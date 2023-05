Miura 1 acaba de superar la última gran prueba antes del esperadísimo despegue. Y tenemos imágenes

A principios de abril, PLD Space completó con éxito el primer 'wet dress rehearsal' del MIURA 1. Es decir, la compañía española consiguió con éxito llevar a cabo todos los pasos del proceso de lanzamiento del cohete (carga de propelentes y la presurización de los tanques incluidos).

Solo faltaba una cosa para tenerlo todo listo antes del lanzamiento: el 'hot test', el encendido estático. Pues bien, PLD Space acaba de anunciar que lo acaba de realizar con éxito. Y lo mejor de todo es que tenemos imágenes.

¿Qué es exactamente el Miura-1? PLD Space nació hace diez años con el objetivo de "crear el primer lanzador espacial español". En este sentido, el cohete suborbital Miura-1 (con sus 12,5 metros de longitud, su diámetro de 70 cm y sus dos toneladas y media de masa) es el primer paso hacia la primera lanzadera orbital española comercial realmente operativa, Miura-5.

De hecho, el Miura 1 servirá para “ensayar hasta un 70 % de las tecnologías" que luego formarán parte del cohete final. Hasta ese 2025 en el que estaba previsto el MIURA-5 queda mucho: no solo el vuelo experimental de los próximos días, sino la puesta de largo del 1 en la Guayana francesa de 2023.

Lo importante es que parece que estmaos más cerca.

El encendido estático, en vídeo. El vídeo dura apenas un minuto y nueve segundos. El test, como su propio nombre indica, son solo cinco. No obstante, las imágenes son impresionantes. PLD Space es muy consciente de que esto no es solo un hito técnico en su particular carrera espacial, sino que es un momento clave de la definición gráfica que el público va a desarrollar sobre ella. Y las imágenes están a la altura, presagiando un lanzamiento muy emocionante.

¿Cuándo se lanzará? Aunque todo indica que será en los próximos días, nadie espera que la PLD Space revele la fecha del lanzamiento con mucha antelación. Los motivos son varios, pero el principal es que (al tratarse de un vuelo experimental y contar ya con el beneplácito de la administración) no se hará hasta que no haya una gran probabilidad de éxito.

Eso requiere depurar todos los detalles técnicos que vayan surgiendo, sí; pero también estar muy atentos a la meteorología. Algo que, teniendo en cuenta la inestabilidad (e impredecibilidad) de las próximas semanas, va a ser un tema clave.

Desde Xataka estamos siguiendo el lanzamiento muy de cerca y, como de costumbre, cubriremos el primer vuelo experimental del MIURA-1. No es para menos, la carrera espacial española está a punto de vivir un momento histórico.

Imagen | PLD Space