PLD Space quiere poner a España al frente de la carrera europea por reutilizar cohetes. Su apuesta se llama MIURA 9

Europa lleva décadas lanzando cohetes, pero eso no significa que tenga resuelta la siguiente etapa de la carrera espacial. Mientras en Estados Unidos nos hemos acostumbrado a ver primeras etapas regresar a tierra y volver a volar, el continente europeo sigue trabajando para convertir esa reutilización en una capacidad industrial propia. En ese escenario empieza a ganar peso PLD Space, una compañía española que ha pasado de demostrar tecnología con MIURA 1 a plantearse objetivos mucho mayores. Y uno de ellos toca precisamente una de las piezas que más ha transformado el negocio espacial en los últimos años.

El movimiento que coloca esa ambición en primer plano se produjo el 10 de septiembre, durante la visita de Pedro Sánchez a la sede de la compañía en Elche. Allí, PLD Space presentó las nuevas especificaciones del vehículo que hasta ahora conocíamos como MIURA 5 Block 1.2 y confirmó que pasa a llamarse MIURA 9. PLD no ha anunciado que vaya a estrenarse ya como un cohete reutilizable: explica que está concebido para evolucionar hacia una reutilización completa mediante aterrizaje propulsivo. Ahí está, precisamente, la apuesta que nos interesa.

Europa entra en la carrera reutilizable

Para entender por qué PLD Space quiere recorrer ese camino hay que mirar a Estados Unidos. SpaceX estuvo muy cerca de quedarse por el camino: los tres primeros lanzamientos de Falcon 1 fracasaron y, según relató Elon Musk años después, el cuarto intento de 2008 utilizaba el último dinero disponible para aquel programa. Salió bien, y lo que vino después cambió la industria. Con Falcon 9, la compañía convirtió la recuperación y el nuevo uso de primeras etapas en una operación recurrente, reutilizando algunos de los componentes más caros del vehículo y reduciendo con ello el coste de acceso al espacio.

Europa, por ahora, sigue jugando esa partida con arquitecturas muy distintas. Ariane 6 garantiza una capacidad estratégica de lanzamiento para el continente y parte de sus estructuras se fabrica en las instalaciones de Airbus en Getafe, que visitamos en junio, pero el cohete no recupera ni reutiliza sus etapas. La siguiente generación tecnológica ya apunta en otra dirección: ArianeGroup es contratista principal de los programas europeos Themis y Prometheus, mientras que su filial MaiaSpace desarrolla un lanzador comercial con una primera etapa concebida para regresar y aterrizar verticalmente. PLD quiere hacerse un hueco precisamente en esa transición.

MIURA 9 ya se plantea a una escala muy distinta de MIURA 5. El nuevo vehículo tendrá dos etapas, 42 metros de altura y 3 metros de diámetro, con nueve motores de la familia TEPREL en la primera etapa y un TEPREL Vacuum en la segunda. La firma española declara una capacidad de hasta 1.500 kg en órbita heliosincrónica, aproximadamente el triple que MIURA 5. Esa diferencia explica que la antigua evolución Block 1.2 haya terminado adquiriendo identidad propia, pensada para satélites medianos, constelaciones y proyectos europeos como IRIS².

Render del MIURA 9 | Imagen: PLD Space

Si seguimos la evolución de los MIURA, vemos que la empresa lleva años acercándose progresivamente a la reutilización. MIURA 1 descendió mediante paracaídas en 2023, aunque el vehículo acabó hundiéndose tras un amerizaje lateral que dañó uno de sus tanques; después, MIURA 5 contempló inicialmente recuperar su primera etapa mediante paracaídas. PLD también ha estudiado junto a la ESA soluciones de reentrada, frenado propulsivo, trayectorias y cambios en estructuras, motores y aviónica. En paralelo, presentó en 2024 MIURA 5 Block 1.2, una evolución con un nuevo sistema de reentrada y recuperación que ahora ha terminado convirtiéndose en MIURA 9.

Las imágenes que acompañan la presentación ayudan a visualizar hasta dónde quiere llegar PLD Space. En uno de los renders podemos ver la primera etapa de MIURA 9 descendiendo con los motores encendidos, una escena que después de tantos años viendo aterrizar Falcon 9 resulta inevitablemente familiar. Eso sí, sigue siendo una representación de la capacidad que la compañía pretende desarrollar. El siguiente gran reto será demostrar ese aterrizaje propulsivo en vuelo de forma fiable y, después, conseguir que una etapa recuperada pueda volver a utilizarse.

Render del MIURA 9 | Imagen: PLD Space

Antes de que MIURA 9 pueda materializar esa promesa, hay otro examen mucho más inmediato. MIURA 5 se encuentra en la fase final de validación a nivel sistema, un proceso destinado a comprobar conjuntamente el comportamiento del vehículo, la infraestructura terrestre y las operaciones de lanzamiento. PLD prevé enviar en los próximos meses la primera unidad de vuelo a Kourou y realizar allí su primer vuelo de demostración durante la primera mitad de 2027. El calendario se ha ido desplazando respecto a las previsiones anteriores, que llegaron a situar el estreno antes de 2027.

El contexto institucional también empuja a la compañía a acelerar. Su contrato con la ESA dentro del European Launcher Challenge asciende a 158,9 millones de euros y forma parte de una estrategia más amplia para conseguir que Europa disponga de más opciones comerciales y mayor autonomía para poner cargas en órbita. Como primer gran hito, el programa exige a los proveedores seleccionados completar con éxito un lanzamiento orbital no más tarde de 2027 para confirmar su selección. El éxito reciente de Isar Aerospace confirma además que esta nueva generación de lanzadores privados europeos ya ha empezado a convertir sus desarrollos en vuelos orbitales.

La escala industrial ya empieza a acompañar a la ambición. PLD Space asegura haber invertido más de 42,7 millones de euros desde 2024 en su cadena de suministro española, en la que participan más de 493 empresas nacionales, mientras su plantilla supera el medio millar de personas. Esa base sostiene una estrategia que va de MIURA 5 a MIURA 9 y después a MIURA Next. Ahora llega una parte clave: demostrar que esa tecnología funciona en vuelo, que una etapa puede regresar de forma controlada y que reutilizarla termina siendo una ventaja real.

Imágenes | PLD Space

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