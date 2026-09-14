Hubo una época en la que parecía que el futuro era que todos comiéramos carne falsa. Ya no

En 2019, la acción de Beyond Meat valía 235 dólares y, según cientos de analistas, era el futuro de la comida: parecía que estas compañías iban a 'jubilar' a todas las vacas del mundo e iban a hacerlo muy rápido. Pero no.

En agosto de 2026, la misma acción estaba muy por debajo del dólar. La situación era desesperada: si la empresa quería seguir cotizando necesitaba al menos 10 sesiones por encima del dólar. Por eso, el 13 se vio obligada a 'canjear' cada paquete de 30 acciones por una sola de un precio equivalente. En jerga financiera esto se conoce como 'contrasplit' y, esto por sí mismo, podría leerse como la necrológica de una tecnología que iba a comerse el mundo.

Pero sería (un poco) precipitado.

La cosa está mal, sí... Beyond Meat cerró el segundo trimestre con 68,8 millones de dólares de ingresos. Eso es un 8,2% menos que el año anterior y sin beneficio neto real. Impossible Foods se quedó sin consejero delegado en enero y aún no tiene sustituto. Believer Meats cerró en diciembre de 2025 tras captar más de 390 millones de dólares y con la planta ya terminada. Lo mismo les pasó a Meatable, Upstream, CellRev o SCiFi Foods.

...pero lo cierto es que solo estamos viendo una parte del pastel. Porque en el párrafo anterior hemos revisado solo dos de las tres patas del negocio: la que imita a la carne (Beyond Meat o Impossible Foods) que caen y la carne cultivada (el resto) que no puede caer porque no creció nunca.

Sin embargo, hay algo que bajo la etiqueta de 'carne falsa' no para de crecer: la proteína vegetal que no imita a nada.

En España se ve con claridad. Mientras que la carne vegetal cae a 65,3 millones de euros (un 6,3% en valor y un 7% en volumen); sin embargo, el mercado de la proteína vegetal crecía un 7,7% hasta los 546 millones, con el yogur vegetal disparado un 22,8% y el tofu y el seitán un 8,6%.

La gente no come hamburguesas, es verdad; pero como de todo lo demás.

¿Y por qué? Porque lo que ha 'muerto' no es exactamente la tecnología que estaba detrás de la carne falsa, sino la forma en la que esa tecnología llega al mercado. La sustitución de carne tradicional por otra más cara no funciona. Donde tiene sentido es, precisamente, donde la proteína vegetal es más barata que las alternativas (u ofrece algo más).

En este sentido, las inversiones no han huido de la proteína vegetal: en el primer semestre de 2026, Europa captó 236 millones de euros, un 56% más que un año antes (ahora, sobre todo, en métodos de fermentación). De donde ha huido es de la 'imitación'.

Y esto quizás es lo más curioso porque significa que es justo ahora, cuando parece que la carne falsa está de capa caída, que la proteína vegetal está viviendo una verdadera explosión. Al final, si las tendencias siguen así, terminaremos comiendo mucha 'proteína vegetal', pero no nos daremos cuenta.

Imagen | Nik

En Xataka | La 'BeyondMeat europea' es catalana: la carne vegetal de Heura aspira a ser líder mundial de la proteína alternativa



