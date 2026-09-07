Vuelve a haber problemas con la conexión de fibra de O2: el soterramiento de la A-5 se ha convertido en una condena

Vuelven a repetirse los problemas con O2: las obras de soterramiento de la A-5 han vuelto a provocar un corte en el servicio de internet de la operadora, que ahora se encuentra interrumpido.

Las obras ya están muy avanzadas y se espera que el túnel de la A-5 se pueda comenzar a utilizar antes de que termine el año. Sin embargo, estas obras, que ya han causado cortes en las líneas de fibra de los clientes en el pasado vuelven a producirse ahora.

En Xataka hemos podido hablar con el servicio de atención al cliente de O2, desde el que que se nos ha confirmado que estas obras de soterramiento de la A-5 son de nuevo la causa del problema.

Los técnicos de la operadora ya están trabajando en solucionar el problema, aunque no dan plazos concretos y no se sabe cuándo se estima que el servicio volverá a estar disponible con normalidad.

Mientras tanto, los usuarios pueden llamar al teléfono de atención al cliente de la operadora (1551) para confirmar que se han visto afectados.

Al hacerlo la operadora activará un bono de datos ilimitados en todas las líneas móviles asociadas a ese contrato para poder usar esas conexiones de datos móviles como alternativa.

Es también posible activar las alertas vía WhatsApp que permiten conocer el estado de los trabajos de reparación de la conexión, y los mensajes se limitan a esas informaciones, no hay en ningún caso comunicaciones comerciales.

En Xataka | La entrada sur del soterramiento de la A5 ya está excavada al 80%, y hay un culpable que ha agilizado la obra: el suelo