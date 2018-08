SpaceX lanza y recupera con éxito el primer Falcon 9 bloque 5 reutilizado: el tercer lanzamiento está más cerca

SpaceX ha lanzado por primera vez un Falcon 9 bloque 5 empleado anteriormente y el resultado ha sido todo un éxito. Este segundo lanzamiento de la unidad se ha llevado a cabo apenas tres meses después de su primera salida y recuperación, el pasado mes de mayo.

Durante su primer vuelo, esta versión final del cohete diseñado para usarse hasta diez veces sin necesidad de reparaciones y hasta un centenar de ocasiones durante todo su ciclo de vida, puso en órbita el satélite de telecomunicaciones Bangabandhu-1 de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones de Bangladesh.

El segundo éxito del Falcon 9 bloque 5 prepara el camino de un histórico tercer lanzamiento

Esta segunda vez, con lanzamiento y recuperación igualmente satisfactorios, el prometedor artefacto ha hecho lo propio con el satélite de telecomunicaciones Merah Putih de Telekom Indonesia. El éxito del lanzamiento prepara el camino para un tercer lanzamiento.

Avanzando hacia la reutilización en 24 horas

El tiempo transcurrido entre el primer y el segundo lanzamiento de este Falcon 9 bloque 5 es importante porque acerca cada vez más el objetivo de Elon Musk: conseguir que el mismo cohete viaje dos veces al espacio en un periodo de 24 horas. Y a poder ser ser en 2018.

"Tenemos la intención de probar dos lanzamientos orbitales del mismo vehículo del Bloque 5 en 24 horas, a más tardar el próximo año", dijo Musk en mayo, en una teleconferencia con periodistas previa al primer lanzamiento de la versión final del Falcon 9.

El cohete reutilizado podría ser el primer Falcon 9 en ir al espacio por tercera vez

El aterrizaje sin contratiempos sobre la plataforma flotante Of Course I Still Love You ha convertido al propulsor en el vigésimo octavo que SpaceX recupera y allana el camino, además, para un tercer lanzamiento.

Mientras que las versiones anteriores estaban pensadas para volar dos veces al espacio, esta posee el diseño final y, por tanto, debería poderse reutilizar hasta un centenar de veces como decíamos al inicio. Esto significaría que esta primera etapa del Falcon 9 bloque 5 recuperada por segunda vez podría ser la primera en salir de la Tierra por tercera vez.