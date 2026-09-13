70 años de carrera espacial, explicados en tres gráficos: quién lanza más, desde dónde y con qué materiales

En 1969, el hombre llegó a la luna en el Apolo 11: Estados Unidos marcaba un tanto decisivo en su rivalidad con la URSS dentro del contexto de la Guerra Fría. Es solo un hito (¡uno importantísimo!) dentro de la carrera espacial que ha acaecido en las últimas décadas y que sin ir más lejos, ahora tiene como objetivos colonizar la luna o llegar hasta Marte. También han entrado otros actores: el papel de Europa y su ESA es casi testimonial frente a una China que ha pisado el acelerador.

La carrera espacial de la humanidad es fascinante y Visual Capitalist la ha condensado en un gráfico (bueno, en realidad son tres) llamado "Annual Space Launches by Superpowers" que permite visualizar con una mirada quién ha lanzado más cohetes al espacio, cuándo y porqué desde 1957 y hasta nuestros días.

Para su elaboración, Visual Capitalist en colaboración con Hinrich Foundation ha tomado los datos del American Enterprise Institute (AEI) y en este caso, ha dibujado un gráfico de barras para ver el número de lanzamientos anuales por superpotencia desde el Sputnik. Además, ha dividido ese periodo entres eras espaciales: la primera va hasta 1991 y alberga el contexto de la Guerra Fría, del 92 al 2015 y la tercera y última, que va de 2016 hasta 2025 y recoge el auge comercial espacial.

Cada "oleada" en forma de cadencia de lanzamientos es un indicador directo de poderío tecnológico, militar y comercial porque el espacio es hoy una infraestructura crítica y liderar los lanzamientos es algo más que prestigio: también conlleva ventajas concretas. Un ejemplo concreto: concentrar las constelaciones de satélites, que tiene sus consecuencias en la conectividad. En este escenario, SpaceX y China parten la pana en la actualidad.

La carrera espacial de los lanzamientos desde 1957 hasta 2025

Lanzamientos espaciales anuales. Visual Capitalist

Si nos vamos a la primera parte del gráfico vemos cómo aunque EEUU consiguió llevar el hombre a la luna antes que nadie, en la Guerra Fría la URSS era quien lanzaba más cohetes que nadie. Tras la disolución soviética a principios de los 90, ambas potencias redujeron su actividad comercial en la siguientes dos décadas. Allí ya comienza a vislumbrarse un tercer color: China entra en escena.

En la tercera era espacial que tiene lugar en esta última década, EEUU volvió a ponerse a las pilas, si bien el motor espacial norteamericano se ha movido hacia el sector privado, liderado por la empresa de Elon Musk. Desde 2020, China ha puesto la velocidad de crucero gracias a proyectos estatales de conectividad satelital y ya es la segunda potencia mundial en lanzamientos, muy por delante de Rusia.

El último año que registra esta infografía es también uno de los más interesantes. Según los datos de la AEI, en ese periodo Estados Unidos realizó 181 lanzamientos por los 93 de China y Rusia solo 17. Como curiosidad, 2025 fue también el año con más lanzamientos orbitales de la historia: 325 en total, de los cuales SpaceX ella solita cubre el 51% (165 misiones Falcon 9 más 5 vuelos de Starship). Los datos de seguimiento espaciales de otras fuentes, como los del astrónomo Jonathan McDowell publicados por Payload Space, ofrecen cierta divergencia (a EEUU le cuenta 179-181 intentos exitosos y a China 92) pero se mueven en el mismo rango.

Dónde se lanza y con qué se construye: la geografía del poder espacial

Dónde se producen los lanzamientos espaciales. Visual Capitalist

En la parte dos de esta infografía aparece un mapa mundial de sitios de lanzamiento espacial entre 2016 y 2026. Si antes el eje divisor era el tiempo, ahora lo es el espacio y mantiene el trío de colores empleado: el azul para Estados Unidos, el dorado para Rusia y el rosa para China, dejando el verde para el resto del mundo. Cuanto más grande es el círculo, más lanzamientos se han producido en la última década.

Este mapamundi de la concentración de la infraestructura espacial mundial muestra como EEUU lidera con 754 lanzamientos totales, ubicados principalmente por Kennedy/Cabo Cañaveral (499) y Vandenberg (222). Después le sigue China con sus 513 lanzamientos, distribuidos de forma más uniforme, principalmente en Jiuquan con 188, Xichang con 144, Taiyuan con 154. Los 192 de Rusia los concentran bases históricas como Baikonur y Plesetsk.

Los materiales de la carrera espacial. Visual Capitalist

En la tercera parte de esta serie de infografías la cosa cambia: puede que (la industria privada de) Estados Unidos domine en la actualidad los lanzamientos, pero China es la líder absoluta de materias primas críticas para la industria espacial, a saber: galio, grafito, titanio, tierras raras, renio, berilio, helio/gases raros y petróleo. Lo que tampoco debería pillarnos por sorpresa.

En formato de gráfico de barras, el gráfico desglosa estos materiales espaciales, la cuota de producción mundial cada superpotencia manteniendo esos tres colores característicos (con datos de la Administración de la Energía y la USGS estadounidenses) la y también explica su uso concreto. Por ejemplo, el galio en paneles solares, el titanio en cámaras de combustión o las tierras raras en giroscopios.

El poderío del gigante asiático es incontestable en galio, grafito, titanio o tierras raras y deja algo claro: la carrera espacial no depende solo de quién lanza más cohetes (las otras dos partes de la infografía), sino también de quién controla ese suministro y producción esenciales para que esos cohetes puedan fabricarse. Sin ellos, no hay cohetes.

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