No es el iPhone Air más barato, pero casi: el modelo de 512 GB de almacenamiento cae a precio mínimo histórico

Quedan poco más de dos días para el nuevo evento de Apple, pero no por eso podemos perder de vista los teléfonos que ya hay disponibles. Si estabas esperando para hacerte con un iPhone Air, esta oferta de PcComponentes te interesa: cae hasta los 927,31 euros la versión de 512 GB de este móvil. Es el precio más bajo de esta configuración hasta la fecha.
Apple iPhone Air 512GB Azul Cielo
Un iPhone diferente a los demás
Es obvio que la forma más barata de hacerse con este móvil es apostar por su configuración básica, que es de 256 GB. Ahora bien, si crees que esta se te queda corta porque sueles almacenar muchas fotos, vídeos y aplicaciones, esta versión con 512 GB es una gran opción. Especialmente a este precio, que es el más bajo que ha tenido.
El iPhone Air es, de momento, el iPhone más delgado que ha fabricado Apple hasta la fecha: solo tiene 0,56 centímetros de grosor (y 165 gramos de peso). Eso hace que sea un teléfono muy manejable, incluso con una mano. Además, su pantalla OLED tiene una diagonal de 6,5 pulgadas con 120 Hz y un brillo de hasta 3.000 nits, por lo que podemos esperar una muy buena experiencia de esta incluso en exteriores.
Este móvil de Apple monta el mismo procesador que el iPhone 17 Pro Max, que es el A19 Pro. Este, además de ser compatible con Apple Intelligence, proporciona un rendimiento sobresaliente en todo tipo de tareas. Eso, unido a sus 512 GB de almacenamiento y a que recibirá actualizaciones hasta 2033, hace que podamos tener con nosotros un teléfono muy longevo.
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⚡ EN RESUMEN: oferta iphone air 512 gb
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💡 CÓMPRALO SI... Quieres un iPhone con buen rendimiento, almacenamiento y te encanta el diseño de este Air.
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⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un iPhone más económico o prefieres apostar por uno con un conjunto de cámaras más versátil.
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Imágenes | Jose García en Xataka, Apple
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