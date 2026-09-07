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No es el iPhone Air más barato, pero casi: el modelo de 512 GB de almacenamiento cae a precio mínimo histórico

Una muy buena opción si buscas un iPhone diferente, especialmente si quieres que tenga una buena dosis de almacenamiento

Iphone Air Portada 2
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juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
juan-lorente

Juan Lorente

Editor ecommerce
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756 publicaciones de Juan Lorente

Quedan poco más de dos días para el nuevo evento de Apple, pero no por eso podemos perder de vista los teléfonos que ya hay disponibles. Si estabas esperando para hacerte con un iPhone Air, esta oferta de PcComponentes te interesa: cae hasta los 927,31 euros la versión de 512 GB de este móvil. Es el precio más bajo de esta configuración hasta la fecha.

Apple iPhone Air 512GB Azul Cielo

Apple iPhone Air 512GB Azul Cielo

PVP en PcComponentes — 927,31 Coolmod — 1.264,95 Apple — 1.469,00
Reacondicionados
Back Market — 829,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un iPhone diferente a los demás

Iphone Air Pivot 512 Gb

Es obvio que la forma más barata de hacerse con este móvil es apostar por su configuración básica, que es de 256 GB. Ahora bien, si crees que esta se te queda corta porque sueles almacenar muchas fotos, vídeos y aplicaciones, esta versión con 512 GB es una gran opción. Especialmente a este precio, que es el más bajo que ha tenido.

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El iPhone Air es, de momento, el iPhone más delgado que ha fabricado Apple hasta la fecha: solo tiene 0,56 centímetros de grosor (y 165 gramos de peso). Eso hace que sea un teléfono muy manejable, incluso con una mano. Además, su pantalla OLED tiene una diagonal de 6,5 pulgadas con 120 Hz y un brillo de hasta 3.000 nits, por lo que podemos esperar una muy buena experiencia de esta incluso en exteriores.

Este móvil de Apple monta el mismo procesador que el iPhone 17 Pro Max, que es el A19 Pro. Este, además de ser compatible con Apple Intelligence, proporciona un rendimiento sobresaliente en todo tipo de tareas. Eso, unido a sus 512 GB de almacenamiento y a que recibirá actualizaciones hasta 2033, hace que podamos tener con nosotros un teléfono muy longevo.

⚡ EN RESUMEN: oferta iphone air 512 gb

 LO MEJOR

  • Ultradelgado y ligero: Su diseño es diferente al de otros iPhone. Es delgado, ligero y muy manejable.
  • Precio mínimo (para su versión con 512 GB): Si quieres este móvil con buena capacidad, esta oferta es ideal para ti.

❌ LO PEOR

  • Una sola cámara: Su cámara, aunque ofrece un buen resultado, es solo una cámara. Eso le resta versatilidad al conjunto.
  • Se calienta si le exigimos mucho: Aunque no es un problema en el día a día, sí que puede calentarse fácilmente a la hora de jugar o con aplicaciones demandantes.

💡 CÓMPRALO SI... Quieres un iPhone con buen rendimiento, almacenamiento y te encanta el diseño de este Air.

⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres un iPhone más económico o prefieres apostar por uno con un conjunto de cámaras más versátil.
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Imágenes | Jose García en Xataka, Apple

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