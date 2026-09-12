Los nuevos iPhone 18 Pro y 18 Pro Max ya se pueden reservar en España: dónde comprarlos hoy antes de que se agoten

La espera ha terminado. Tras la presentación oficial de Apple, ya se pueden reservar en España los nuevos iPhone 18 Pro. Si no quieres quedarte sin el tuyo para el día de lanzamiento oficial de venta en las tiendas (18 de septiembre) o prefieres asegurarte el modelo, color y capacidad de almacenamiento exactos que buscas, a continuación te hacemos un recopilatorio con los nuevos modelos y las tiendas en las que comprarlos.

iPhone 18 Pro

Es el modelo base lanzado este año por Apple. Pese a que en diseño mantiene una línea continuista (es igual estéticamente al iPhone 17 Pro), está disponible en diferentes colores (azul, plata, negro y burdeos). Eso sí, el cristal posterior ahora presenta el mismo tono que el marco de aluminio y se elimina el contraste bicolor del anterior modelo.

Su pantalla es de 6,3 pulgadas de tipo LTPO+ y su Isla Dinámica se ha reducido. En cuanto al sistema fotográfico, su cámara incorpora una novedad muy interesante: un mecanismo de apertura variable, el cual permite controlar la entrada de luz al sensor. Además, el teleobjetivo también ha incrementado su función.

Otra de las novedades de este modelo es su cerebro, el chip A20 Pro de 2 nanómetros, enfocado al procesamiento de Inteligencia Artificial y rendimiento en juegos más exigentes. Por último, su batería también se ha incrementando, ofreciendo una autonomía de hasta 36 horas de reproducción de vídeo.

El nuevo iPhone 18 Pro sale a la venta desde 1.469 euros para la versión de 256 GB. Por el momento, está disponible para reserva en tiendas como MediaMarkt y solo en tienda oficial de Apple te lo puedes llevar con descuento si llevas tu antiguo iPhone (según el modelo recibirás una mayor o menor cuantía).

Los diferentes precios que tendrá este modelo serán los siguientes:

iPhone 18 Pro ( 256 GB ) por 1.469 euros.

) por 1.469 euros. iPhone 18 Pro ( 512 GB ) por 1.719 euros.

) por 1.719 euros. iPhone 18 Pro ( 1 TB ) por 2.219 euros.

) por 2.219 euros. iPhone 18 Pro (2 TB) por 2.969 euros.

iPhone 18 Pro Max

El iPhone 18 Pro Max es el hermano mayor del iPhone 18 Pro. Su ficha técnica es la misma, siendo su pantalla de gran diagonal su gran argumento de compra. Concretamente, este modelo de teléfono de Apple tiene una diagonal de pantalla de 6,9 pulgadas.

Además, su batería es otra de sus diferencias. El iPhone 18 Pro ofrece una autonomía de hasta 36 horas de reproducción de vídeo y el modelo Max alcanza hasta las 45 horas.

Los precios del iPhone 18 Pro Max son los siguientes:

iPhone 18 Pro Max ( 256 GB ) por 1.619 euros.

) por 1.619 euros. iPhone 18 Pro Max ( 512 GB ) por 1.869 euros.

) por 1.869 euros. iPhone 18 Pro Max ( 1 TB ) por 2.369 euros.

) por 2.369 euros. iPhone 18 Pro Max (2 TB) por 3.119 euros.

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Imágenes | Jose García (Xataka) y Apple

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