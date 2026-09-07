El Mediterráneo se resiste a despedir el verano: el agua sigue disparada y la ciencia explica por qué

Que el calendario marque ya que estamos en septiembre, no significa que el mar Mediterráneo esté volviendo a tener unas temperaturas normales. Y es que todavía está lejos de encontrarse en un estado de normalidad, puesto que los últimos datos disponibles muestran que buena parte de la cuenca continúa inmersa en una ola de calor marina, con temperaturas superiores a las habituales para estas fechas.

Una ola de calor. El episodio actual es especialmente llamativo porque llega después de varios veranos en los que el Mediterráneo ha alcanzado temperaturas extraordinariamente elevadas. Y aquí los registros de los diferentes sistemas de medición que tenemos a nuestra disposición apuntan que la ola de calor marina afecta prácticamente a toda la cuenca mediterránea, con la excepción de una zona situada al sur de Grecia.

Esto permite poner en contexto uno de los datos que más llaman la atención cuando se habla del calor del Mediterráneo, que son los 30 ºC, que ya es una temperatura que no es una anécdota, sino casi una normalidad. Y por poner un ejemplo que nos toca de cerca, tenemos la boya de Dragonera (Baleares) que registró el 30 de junio una temperatura de 30,55 ºC, el valor máximo de junio en su serie histórica. Pero esta no es la única cifra que nos sorprende, puesto que el 12 de agosto de 2024 alcanzó 31,87 ºC, convirtiéndose en el máximo registrado por esa boya. Ahora en septiembre ha registrado 30,52 ºC, siendo algo inédito en este mes.

No es solo calor. Hay una diferencia importante entre decir que el Mediterráneo está caliente y decir que está atravesando una ola de calor marina. En oceanografía, estos episodios se definen respecto a las condiciones habituales de una determinada zona y época del año. Por eso una temperatura que puede parecer normal en pleno agosto puede constituir una ola de calor marina si se encuentra muy por encima del valor climatológico correspondiente.

El problema es que el punto de partida también está cambiando y un estudio publicado en Progress in Oceanography ha documentado que el Mediterráneo está acumulando cada vez más calor y que el calentamiento de fondo está favoreciendo la aparición de episodios extremos.

En el fondo marino también está aumentando la temperatura, y concretamente hemos visto ya que en los primeros 700 metros de profundidad del Mediterráneo se encuentra una tendencia de calentamiento de 0,041 ± 0,012 ºC por año. Y si concretamos más, en el Mediterráneo occidental la tendencia fue considerablemente mayor al situarse en 0,070 ± 0,015 ºC por año.

Pero esto no significa que el Mediterráneo vaya a subir exactamente 0,07 ºC todos los años en cualquier lugar, puesto que son tendencias estadísticas calculadas para periodos y regiones concretas. Pero sí es cierto que apunta a que el calentamiento no se limita a una película superficial de agua calentada durante unos días al sol.

Cada vez más importantes. Tras analizar a largo plazo la temperatura superficial del Mediterráneo, concretamente entre 1982 y 2023, se está viendo cómo hay un aumento generalizado de la temperatura y también de la frecuencia en la que hay temperaturas extremas en nuestro mar.

Y no es un dato menor, puesto que estas olas de calor no solo afectan a lo agradable que resulta darse un baño, sino que debemos recordar que aquí habitan numerosos organismos que necesitan adaptarse a unos rangos de temperaturas concretos.

En el mes de septiembre no tenemos garantía de que se vaya a revertir rápidamente esta tendencia. La predicción estacional de AEMET para septiembre, octubre y noviembre de 2026 sitúa las temperaturas en el tercil superior con alta probabilidad en toda España. Y la señal cálida es especialmente marcada en el tercio norte y este peninsulares, Baleares y Canarias. La 'buena' noticia es que esta es una predicción estacional probabilística y no permite saber qué temperatura habrá en una localidad concreta un día determinado.

Eso no significa que el Mediterráneo vaya a mantener exactamente las mismas temperaturas durante todo el mes. El agua se enfría cuando cambian la radiación solar, los vientos, la nubosidad y otros factores atmosféricos.

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