece dos opciones, con IVA incluido: 256 GB por 1.049 euros y 1 TB por 1.279 euros. El salto entre una y otra asciende a 230 euros y responde al almacenamiento, ya que Valve mantiene el resto de las especificaciones principales en ambas configuraciones. Para quien quiera entrar en Steam Frame, por tanto, la decisión inicial no pasa por elegir más potencia o una pantalla mejor, sino por cuánto espacio interno quiere tener disponible.

Qué incluye realmente ese precio. Valve no plantea Steam Frame como unas gafas destinadas únicamente a la realidad virtual. El kit incluye el visor, sus dos controladores y una copia de 'Half-Life: Alyx', y está diseñado para jugar mediante streaming a la biblioteca de Steam, tanto a títulos VR como convencionales. También puede funcionar de manera autónoma: la compañía asegura que ya hay más de 100 juegos certificados como Steam Frame Standalone Verified y que la lista seguirá creciendo.

Primero hay que entrar en la lista. Steam Frame ya se ha lanzado, pero eso no significa que podamos añadirlo hoy al carrito y pagar. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 17 de septiembre a las 19:00 CEST y después Valve ordenará a los participantes mediante una única selección aleatoria, de modo que apuntarse antes no concede prioridad. Ese mismo día sabremos por correo si hemos entrado en la cola de reserva o en la lista de espera. España está incluida en la distribución directa de Steam dentro de la Unión Europea y las primeras invitaciones para comprar comenzarán a enviarse el 18 de septiembre, con 72 horas para completar el pedido una vez recibidas.

Valve esperaba cobrar bastante menos. Cuando presentó Steam Frame en 2025, la compañía explicó a medios especializados que su objetivo era situarlo por debajo de los 999 dólares que había costado el kit completo de Valve Index. Aquella referencia acabó quedándose atrás. Meses después, reconoció que el encarecimiento y la disponibilidad de memoria y almacenamiento habían alterado las cuentas con las que había concebido su nueva generación de hardware. El precio definitivo confirma que el dispositivo ha terminado por encima de aquel objetivo inicial.

Los extras también van aparte. Valve venderá una fuente oficial de 45 W por 39 euros, un kit ergonómico por 69 euros y otro de recambio por 59 euros, pero ninguno forma parte del coste imprescindible para empezar. El cargador puede sustituirse por el de Steam Deck o por cualquier USB-C compatible de 45 W o más, mientras que los otros dos paquetes son accesorios opcionales.

Imágenes | Valve

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