Mañana Francia registrará una de las anomalías de calor más salvajes de Europa. El aire que va a provocarlo está hoy sobre el Guadalquivir

Mañana martes 15 de septiembre Francia registrará una de las anomalías de calor más extremas de Europa. Hablamos de temperaturas entre siete y doce grados por encima de la media estacional. Es tan llamativo que la prensa de toda Europa está hablando sobre ello.

Lo curioso es que, en todas esas noticias, a mitad de párrafo se comenta un detalle sin importancia: la masa de aire detrás de todo esto "proviene de España".

Y es verdad. Hoy Zaragoza se está cociendo a 37 grados y en el Guadalquivir aprieta el calor. Nada de esto es noticia en nuestro país: tendremos una anomalía alta, sí; pero mucho menor que la francesa. Y esto es así, precisamente, porque estamos recalentando el aire que vamos a enviar al norte.

Aunque es cierto que el origen último de esa masa de calor es el norte de África, su paso por la península ibérica lo cambia.

Este es un fenómeno conocido. D'Andrea, Provenzale, Vautard y De Noblet-Ducoudré lo describieron en Journal of Climate como un mecanismo que hace que "el aire seco formado sobre suelos secos en la región mediterránea" tengan "menos convección y menos nubosidad": condiciones que hacen que siga recalentándose. Lo que no suele ocurrir es que estas masas lleguen tan arriba.

¿Por qué nos importa a nosotros? Al fin y al cabo, para cuando la masa llegue a Francia ya nos habremos librado de ella. Y, sin embargo, el hecho de que ocurra algo que no suele ocurrir dice muchas cosas sobre la situación de la península.

De hecho, la España península lleva muchos meses en máximos. Según el balance de la AEMET, acabamos de vivir un verano de 24,5 ºC, 2,4 grados por encima de 1991-2020, el más cálido desde que arranca la serie en 1961. Por si eso fuera poco, hemos estado 61 días bajo ola de calor este año. El récord anterior eran 41.

Parecen datos poco importantes. Sobre todo, porque las reservas de agua están aún un 6% por encima de la media y eso es lo que históricamente ha activado las alarmas en España. Sin embargo, no sabemos qué va a pasar este otoño, este invierno y esta primavera.

Sin embargo, que España esté en estas cifras justo el año de El Niño más grande de las últimas décadas no es una buena noticia.

Así que sí que nos importa Francia: lo que está pasando allá arriba es nuestro 'canario en la mina'. Nosotros estamos más preparados y notamos menos los efectos de calor. Pero el problema nos afecta a todos y acabará por dejarnos fuera de juego.

Imagen | Tropical TidBits

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