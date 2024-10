PLD Space no se conforma con el primer cohete español: lleva un año desarrollando en secreto una nave espacial

Un año después del lanzamiento del cohete Miura 1 desde Huelva, la empresa española PLD Space nos ha invitado a su fábrica de Elche para mostrarnos su hoja de ruta de los próximos años. Es mucho más ambiciosa de lo que podíamos esperar.

Lince, la primera nave espacial privada de Europa

PLD Space lleva un año desarrollando en secreto el primer programa privado de vuelos tripulados de la Unión Europea: la cápsula espacial LINCE.

LINCE tendrá capacidad para enviar cuatro o cinco astronautas a la órbita baja terrestre, donde está la Estación Espacial Internacional y en el futuro estarán las nuevas estaciones comerciales. También está pensada para llegar a la Luna y amerizar, una vez finalizada su misión, en el Atlántico o el Mediterráneo.

LINCE es el proyecto más ambicioso que ha anunciado hoy la empresa ilicitana, que ha mostrado una maqueta a escala real rodeada de humo en la que se ha metido un hombre joven ataviado con un traje de astronauta. Momentos después, Raúl Torres ha pedido a los técnicos que apaguen la máquina de humo porque "la gente va a pensar que estamos vendiendo humo".

LINCE no es solo una maqueta. Aunque sea un proyecto a 10 años, PLD lleva un año definiendo la arquitectura de la nave, la hoja de ruta de la tecnología, las configuraciones del vehículo, los requisitos de los subsistemas, cómo van a financiarla y qué hitos esperan conseguir en la próxima década.

Las pruebas empezarán en 2025 con el lanzamiento de un prototipo de la cápsula desde un helicóptero, para probar la recuperación con paracaídas. En 2028, PLD Space espera aprovechar un Miura 5 para lanzar otro prototipo de LINCE hasta Max Q, la fase de vuelo de mayor presión aerodinámica.

LINCE es la respuesta de PLD Space a una carencia histórica de la Agencia Espacial Europea: la capacidad de lanzar astronautas desde suelo europeo (la Guayana Francesa) con una nave fabricada en Europa.

PLD le enseñó la nave a Josef Aschbacher, director ejecutivo de la ESA, cuando visitó la fábrica de PLD en Elche. Cuenta Raúl Torres que Aschbacher se quedó boquiabierto y les dijo: "hacedlo".

Miura Next, un cohete modular capaz de aterrizar

LINCE no es la única sorpresa que PLD Space tenía preparada para hoy. El fabricante españo, también ha presentado su próximo cohete: el Miura Next, de 60 metros de altura (en lugar de los 35 que mide el Miura 5).

Con una arquitectura muy similar al Miura 5 (incluidos los cinco motores de bioqueroseno RP-1 y oxígeno líquido), el Miura Next contará con aterrizaje propulsivo. En lugar de recuperarse con paracaídas, como el Miura 5 Block 1.1, el Miura Next podrá aterrizar en tierra encendiendo sus motores y desplegando unas patas retráctiles, como el Falcon 9 de SpaceX.

La comparación con el Falcon no es baladí porque Miura Next será además un cohete modular, que PLD Space quiere configurar con varios propulsores para lanzar una mayor cantidad de carga. El Miura Next Heavy tendrá dos propulsores laterales capaces de aterrizar, como el Falcon Heavy de SpaceX. El Miura Next Super Heavy tendrá cuatro propulsores.

Estas configuraciones permiten una flexibilidad y una capacidad de carga máxima brutal, capaz de cubrir el 100% de las necesidades comerciales de la industria.

En su versión desechable, el Miura Next podrá lanzar 13 toneladas a la órbita baja terrestre. El Miura Next Heavy podrá lanzar 36 toneladas. Y el Miura Next Super Heavy llegará a las 53 toneladas, mucho más de lo que puede lanzar un Ariane 6 de la ESA, y viables gracias a la capacidad de producir en serie los propulsores en la fábrica de Elche.

Pero lo verdaderamente interesante serán las configuraciones capaces de aterrizar, que abaratarán el coste de lanzamiento. En su versión reutilizable, el Miura Next Heavy podrá colocar 19,5 toneladas en l órbita baja terrestre.

PLD Space espera desarrollar el Miura Next en los próximos tres-cuatro años y el Miura Next Heavy uno o dos años después del vuelo inaugural del Miura Next, que comercializará a empresas europeas e internacionales.

Del Miura 1 al Miura 5

Hace justo un año que PLD Space nos emocionó a altas horas de la madrugada con las fotos de sus ingenieros y familiares flotando en microgravedad. El 7 de octubre de 2023, la empresa ilicitana lanzó con éxito el Miura 1, el primer cohete español y el precursor del nuevo Miura 5, que lo triplica en altura.

PLD se había propuesto dañar lo menos posible la plataforma de lanzamiento, pero en lugar de conformarse con eso, el Miura 1 hizo un despegue perfecto que le sirvió para jubilarse. El segundo modelo de vuelo del Miura 1 (el tercero, en realidad) no llegó a volar, y ahora cuelga del techo en la nueva fábrica de PLD Space en Elche.

A pesar de la diferencia de tamaño, el lanzamiento exitoso del Miura 1 sirvió para validar o descartar el 70% de los componentes del Miura 5, cuyo vuelo inaugural está programado para finales de 2025 desde la Guayana francesa.Gran parte del know-how ya lo tienen gracias al Miura 1, incluso cosas que nadie había hecho en España hasta el desarrollo del pequeño cohete, como soldar aluminio de la serie 2000.

Los datos recabados durante el vuelo dieron a PLD alrededor de mil puntos de actuación y mejora para acelerar el desarrollo del Miura 5. Algunas piezas se han transferido de forma directa. Otras han tenido que cambiar, como las válvulas del motor, que han tenido hasta ocho iteraciones para mejorar el rendimiento.

Los motores TEPREL-C del Miura 5 empezarán a probarse en Teruel en marzo del año que viene. El vuelo inaugural del cohete está programado, con optimismo, para finales de 2025. Pero tratándose de PLD Space, la línea entre optimismo y determinación nunca está clara.

