Isar es la empresa aeroespacial europea que tiene el dinero, los socios y hasta los cohetes. Lo único que le falta es lanzarlos

Con su cohete Spectrum, la compañía Isar Aerospace lo tiene aparentemente todo para triunfar. Dinero, apoyos públicos y privados, varios lugares disponibles de lanzamiento… Sin embargo, le falta, básicamente, ser capaz de lanzar dicho cohete. Lo consiguió en marzo de 2025, pero explotó apenas un minuto después. Lo ha vuelto a intentar hasta 4 veces en 2026, pero en todo caso se ha pausado la cuenta atrás a causa de algún contratiempo técnico.

El último de estos intentos ha sido esta semana, el lunes 15 de junio. La ventana de lanzamiento continuará abierta hasta el día 21, pero hasta ahora no se ha anunciado si habrá otro intento próximo. La compañía ha manifestado que cada error es una lección y que está aprendiendo mucho con ellos, pero la cuestión es que necesita alzar el vuelo por completo para que todos esos inversores vean un beneficio de vuelta. El tiempo pasa y es importante detectar cuáles son esos problemas técnicos que están dificultando tanto el despegue.

Cinco intentos. La explosión de 2025 se debió a la apertura de una válvula de ventilación en pleno vuelo, que después provocó la pérdida del control de actitud del cohete. Más tarde, el 21 de enero, fue un fallo en una válvula de presurización el que impidió el lanzamiento. A continuación, el 25 de marzo se detectó un peligroso aumento de la temperatura del combustible a base de propano líquido. Para colmo, una embarcación no autorizada entró en la zona de peligro en torno al lugar de lanzamiento. Lógicamente, eso fue mala suerte, pero los problemas siguieron.

Por ejemplo, en el intento del 9 de abril también se localizó una posible fuga en un tanque presurizado. Finalmente, este último intento, el del 15 de junio, no llegó a culminarse por un fallo en el sistema de fluidos. Los problemas han sido de diversas índoles y es importante solucionarlos a tiempo.

Inversión de la ESA. Isar Aerospace cuenta con el apoyo de la ESA, que ha invertido en ella 205 millones de euros a través del programa European Launcher Challenge. De hecho, en este último intento el cohete Spectrum iba cargado con 5 cubesats y un experimento de la propia agencia europea.

Otros inversores. La compañía también ha recibido 270 millones de euros de inversión privada, procedente de inversores como Island Green Capital, Molten Ventures, HV Capital o Lakestar. Con todo esto, se espera llegar a un nivel de producción de más de 30 lanzadores al año. Pero claro, para eso hay que despegar con el primero.

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Más lugares de lanzamiento. Actualmente, Isar Aerospace lanza sus cohetes desde el puerto espacial Andøya, en el norte de Noruega. No obstante, planea construir una nueva instalación en Canadá y, además, ya ha firmado una carta de intenciones con Maritime Launch Services para incorporar el puerto espacial de Nueva Escocia como segundo emplazamiento operativo. Incluso ha llegado a acuerdos para usar la rampa del antiguo cohete Diamant, en el Puerto Espacial de la Guayana Francesa.

Los pescadores no la apoyan. La compañía alemana dispone de muchísimos apoyos, aunque le falta el de los pescadores noruegos, que se quejan de los intentos de lanzamiento que perturban su labor en Andøya. De hecho, este lugar se usa también como campo de pruebas militar, por lo que también se han emitido muchas quejas al respecto.

El dinero ya está, ahora falta la tecnología. En resumen, esta compañía tiene el dinero y, sí, la tecnología también, pero está claro que falla. Hay algo que se debe solucionar, porque el problema de los pescadores se resuelve cambiando de lugar de lanzamiento, pero el problema de no alzar el vuelo puede acabar con la pérdida de inversores. Los ingenieros de Isar Aerospace tienen mucho trabajo por delante.

Imagen | Isar Aerospace

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