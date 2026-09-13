El mundo se obsesionó con el chocolate Dubái. En realidad fue un anticipo de algo mayor: la "pistachización" de la alimentación

Si solías moverte por TikTok en 2024 (o sigues haciéndolo a día de hoy) seguramente sabrás de sobra qué es "el chocolate Dubái", las celebérrimas tabletas elaboradas con cacao, kadayif y pistachos. Desde que una influencer las popularizó allá por diciembre de 2023 este dulce creado en los Emiratos Árabes se ha convertido en todo un fenómeno viral, con su legión de imitadores. Incluso ha colapsado supermercados y tensionado el mercado global del pistacho.

Hay quien cree que esa fiebre es solo parte de un fenómeno mucho mayor: un proceso de pistachización que ha hecho que este fruto seco se cuele cada vez en más artículos, desde bebidas a aperitivos, cremas o incluso cosméticos.

¿Qué ha pasado? Que Worldpanel by Numerator acaba analizar el mercado para calcular el interés que despierta el pistacho. Es una labor interesante porque llega una búsqueda rápida en Google (o pasearse por cualquier súpermercado) para comprobar que este fruto seco ha dejado de ser un simple aperitivo para colarse en las recetas de postres, cremas, salsas o incluso cosméticos.

La humanidad lleva siglos aprovechándose de la gran versatilidad del pistacho (su uso en embutidos y dulces no es nada nuevo), pero es innegable que algo está cambiando en la percepción de este fruto: su producción está aumentando y hay analistas que estiman que su mercado se expandirá durante el próximo lustro (2026-2030) con una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,04%.

¿Y qué ha averiguado Wordpanel by Numerator? Que cada vez resulta más fácil encontrarse con productos que incorporan este fruto seco, lo que significa de paso que están aumentando sus oportunidades de negocio.

"El sabor pistacho creció en 2025 un 55% en ocasiones de consumo respecto al año anterior", explica la consultora antes de insistir en una idea: "El pistacho no es una moda, sino un patrón de expansión bien documentado". Tan convencida está de ello, que Worldpanel ve probable que en los próximos años este fruto triunfe en nuevos mercados, igual que lo ha hecho en el de los dulces.

¿Cómo se expandirá? La consultora habla de cuatro categorías, a las que asigna diferentes posibilidades de éxito. La más prometedora para el pistacho es la de los snacks salados y las patatas. Según sus cálculos, hay una probabilidad del 56% de que este fruto triunfe en ese mercado dentro de seis o 12 meses.

Otro nicho de negocio con una perspectiva interesante es el de las "bebidas funcionales", como las leches vegetales o el "agua de pistacho". Los técnicos de Worldpanel creen que hay un 41% de probabilidades de éxito en un horizonte de entre 12 y 18 meses. Si hablamos de salsas y condimentos el porcentaje se sitúa en el 34% a 18-24 meses vista y en el caso de la cosmética y los artículos de cuidado personal se queda en un 22% en un horizonte de 24 a 36 meses.

¿Hay más indicadores? Sí. La consultora no es la única en trazar un futuro de crecimiento para el pistacho. Josep Casas Pérez, CEO de EuroPistachos, insistía hace poco en una entrevista con La Vanguardia que el fruto está situado "en una posición privilegiada dentro de una tendencia de fondo que no es una moda". En su opinión, más allá de modas pasajeras o éxitos virales como el del chocolate Dubái, el pistacho se beneficiará de un "cambio de hábitos de consumo".

Hay ciertos indicadores que sugieren que no anda desencaminado. Fortune Business Insights cree que el tamaño del mercado global del pistacho alcanzó los 5.560 millones de dólares en 2025, se situará en 5.840 este año y se disparará a 8.710 en 2034, aunque las previsiones están sujetas a factores ajenos al sector. Por ejemplo, la guerra de Irán, uno de los grandes productores a nivel global, afectó a la cotización del fruto, muy condicionada por la vecería y el clima.

¿Afecta solo a la alimentación? No. Aunque es el escenario más modesto de todos los estudiados por Worldpanel by Numerator, la consultora estima que hay un 22% de probabilidades de que el pistacho triunfe en el sector de la cosmética y el cuidado en un horizonte de dos a tres años. De hecho recuerda que ya se usa aceite de pistacho en algunas fórmulas, aunque limitado al canal especializado.

"Tiene pendiente dar el salto al gran consumo", añade. En 2023 Spate, una plataforma de tendencias, detectó que las búsquedas de perfume de pistacho subieron un 68,5%, si bien apreciaba un alza general de las fragancias foodies.

¿Por qué es interesante? Porque España lleva tiempo reforzando su peso en el sector del pistacho, dominado sobre todo por Estados Unidos, Turquía e Irán. Los agricultores, sobre todo de Castilla-La Mancha, han ido aumentando poco a poco la superficie que dedican a este cultivo. Las estadísticas del Ministerio de Agricultura reflejan que en la campaña 2024/2025 se superaron las 85.800 hectáreas y la producción subió más de un 70% en solo unos años.

Imágenes | Brenan Greene (Unsplash) y Worldpanel by Numerator

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