Por primera vez en la historia, el mundo se enfrenta a una bomba de relojería demográfica: muchos más ancianos que niños

Si pensamos en hitos de la última década probablemente nos venga a la cabeza la pandemia, las guerras de Ucrania e Irán o el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Entre 2020 y 2025 el mundo vivió sin embargo un cambio mucho más silencioso, pero igual de (o incluso más) significativo: un sorpasso demográfico que sitúa a la población anciana por encima de la menor de cinco años. No solo eso. Los expertos calculan que el 71% de la población mundial ya vive en países con una tasa de reemplazo insuficiente, es decir, naciones condenadas a envejecer y perder población, salvo que apuesten por la inmigración.

Lo curioso no es la tendencia demográfica en sí (más o menos predecible) sino que está avanzando mucho más rápido de lo que esperaban los expertos.

Ampliando el foco. Que Japón, Corea del Sur, China, Rusia o Europa en general están envejeciendo no es ningún misterio. Lo sabemos gracias a los censos que cada uno de esos países o regiones publican de forma periódica.

Lo que resulta menos habitual es encontrarse con un informe como el que acaba de lanzar la Oficina del Censo de EEUU, un estudio que, más allá de la realidad de cada nación, aporta una 'fotografía' sobre cómo está cambiando la demografía a escala global. El documento es interesante también porque traza un panorama preocupante. De hecho, lo avanza en su título: 'Un mundo que envejece'.

El gran sorpasso. Aunque el informe, de 223 páginas, está repleto de indicadores y porcentajes, con tablas detalladas por naciones, hay un dato que destaca entre el resto: el creciente desequilibrio entre la población mundial de más edad y la más joven. Según la oficina censal de EEUU, entre 2020 y 2025 la proporción de personas de 65 o más años superó al grupo de cinco o menos años. Sus técnicos aseguran que es "la primera vez en la historia registrada" que ocurre algo así y (más grave) que la tendencia seguirá agravándose con el tiempo.

Las proyecciones del organismo muestran que en 2025 la población mundial ascendía a 8.132 millones de personas, de las que 852, el 10,5%, habían soplado ya las 65 velas. En 2060 el censo habrá ascendido a 10.227 millones de personas, pero el grupo de sexagenarios, septuagenarios, nonagenarios y personas de más de 100 años habrá crecido mucho más rápido. Los técnicos de EEUU estiman que en 2060 habrá en el mundo 2.000 millones de personas ancianas (de más de 65 años), lo que equivaldrá a casi la quinta parte (19,6%) de la población global.

"Mucho antes de lo previsto". Lo comentábamos antes: lo llamativo no es tanto la tendencia en sí, sino su ritmo. Que cada vez hay más ancianos que niños es algo que puede intuirse fácilmente al salir a la calle, pero los técnicos de EEUU insisten en algo: ese cambio está avanzando mucho más rápido de lo previsto. Así lo reconoce abiertamente Washington, que advierte del aumentando de naciones cuya natalidad cae por debajo de la tasa de reemplazo (2,1 bebés por mujer).

¿Qué significa eso? Que en esos países no nacen niños suficientes para mantener estable la población ni evitar su envejecimiento. La oficina estadística de EEUU calcula de hecho que en el mundo ya resulta mucho más fácil encontrarse gente viviendo en países con déficit demográfico que otros con superávit.

¿Qué dice exactamente? "La India se suma a una lista cada vez mayor de países de renta media con una fecundidad igual o inferior a 2,1 bebés por mujer. De hecho, la población mundial superó este punto de inflexión mucho antes de lo previsto hace tan solo una década: en 2023, más del 71 % de la población mundial residía en sociedades con tasas de natalidad iguales o inferiores a los niveles de reposición, frente al 45 % en 2013", añade el informe.

"Junto con la India, otros 1.000 millones de personas en el mundo residen en países donde la fecundidad también ha caído por debajo del nivel de reemplazo desde 2013, siendo los más poblados Bangladés, México y Vietnam".

¿Hay datos de más regiones? Sí, los hay. El organismo calcula que en 2025 el 18,9% de la población de EEUU tenía más de 65 años, porcentaje que en 2060 se habrá elevado al 23,4%. Curiosamente y a pesar de ese aumento, EEUU bajará posiciones en el ranking de las naciones más envejecidas del planeta: pasará del 48º al 110º, ya que hay otros países que envejecen bastante más rápido.

El peor parado de la lista es Corea del Sur, que llegará a 2060 convertido en la nación más vetusta del mundo. Si los técnicos de Washington dan en el clavo, cerca del 41% de su población superará para entonces los 65 años.

Europa vs África. El panorama tampoco es halagüeño en Europa, "la región mas envejecida del mundo", aclara el organismo, que estima que la población de 65 o más años pasará del actual 21% al 30,8% en 2060. "Sin embargo, en valores absolutos, se prevé que África, la región más joven, tenga más personas mayores que Europa", apostilla. En 2060 el continente negro acogerá 249 millones de ancianos, sensiblemente por encima de los 214 millones de Europa.

¿Por qué es importante? Porque si algo han comprobado Japón, Corea del Sur, China o la propia Europa es que la demografía es mucho más que un puñado de estadísticas. La caída en las tasas de natalidad y el progresivo envejecimiento de las sociedades tiene importantes repercusiones a nivel social y económico. Sobre todo porque, recuerda el Censo de EEUU, la esperanza de vida está aumentando a mayor velocidad que "la esperanza de vida saludable".

"Esto significa que se espera que una menor proporción de los años adicionales vividos se disfruten con buena salud", aclara la entidad, que calcula que durante la próxima década el gasto público en salud crezca el doble de rápido (2,6%-1,3% del PIB) que los ingresos públicos en la OCDE, "lo que creará un desequilibrio".

Imágenes | Beth Macdonald (Unsplash) y United States Census Bureau

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