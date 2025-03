El primer intento europeo de lanzar un cohete comercial a órbita ha acabado en explosión al norte de Noruega

Primer intento. El lanzamiento inaugural del cohete Spectrum, una misión de prueba sin carga útil denominada "Going Full Spectrum", despegó a las 12:30 CET del 30 de marzo desde el Puerto Espacial de Andøya, en Noruega. Originalmente programado para el 24 de marzo, el vuelo se retrasó varias veces por las malas condiciones meteorológicas.

Tras encender sus nueve motores, el Spectrum despejó la plataforma de lanzamiento y se elevó sin problemas durante 18 segundos. Entonces empezó a perder el control o sobrecorregir su orientación hasta el punto de darse la vuelta. En el segundo 30, Todos los motores se apagaron y el cohete empezó a caer. La realización cambió de cámara, pero se oyó una explosión poco después.

"¡Todo un éxito!". El impacto del cohete cerca de la plataforma y la bola de fuego de la explosión fueron capturadas por la prensa noruega. A pesar del fallo, Isar Aerospace declaró el lanzamiento un éxito.

El CEO de la compañía, Daniel Metzler, añadió que el vuelo "ha cumplido todas nuestras expectativas" con "un despegue impecable, 30 segundos de vuelo e incluso pudimos validar nuestro Sistema de Terminación de Vuelo".

Aunque el cohete no se autodetonó, apagó sus motores para no desviarse antes de caer. La plataforma de lanzamiento está aparentemente intacta. Los lanzadores de los vuelos 2 y 3 ya están en producción. Isar ha recopilado numerosos datos en esta primera prueba.

Spectrum. Lo que el cohete de Isar Aerospace no ha podido validar es el título de primer lanzamiento orbital de una empresa privada europea, puesto que no ha llegado a órbita. Ahora el logro sigue abierto a otros cohetes como RFA ONE de la alemana Rocket Factory Augsburg o Miura 5 de la española PLD Space.

Spectrum es un cohete de dos etapas y 28 metros de altura diseñado para transportar hasta 1000 kg a la órbita baja terrestre. La primera etapa tiene nueve motores Aquila y la segunda tiene uno, optimizado para el vacío del espacio. Todos de diseño propio, con tanques de fibra de carbono sin revestimiento y motores impresos en 3D, alimentados con oxígeno y propano líquidos.

Isar Aerospace. Se fundó en 2018 en Alemania con un enfoque inspirado en SpaceX: producción integrada verticalmente y muy automatizada, con la idea de producir muchos prototipos, probarlos y mejorar su diseño a través de múltiples iteraciones.

Está muy bien financiada con una inversión total de 400 millones de euros, que ha aprovechado para construir una nueva sede 40.000 metros cuadrados cerca de Múnich. Según Isar, tendrá capacidad para producir 40 cohetes Spectrum al año.

Noruega. Isar Aerospace tiene una plataforma exclusiva en el puerto espacial de Andøya en Noruega, elegido por su ubicación ideal para alcanzar órbitas polares y heliosíncronas y porque el cohete despega sobre el océano abierto. También tiene la problemática meteorológica que se ha visto los días previos al lanzamiento.

