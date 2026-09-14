"Ya estamos aburridos": un pueblo de Zamora se queda sin agua por unas vacas. El problema es que ya tenían problemas de abastecimiento

La semana pasada, San Román, un pequeño núcleo de la comarca de Sanabria (Zamora), se despertó sin una sola gota de agua en los grifos. Nadie había avisado de avería ni cortado el suministro, así que el pueblo empezó a preocuparse. Las culpables llevaban meses paseándose libremente por sus calles: unas vacas.

Buenos días, no hay agua. Por la noche, el depósito se fue vaciando sin que nadie se enterara. Los animales sueltos llegaron hasta una tubería enterrada a poca profundidad en una finca privada, la pisaron y la reventaron. El agua corrió durante horas, en plena noche, hasta agotar la reserva de todo el pueblo. La avería ya está reparada y el suministro ha vuelto, pero los vecinos ya están “aburridos” de esta situación.

Porque no es la primera vez que alguien se cruza con una en plena calle. Los vecinos lo llevan denunciando desde hace meses: ganado suelto campando por el casco urbano y por las carreteras cercanas, con el riesgo añadido de un posible atropello. La Guardia Civil tiene constancia.

Casi más vacas sueltas que vecinos. Galende, el municipio al que pertenece San Román, apenas suma 1.019 habitantes, repartidos entre el núcleo y pedanías como San Román, Cubelo o San Martín de Castañeda. La ganadería que campa a sus anchas por esas mismas calles es, con toda probabilidad, de raza Alistana-Sanabresa, la autóctona de esta comarca, criada en régimen extensivo por las sierras de Sanabria, Carballeda, Tábara, Alba, Guareña y Sayago.

Es irónico que la raza estuviera al borde de la extinción —de 35.000 cabezas en 1950 a solo 3.108 en todo el país en 2016— y hoy remonta con fuerza, un 8-10% de crecimiento anual, hasta un censo actual de unas 2.500 madres repartidas entre 39 ganaderos de la provincia. Este modelo de cría, vaca libre por el monte, ha sido esencial para su recuperación.

No es solo San Román. El mismo ganado suelto afecta también a Sotillo y Limianos, dos pueblos vecinos dentro de la misma red de núcleos de Sanabria. El alcalde, Luis Miguel López, ha trasladado el caso a la Sección Agraria Comarcal de Puebla de Sanabria y pide ya la intervención directa de la Junta de Castilla y León. El Ayuntamiento, por su parte, asegura haber agotado sus competencias para impedir que los animales entren en el pueblo.

En Riofrío del Órbigo, en León, los vecinos llevan más de un año conviviendo con un rebaño de unas 30 vacas sueltas por huertos, fincas y carreteras, sin que ni el Seprona ni la administración muevan ficha. "Parece que hasta que ocurra una desgracia nadie va a mover ficha", apuntan los afectados.

Disparos al aire y al cuerpo. En mayo de este año, en Morales del Vino, también en Zamora, una res brava se escapó de su explotación, hirió a un cuidador y amenazó con colarse en la A-66. La Guardia Civil tuvo que abatirla a tiros tras varias horas de operativo y dos dardos anestésicos que no surtieron efecto.

El Procurador del Común de Castilla y León tiene en su historial una queja formal de otra localidad zamorana, años atrás, por vacas sueltas que deambulaban por el casco urbano y contaminaban los manantiales del pueblo. La administración alegó falta de personal para abrir expediente sancionador.

Derrames y derramas. El agua es la gran cuestión. Zamora arrastra desde hace años una infraestructura hídrica al límite. La Diputación tiene en marcha un Plan Sequía que ha financiado obras de mejora del abastecimiento en 31 pueblos por más de 3,1 millones de euros. La Mancomunidad de Sayagua, pensada en 2010 para abastecer a 46 municipios con agua de mejor calidad, se convirtió en un fracaso: solo 9 de los 36 pueblos había resuelto el problema.

El 25 de febrero de 2026, la Diputación de Zamora aprobó una Convocatoria de Renovación de Redes de Abastecimiento con 2 millones de euros para sustituir tuberías de fibrocemento, ampliable hasta 2,6 millones y con capacidad para 80-100 obras. De hecho, en mayo se firmaron convenios con 51 ayuntamientos por 4,7 millones en obras excepcionales.

Tras lluvias persistentes del pasado marzo, detectaron turbidez en el agua de Fermoselle, Villalcampo, Palacios del Pan y San Pedro de la Nave-Almendra. Entonces pactaron con Iberdrola modernizar sus potabilizadoras (90% Diputación, 10% ayuntamientos), con solo el diagnóstico de Fermoselle cerrado en esa fecha (60.000 euros). El 13 de mayo firmaron un nuevo Plan de Emergencia de Abastecimiento de Agua por más de 950.000 euros para más de veinte municipios. Y el 12 de junio el Pleno amplió la convocatoria con 600.000 euros adicionales, hasta 2,6 millones, para cubrir las 108 solicitudes recibidas frente a las 84 que cubría la dotación inicial.

A día de hoy, todavía siguen faltando dotaciones, pero se han logrado grandes avances. Entretanto, Luis Miguel López, alcalde de San Román, considera necesaria la intervención de la Junta de Castilla y León para solucionar el drama de las vacas. Mientras no se diga lo contrario, ellas seguirán campando a sus anchas.

Imágenes | Flickr, Pexels (Diogo Miranda)

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