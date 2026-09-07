Isar Aerospace ha hecho historia con su cohete Spectrum. Europa occidental ya tiene acceso propio al espacio

La carrera espacial privada europea acaba de dar un gran paso adelante con el lanzamiento exitoso del cohete Spectrum desde el centro espacial de Andøya, en Noruega. La compañía alemana Isar Aerospace ya había hecho un intento en marzo de 2025. Sin embargo, terminó cayendo de nuevo a Tierra poco después de su lanzamiento. Ahora, se ha logrado llevar sin problemas a su destino, de modo que se ha convertido en el primer cohete puesto en órbita desde Europa Occidental. En el pasado, se lanzaron muchos cohetes desde el lado ruso, pero esta parte de Europa había necesitado siempre plataformas de lanzamiento mucho más lejos de su territorio.

Lanzamiento y despliegue exitosos. El lanzamiento de Spectrum tuvo lugar el pasado 5 de septiembre, a las 22:12, hora local de Noruega. Se logró lanzar con éxito el cohete de Isar Aerospace y también ponerlo en órbita. No obstante, la misión no se dio completada hasta que se desplegaron los cinco cubesats que llevaba a bordo junto a un experimento no desplegable.

Los tiempos. El cohete tardó solo 7 minutos en colocarse en una órbita elíptica alrededor de la Tierra. Aquí, como señalan en Space, ya se grabó su nombre en los libros de historia, pues ningún cohete había logrado nada igual desde suelo de Europa occidental. Pero la órbita final del cohete alrededor de la Tierra no debía ser elíptica, sino circular. Por eso, después se pasó a lo que se conoce como combustión de circularización. Esto consiste en, una vez en el punto más alto de la órbita elíptica, desacelerar la nave para redondear la órbita. Ya colocado en su órbita circular, el cohete desplegó los cubesats, dando por finalizada su misión. El proceso total tomó unas dos horas.

A la de muchas va la vencida. Isar Aerospace había intentado lanzar Spectrum por primera vez en marzo de 2025. Lo cierto es que lo consiguió. Sin embargo, no pudieron colocarlo en órbita. Con el tiempo se supo que el cohete había vuelto a Tierra por la apertura accidental de una válvula de ventilación y la pérdida del control de actitud en la maniobra de alabeo. Una vez estudiados los errores que pudieron conducir a este problema, se planeó un nuevo lanzamiento en enero de 2026. Sin embargo, un nuevo problema con una válvula, esta vez de presurización, obligó a posponerlo hasta marzo. Hubo varios intentos ese mes, pero la meteorología no estuvo de parte de Spectrum. También hubo un barco no autorizado en las inmediaciones de la plataforma de lanzamiento que frustró otro de los intentos.

Con todo esto, los lanzamientos se pospusieron una y otra vez hasta llegar a abril. El tiempo dio una tregua el 9 de abril, pero una fuga en un tanque presurizado obligó a llevar a cabo una nueva cancelación. El 15 de junio hubo otro intento, pero un comportamiento anómalo en los sistemas de fluidos del cohete impidió el lanzamiento. Y así llegamos hasta este 5 de septiembre. El lanzamiento se ha hecho de rogar; pero, por fin, Spectrum ha llegado a su destino.

El primero de muchos. El objetivo de Isar Aerospace es que este lanzamiento sea el primero de muchos. Con 28 metros de alto y la capacidad de transportar una tonelada de carga útil, Spectrum podría ser una herramienta muy útil para el lanzamiento de satélites y otros instrumentos a la órbita terrestre baja sin tener que salir de Europa Occidental. Según la compañía, en su planta de fabricación de Múnich se podrían llegar a construir 30 de estos cohetes al año. De momento, habrá que ver si los lanzamientos pueden repetirse sin tantos altercados en el camino. Si se logra agilizar todo, desde luego que será una herramienta esencial en la carrera espacial privada europea.

Imagen | Isar Aerospace

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