Cinco chollos en dispositivos de segunda mano que hemos encontrado en Amazon hoy, 7 de septiembre

Si quieres estrenar tecnología ahorrándote un buen pellizco respecto a su precio original, buscar en el catálogo de reacondicionados de Amazon suele dejar auténticas joyas. Hoy, 7 de septiembre, hemos seleccionado cinco chollos en dispositivos de segunda mano que destacan por su relación calidad-precio y por contar, además, con la misma garantía y facilidades de devolución que un producto totalmente nuevo. Además, hasta el próximo 10 de septiembre, Amazon está promocionando sus productos de segunda mano y reacondicionados con buenos descuentos.

Smartphone iPhone 14 por 324,01 euros: de 6,1 pulgadas y con chip A15 Bionic.

por 324,01 euros: de 6,1 pulgadas y con chip A15 Bionic. Freidora de aire Cosori Dual Blaze Twinfry por 149,70 euros: de 10 litros y con 2.800 W de potencia.

por 149,70 euros: de 10 litros y con 2.800 W de potencia. Cafetera superautomática Philips Serie 2200 por 179,44 euros: con espumador de leche y filtro Aquaclean.

por 179,44 euros: con espumador de leche y filtro Aquaclean. Tablet iPad 7ª generación por 144,89 euros: de 128 GB y con Touch ID.

por 144,89 euros: de 128 GB y con Touch ID. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra por 801,90 euros: con cámara de 200 MP y 512 GB.

Apple iPad (7.ª Generación, 10.2-Pulgadas, 2019), 128GB Reacondicionados Hoy en Amazon — 144,89 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Smartphone iPhone 14

Si quieres un iPhone, pero no te importa no tener el último modelo, este iPhone 14 es uno de los más equilibrados en estos momentos. Su precio nuevo es de 739 euros, pero reacondicionado puedes comprarlo en Amazon por 324,01 euros en su versión de 128 GB.

El iPhone 14 es un móvil compacto con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas compatible con Dolby Vision y HDR10. Su cerebro es el chip A15 Bionic, acompañado de 6 GB de RAM. Cuenta con conexión 4G y Face ID y admite carga rápida por MagSafe a 15 W y por cable a 18 W.

Freidora de aire Cosori Dual Blaze Twinfry

Si tu airfryer se te ha quedado pequeña o no tienes ninguna y quieres apostar por un modelo de gran capacidad, esta de Cosori es otro de los chollos en reacondicionados que hemos descubierto en Amazon hoy. Su PVP recomendado es de 229,99 euros, pero la puedes comprar por 149,70 euros.

Esta freidora de aire de Cosori ofrece una capacidad de 10 litros, por lo que podrás cocinar un pollo de hasta 4,6 kg o una pizza de 40 cm de una sola tanda. Funciona con una potencia de 2.800 W, lo que permite cocinar más rápido que el horno. Además, gracias a su divisor extraíble, podrás usarla como si fueran dos cubetas de cinco litros o si lo quitas, con su capacidad total.

Cosori Freidora de Aire 10L Dual Blaze Twinfry, Doble Cesta con Divisor Reacondicionados PVP en Amazon — 149,10 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Cafetera superautomática Philips Serie 2200

Con un precio recomendado de 369,99 euros, ahora puedes conseguir esta cafetera de Philips con más del 50% de descuento. Si la compras reacondicionada, te la puedes llevar por solo 179,44 euros en Amazon.

Esta cafetera superautomática permite preparar hasta dos tazas de café de forma simultánea y viene con espumador de leche clásico. Además, su filtro Aquaclean reduce la formación de cal, minimizando la necesidad de descalcificación frecuente.

Tablet iPad 7ª generación

Si quieres tener un iPad para tareas cotidianas, no será necesario que te gastes un dineral en un modelo de última generación. Ahora, en las ofertas de segunda mano de Amazon, este iPad de 7ª generación de 128 GB lo puedes comprar por 144,89 euros.

Este iPad se lanzó en el año 2019, pero hoy en día es una buena opción de compra para los usuarios menos exigentes. Tiene una pantalla de 10,2 pulgadas y su cerebro es el chip A10 Fusion. Además, viene con Touch ID y cámara trasera y frontal.

Apple iPad (7.ª Generación, 10.2-Pulgadas, 2019), 128GB Reacondicionados Hoy en Amazon — 144,89 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra

El último de los chollos en reacondicionados y dispositivos de segunda mano que hemos encontrado en Amazon hoy es este móvil de gama alta. Ahora puedes llevarte el Samsung Galaxy S25 Ultra por 801,90 euros (frente a los 969,90 euros que cuesta nuevo) y con un almacenamiento interno de 512 GB.

Este móvil de la firma coreana tiene una pantalla de 6,9 pulgadas y su cerebro es el chip Snapdragon 8 Elite, acompañado de una RAM de 12 GB. Incluye el S-Pen y una de sus principales señas de identidad es su sistema fotográfico, con un sensor principal de 200 MP, teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x), telefoto periscopio de 50 MP (zoom óptico 5x) y su ultra gran angular de 50 MP.

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Imágenes | Anna Martí y Ricardo Aguilar (Xataka), Apple, Samsung, Philips y Cosori

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