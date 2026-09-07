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Bosch renueva su catálogo: nueva lavadora-secadora Serie 8 con bomba de calor, campanas silenciosas y frigoríficos de gran capacidad

Nuevos electrodomésticos que se podrán comprar próximamente

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Fran León

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En la feria IFA 2026 de Berlín, Bosch ha mostrado su nueva generación de electrodomésticos pensados para maximizar la eficiencia energética y simplificar las tareas cotidianas en casa. La marca alemana centra sus novedades en una revolucionaria lavadora-secadora 2 en 1 fabricada en España, soluciones de refrigeración Side by Side y campanas con diseño inclinado.

Lava-secadora Serie 8 con bomba de calor

Es la gran protagonista en la categoría de cuidado de la ropa. Combina el lavado y secado en un único electrodoméstico de dimensiones estándar con clasificación energética A en el ciclo combinado (y un 20% menos de consumo en lavado).

Está fabricada en España e incorpora autodosificación i-DOS, eliminación automática de pelusas Self Clean System y arrugado con vapor Iron Assist. Se espera que salga a la venta en primavera de 2027.

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Frigoríficos y congeladores de una puerta (Side by Side)

Estos elementos incrementan la capacidad útil hasta los 736 litros al combinar ambos módulos (un 15% más en frigorífico y hasta un 35% más en congelador). Incorporan el cajón VitaFresh XXL 0 °C, tecnología Total No Frost y el sistema modular de balcones de puerta Flex Door.

Campanas inclinadas Series 4, 6 y 8

Diseñadas para ofrecer mayor ergonomía y espacio sobre la zona de cocción. Las series 6 y 8 añaden motor SilentPowerDrive, extracción automática adaptativa y sincronización inalámbrica con la placa a través de la app Home Connect, además de ser compatibles con los nuevos filtros regenerables antipolen.

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