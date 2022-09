Siete cargadores MagSafe para aprovechar la carga mangnética de tu nuevo iPhone 14

Para aquellos que lleven tiempo sin renovar su smartphone de Apple y hayan decidido hacerlo con la llegada del iPhone 14, una de las prestaciones más agradables que van a encontrar está en la posibilidad de usar cargadores magnéticos MagSafe. Si aún no los has probado, seguro que cuando lo hagas te convencen. Pero, si no quieres perder el tiempo buscando uno que se adapte a tus necesidades o presupuesto, aquí hemos reunido varios de los mejores.

Cargador MagSafe Apple

El cargador magnético MagSafe de la propia Apple es siempre una de las mejores opciones a tener en cuenta. Lanzado junto a los iPhone 12 y compatible también con los iPhone 13 y 14, tiene un precio oficial de 45 euros, pero se puede comprar por algo menos, a 36,76 euros.

Tiene un diseño simple y limpio, y el cable, integrado en este caso, lleva conector USB-C, para usar con los adaptadores de corriente de 20W.

Cargador Doble MagSafe de Apple

Algo más caro pero también más práctico para quienes tengan, tanto un iPhone 12, 13 o esperen un iPhone 14, y además un Apple Watch es este cargador doble MagSafe de Apple que además es perfecto para viajar con él, ya que está pensado para ser plegado.

Con él evitarás el engorro de tener dos cables por la mesilla de noche o el escritorio y, aunque no está a su mejor precio en estos momentos, te ahorrarás algo de dinero puesto que tiene un precio oficial de 149 euros, pero lo podemos comprar por 133 euros.

Belkin Cargador Magsafe

Otra opción de confianza nos la ofrece una habitual de los accesorios para iPhone como es Belkin. Su cargador MagSafe es también una propuesta simple, con el cable USB-C integrado y brida para guardar dicho cable enrollado también integrada.

Lo podemos encontrar tanto en negro como en blanco, y ahora tiene un precio de 22,99 euros; mucho más interesante que los 34,99 habituales.

Belkin Cargador Magsafe, Cargador inalámbrico (Con cable extralargo de 2 m para la serie iPhone 13, iPhone 12 y otros dispositivos compatibles con MagSafe, adaptador de CA no incluido), blanco Hoy en Amazon por 22,99€

Cargador MagSafe Spigen

Otra marca de confianza que nos ofrece un cargador MagSafe es Spigen. El suyo viene acabado en color negro y con un diseño muy, muy delgado y acabado en aluminio. Lleva el cable USB-C integrado y promete tiempos de carga de 2 horas y 44 minutos frente a las 3 con 15 de otras marcas.

Además, es bastante económica, con un precio de 26,61 euros.

Spigen ArcField Carigador inalámbrico magnético Compatible con Cargador MagSafe iPhone 12 Mini Pro MAX Funda de Silicona MagSafe Hoy en Amazon por 26,61€

Anker PowerWave Magnetic Pad

Muy económica es también la propuesta de Anker, el PowerWave Magnetic Pad. Éste incluye cable Lightning a USB-C integrado de un metro y medio pero no incluye el adaptador de corriente.

Puedes hacerte con él por 19,99 euros.

Anker PowerWave Magnetic Pad - Cargador magnético inalámbrico con Cable de Carga USB-C Integrado (150 cm de Largo, Solo Adecuado para iPhone 13/iPhone 12 Serie (Fuente de alimentación no incluida) Hoy en Amazon por 19,99€

Belkin Cargador Magsafe con soporte vertical

Para quienes prefieran una base de carga de escritorio, Belkin tiene este cargador MagSafe con soporte tanto en blanco como en negro. Ideal para cargar el smartphone y tenerlo visible en la mesa, o para ver vídeos y contenidos mientras estamos sentados, nos sale por 20,49 euros en negro y por 27,99 euros en blanco.

El modelo en oferta tiene un precio oficial de 39,99 euros y viene sin adaptador de corriente, pero podemos comprarlo también con él incluido por 34,99 euros en lugar de los 49,99 oficiales.

Belkin WIB003btBK Soporte magnético de carga inalámbrica, compatible con MagSafe para la serie iPhone 12 y otros dispositivos habilitados con MagSafe, Negro Hoy en Amazon por 29,49€

Anker cargador magnético ProWave

De este mismo tipo de cargadores verticales podemos elegir también este ProWave de Anker, mucho más estilizado y con cable Lightning a USB-C incluido (aunque sin adaptador). Permite no sólo cargar el iPhone, sino que en su base tiene un espacio dedicado a los AirPods, para poder aprovechar la carga inalámbrica de los auriculares true wireless de la marca.

Podemos encontrarlo tanto en blanco como en negro por 35,99 euros

Anker Cargador inalámbrico rápido, Cargador magnético PowerWave 2 in 1 Lite con Cable USB-C 150cm, para iPhone 12/12 Pro/12 Pro Max/12 Mini y AirPods 2/Pro (sin Adaptador de CA) Hoy en Amazon por 35,99€

