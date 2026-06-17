El mundo se prepara para cosechar un 36% menos de pistachos. Son magníficas noticias para los agricultores españoles

2025 no está siendo un año fácil para el pistacho. A los efectos de la guerra de Irán, el cierre de Ormuz y los vaivenes en la cotización del fruto se suma ahora un más que probable pinchazo en la cosecha global. Así lo espera al menos la principal organización de productores, el INC, que prevé una caída del 36% en la cantidad de fruto recolectado a nivel mundial. Aunque no es raro que las cosechas suban y bajen, condicionadas por el clima o los ciclos de los árboles, la estimación del sector es interesante por otra razón: confirma que España está reforzando su posición.

Y todo indica que ganará terreno esta campaña.

¿Qué ha pasado? Que el Consejo Internacional de Frutos Secos y Frutas Deshidratadas (INC) ha reconocido que la campaña 2026/2027 no pinta especialmente bien para el pistacho. Al menos si hablamos de producción.

A pesar de que el sector espera una subida en el cultivo de nueces, avellanas o pasas, en el caso de los pistachos anticipa un 'pinchazo' del 36% a escala global. Traducido en toneladas, eso significa que la producción pasaría de las 1,1 millones cosechadas durante la campaña 2025/2026 a 701.050 t en la de 2026/2027.

PAís CAmpaña 2025/2026 (toneladas) CAmpaña 2026/2027 (toneladas) Estados Unidos 722.670 350.000 Turquía 114.600 156.400 Irán 225.000 130.000 Siria 13.350 35.000 España 9.500 11.500 Grecia 6.500 8.500 Australia 3.000 5.500 Afganistán 2.600 2.700 Italia 4.700 1.000 China 320 450 Producción mundial 1.101.740 701.050

¿Cuál es la razón? Aunque una caída del 36% puede parecer alarmante, el dato debe manejarse con cautela. El cultivo de pistacho está condicionado por la vecería, lo que significa que hay campañas en las que los árboles se cargan de fruto y otras en las que las cosechas son mucho más escasas.

Es uno de los hándicaps con los que juega el sector. De ahí que haya voces, como la de Juan Gallego, de Ibero Pistacho, que aseguren que una bajada del 36% "está dentro de lo normal". Tampoco es extraño que parte de las cosechas se guarden de un año a otro precisamente para compensar el ‘pinchazo’ de los ejercicios muy marcados por la vecería.

¿Solo influye ese factor? No. Los datos del INC, avanzados por la agencia EFE, permiten centrar más el foco y observar las grandes diferencias que hay entre países productores, cada uno condicionado por sus propios desafíos.

Por ejemplo, en California, la capital mundial del pistacho, se prevé un desplome del 52% en la cosecha debido a problemas en la floración. La 'foto' tampoco es buena en Irán, que arrastra las consecuencias de las altas temperaturas de la campaña anterior y espera que su producción se reduzca otro 42%.

¿Y qué ocurre en España? Aquí el panorama es algo distinto. Aunque nuestra producción está a años luz de la de EEUU o Turquía, el INC calcula que en España la campaña 2026/2027 se cerrará con un 21% más de fruto recolectado. En la práctica, eso supondría pasar de las 9.500 toneladas del ejercicio 2025/2026 a las 11.500 de la campaña 2026/2027.

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El dato es interesante porque no solo consolida a España como quinto productor mundial, también le permite soñar con recortar distancias en el podio. La previsión del INC muestra un retroceso en los cultivos de EEUU e Irán, primer y tercer productores a escala global. Y aunque a priori Turquía (el segundo proveedor) verá cómo su cosecha sube un 36%, aún está por ver si la fuerte tormenta que sufrió en mayo ha dañado a los árboles y reducirá las cosechadas.

¿Cómo es eso posible? Que el cultivo español crezca mientras decae en otros países con grandes plantaciones de pistacho, como EEUU, Turquía o Irán, tiene en realidad poco de sorprendente. Los agricultores españoles llevan años aumentando el número de hectáreas que dedican a este cultivo, sobre todo en Castilla-La Mancha, que concentra gran parte de la producción nacional y el 77% de la superficie. El crecimiento de la cosecha en España durante la próxima campaña (2026/2027) es solo el reflejo de esa apuesta.

Los datos del Ministerio de Agricultura muestran que la superficie plantada en España se ha disparado en los últimos años hasta superar las 85.800 hectáreas en la campaña 2024/2025 y que la producción ha crecido más de un 70% en solo unos años.

De cara a la temporada 2026/2027 el INC espera una cosecha de 11.500 toneladas. No todas las fuentes coinciden en ese dato (en el sector hay quien lo eleva a 16.000 t), pero en cualquier caso la foto de fondo siempre es la misma: la producción española está aumentando.

¿Qué esperar ahora? La pregunta del millón. Por lo pronto, y más allá de la caída de las cosechas a corto plazo a causa de la vecería, tanto EEUU como Irán esperan incrementar su producción gracias al aumento de las plantaciones. En concreto, California confía en disparar su capacidad media un 40% en las próximas campañas e Irán y Turquía ya se plantean aproximarse a 300.000 toneladas a medio plazo.

Con respecto a la cotización del fruto y si los precios se verán o no alterados por la caída del 36% en la producción, en el sector hay diferentes opiniones. La empresa italiana de análisis Areté advierte de un mercado con "fuertes tensiones sobre la oferta y los precios" dado que la demanda de pistachos lleva años creciendo. Otros, como Gallego, reconocen que "puede haber una pequeña subida de céntimos", pero aclara: "Todos los que estamos en este sector nos interesa que el producto siga estable y se siga consumiendo".

En juego no solo entra la generosidad de las cosechas. El precio se ve también afectado por otros factores, como la inestabilidad en Irán, el cierre de Ormuz o la influencia de la guerra en el coste de insumos como el carburante.

Imágenes | Brenan Greene (Unsplash), Brad Spry (Flickr) y USDA

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