Se seca la presa que suministra agua a diez pueblos de Toledo y cuatro temen quedarse sin abastecimiento

Hace unos días comenzó una situación considerada "crítica": en la Mancomunidad del Pusa, 10 pueblos de Toledo se han quedado sin agua proveniente de la presa que da de beber a diez municipios toledanos. El aviso se trasladó a los alcaldes porque, a partir de ahora, cada pueblo tiene que mantenerse con lo que queda en tuberías, depósitos y, donde existen, pozos propios. Es decir, empezar a tirar de cisternas.

Cuatro sin red. Retamoso de la Jara, Espinoso del Rey, San Martín de Pusa y Santa Ana de Pusa dependen al 100% de esa fuente. Suman unos 1.500 habitantes empadronados según el último padrón del INE para los cuatro municipios. Sin alternativa, agotan sus depósitos y se quedan literalmente secos. El alcalde de San Martín de Pusa, Daniel Vega, confirma que el Ayuntamiento estudia opciones para garantizar el suministro, tras elevar su queja sobre "falta de inversión".

Diez pueblos, un solo grifo. La Mancomunidad agrupa a Espinoso del Rey, Malpica de Tajo, Los Navalmorales, La Pueblanueva, Retamoso de la Jara, San Bartolomé de las Abiertas, Santa Ana de Pusa, Torrecilla de la Jara, Villarejo de Montalbán y San Martín de Pusa. No todos dependen igual: hace dos años ya se hablaba de pozos de sondeo y fuentes alternativas, pero no todos cuentan con este respaldo ni otro colchón hídrico.

El caso límite. Los Navalmorales supera los 2.100 habitantes y combina pozos propios con el caudal mancomunado. En plenas fiestas patronales en honor al Cristo de las Maravillas, con encierros y verbenas hasta el amanecer hasta el 17 de septiembre, se topa con que su consumo excede lo que los pozos aportan por sí solos. Su alcalde y también director de Comunicación de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Talavera, describe una situación "crítica, como nunca hemos vivido" y "muy preocupante". El Ayuntamiento pide máxima colaboración vecinal: cero piscinas, cero baldeo de calles y patios, consumo doméstico al mínimo.

No es la primera vez. La directora general del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, admite que el desabastecimiento estival es un problema recurrente en la Mancomunidad del Pusa. Claro, si las lluvias de mayo no bastaron para evitar que el ciclo se repitiera, ¿qué medidas se tomaron? A 1 de septiembre ya llevaban repartidos casi 20.000 litros de agua en 33 palés con 120 garrafas cada uno, lo que supuso un total de 3.960 garrafas de 5 litros. Ya hace más de una década, la Junta invertía en un depósito de cabecera para esta misma red, entonces calculada en más de 10.000 habitantes repartidos en 12 núcleos.

Un patrón. El Pusa ha colapsado como en 2022, el pantano de Sierra Boyera cayó al 19% y obliga a Córdoba a activar un plan de emergencia para 28 municipios de Los Pedroches y el Valle del Guadiato. En 2023 se secó. Y ya hablamos de Karrantza, en Bizkaia, cuya supervivencia pasa por meses recibiendo camiones cisterna después de que un corrimiento de tierras inutilizara una de sus dos balsas. En el Vallès Oriental, Sant Feliu de Codines encadena varios años ya con diez cisternas diarias porque sus captaciones propias, nunca conectadas a la red comarcal, se secan desde 2024.

Paradoja hídrica. España guarda actualmente el 60% de su capacidad total, pero la pasada primavera llegó a marcar el nivel más alto en cuatro décadas. La cuenca del Tajo, de la que bebe media Castilla-La Mancha, superaba en marzo el 81%. Ahora no llega al 60% y está casi 10 puntos por debajo de 2025. Además, hablar del Pusa es hacerlo de una captación superficial pequeña, sin conexión a grandes sistemas, que vive (y muere) con la lluvia local. La reserva regional, en conjunto, rondaba los 2.268 hectómetros cúbicos, un 4% menos que hace un año, algo que ya se calificó en su momento de periodo "muy preocupante".

¿Consumo responsable? Castilla-La Mancha encabezó durante años el consumo doméstico por habitante de toda España, con picos por encima de 200 litros diarios frente a una media nacional que ronda los 130. Actualmente, Cantabria supera todos los récords, con 187 litros, mientras que los manchegos se mantienen con 128 litros diarios por habitante.

La Junta tramita con carácter urgente nuevos sondeos para localizar agua subterránea que complemente el suministro, además de la maquinaria y los sistemas de bombeo necesarios para ponerlos en marcha. El objetivo es que los cuatro municipios más vulnerables dejen de depender en exclusiva de una presa que, cada verano, vuelve a las mismas cifras (cero). Y una de las razones era contraria a lo esperable: el incremento de habitantes. El Gobierno regional instaló hace una semana depósitos portátiles para contribuir al suministro, pero esta ya han tenido que recurrir al reparto de botellas. Es eso o deshidratarse.

Imágenes | Ayuntamiento de Navalmorales

En Xataka | Marruecos tiene un plan para reforestar zonas áridas que ya le ha permitido ganar 1.200 hectáreas: Waterbox