Toyota compró una prensa Komatsu de 700 toneladas cuando Toyota ni existía. Con 90 años y 13.000 kilómetros recorridos ha vuelto a ponerse en marcha

Si alguna vez has investigado un poco sobre alguna empresa japonesa te habrás dado cuenta que buena parte de las compañías más punteras del mundo nacieron con un objetivo completamente diferente al que tienen hoy en día. Sharp empezó inventando el primer portaminas y Nintendo produciendo naipes.
No es de extrañar que Toyota, el mayor fabricante mundial de automóviles, viviera la misma historia. La compañía, allá por los años 20 del siglo pasado, fabricaba telares y se llamaba Toyoda. Se llamaba y se llama porque, de hecho, la Toyoda Automatic Loom sigue viva.
Esta compañía se llamaba así por su fundador Sakichi Toyoda que, efectivamente, es uno de los antepasados de de Akio Toyoda, actual presidente de la compañía, y que fue el padre de Kiichido Toyoda. Este Toyoda fue quien vio que el automóvil tenía más futuro que los telares y dio un giro radical en la empresa. Hoy, Toyota es el mayor fabricante mundial del automóvil y se llama así porque sus sus kanji necesita de ocho trazos (un número que en Japón se considera que trae buena suerte) y Kiichido pensó que era un buen augurio de cara a montar una nueva empresa.
La herencia de aquellos días tiene mucho de filosófico pero algo le ha quedado de material. Porque aunque hoy Toyota es un gigante con más de 70 fábricas repartidas por todo el mundo, hay algo que le queda heredado casi un siglo después. Una herencia de 700 toneladas: la prensa Komatsu.
Nonagenaria
Hace un par de años, en 2024, os contamos que Toyota se había propuesto un reto gigantesco: mover una máquina de 700 toneladas desde Brasil a Japón.
La compañía se había propuesto algo que uno sólo se propone cuando tiene un amor especial por algo. Su planta de Sao Paulo ha tenido que cerrar sus puertas después de 60 años de historia. Entonces, para sacar adelante la producción, Toyota había movido hasta allí su prensa Komatsu.
La prensa Komatsu tiene una historia curiosa. Y es que durante 60 años ha estado prestando servicio como estampadora en Brasil pero para cuando entró en funcionamiento en Sao Paulo ya tenía una historia a sus espaldas. En los años 30, cuando Toyota seguía siendo Toyoda y fabricaba telares se había hecho con esta máquina. Su fuerza era tal que cuando saltaron al negocio del automóvil podía estampar las piezas de la carrocería y la compañía, evidentemente, trató de amortizar la inversión.
Con apenas unos pocos años a sus espaldas, los directivos pensaron que mientras pudieran irían sacando rendimiento a la máquina. Pero la prensa Komatsu ha estado trabajando mucho más de lo esperado. Como decíamos, en los años 60 la empresa la mandó a Brasil donde ha estado funcionando hasta hace apenas un par de ejercicios. En las cuentas de la empresa, la amortización de esta máquina debería tener un apartado dedicado específicamente a ella para demostrar a los nuevos directivos cómo rentabilizar una compra.
Con el cierre de la fábrica de Sao Paulo, en Toyota han querido recuperar la prensa para que no se perdiera y la han enviado de nuevo a Japón. Como cuentan los compañeros de Motorpasión, la compañía la ha enviado a Toyota City, en Aichi, el lugar donde se estrenó en 1934. Allí, Akio Toyoda ha querido volver a montarla para cómo no, que siga produciendo para la compañía.
Hoy la máquina está funcionando para producir piezas para módulos que están siendo utilizados en vehículos movidos mediante pila de combustible. Es decir, una máquina que se acerca al siglo de historia y que fue comprada para fabricar telares está produciendo piezas para lanzar la tecnología de hidrógeno que Toyota sigue pensando que es la gran tecnología del futuro.
La máquina es, probablemente, el producto industrial más y mejor amortizado por Toyota. Pero sobre todo habla de la capacidad de adaptación de la compañía, es una metáfora de su conocida fiabilidad y es, sobre todo, una historia de amor entre el hombre y los productos industriales.
Fotos | Toyota
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