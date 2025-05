Rusia está desesperada por aumentar su natalidad. Así que va a vetar las series que promuevan una "cultura sin hijos"

Rusia quiere que tener hijos "vuelva a estar de moda". No solo eso. Hace unos meses Vladimir Putin reconoció que aspira a que sea habitual encontrarse con familias numerosas en el país, con siete o incluso 10 miembros, "como solía ser", apostilló. Con ese propósito el Kremlin ha desplegado un abanico de medidas que van desde la entrega de ayudas a las familias a declararle la guerra al aborto, adelantar lo máximo posible la maternidad o directamente silenciara aquellos que defienden un estilo de vida sin hijos.

Ahora a ese arsenal de medidas va a sumar otro: nada de películas o series en las que sobrevuele esa misma idea, la posibilidad de llevar una vida libre de descendencia.

¿Qué ha pasado? Que el Kremlin ha decidido cerrar la puerta a las series y películas que, a su entender, puedan perjudicar uno de sus grandes objetivos: reflotar la natalidad del país. Parlaméntskaya Gazeta, la revista de la Asamblea Federal, ha publicado un artículo en el que revela que el Ministerio de Cultura negará el certificado de distribución en Rusia a aquellas obras que "promuevan" la vida sin hijos o "propaganda" relacionada con el tema.

Se trata de una medida similar a la que se aplica por ejemplo a las películas con contenido pornográfico, escenas violentas y cruentas o "demostración de preferencias sexuales no tradicionales". La revista del Parlamento precisa además que la orden se publicó el 15 de mayo y entrará en vigor en septiembre. Con ella, insiste, el organismo no hace otra cosa que adaptarse a la norma que ya prohíbe difundir ideas contrarias a la procreación.

¿Qué norma es esa? Una de las herramientas con las que el Kremlin intenta levantar la natalidad del país. Como recuerda la propia Parlaméntskaya Gazeta, en septiembre del año pasado se presentó un proyecto de ley en Rusia que planteaba restringir la difusión de ideas contrarias a la paternidad.

La propuesta llegó avalada por pesos pesados de la Duma, como Vyacheslav Volodin, presidente de la Cámara, y se aprobó meses después junto a una serie de cambios en el Código de Infracciones Administrativas que contemplan multas para quienes no cumplan esa pauta. Para ser más precisos se prevén sanciones de 400.000 rublos (4.400 euros) para particulares, 800.000 (8.800 euros) para funcionarios y hasta cinco millones para las empresas, cerca de 55.200 euros.

¿Qué series estarán afectadas? La orden del Ministerio de Cultura no entrará en vigor hasta septiembre, que es cuando a priori se fijarán los criterios para clasificar las obras que no pasan el corte. "En base a ello, la agencia bloqueará contenidos en Internet", recoge la gaceta, que avanza en cualquier caso que las autoridades rusas pondrán el foco en aquellas piezas que fomenten no tener hijos, planteen "ideas distorsionadas" a nivel social o trasladen una imagen negativa del embarazo, la maternidad o la paternidad.

En esos casos la películas se arriesgan a desaparecer de las plataformas online o quedar bloqueadas, sin importar cuándo se hayan lanzado. "En cada caso específico la decisión la toman los expertos", concreta Alexander Yushchenko, del Comité de Política de Información de la Duna Estatal.

¿Hay ejemplos concretos? Aunque deja claro que el regulador ruso (Roskomnadzor) aún no hay realizado ningún análisis oficial, Parlamentskaya Gazeta se ha lanzado a citar un par de títulos que ayudan a entender por dónde irán los tiros.

"En otoño de 2025 las películas que de un modo u otro contengan información sobre personas sin hijos o con una ideología similar podrían desaparecer de las plataformas. Por ejemplo […], entre ellas puede estar la popular serie 'House of Cards', en la que la heroína Claire siempre antepone su carrera". Otro ejemplo al que alude es 'Sexo en Nueva York', centrándose en el personaje de Samantha.

¿Son los únicos? No. La publicación sugiere más títulos. Por ejemplo, el personaje de Brienne en 'Juego de Tronos' o incluso apunta a una de las sagas más populares de Hollywood, la inspirada en las novelas juveniles de J.K. Rowling. "Incluso en la inofensiva saga de Harry Potter creemos encontrar un indicio de childfree: la profesora McGonagall no tuvo hijos", señala la revista, aunque añade: "Hay que reconocer que no está claro si fue una elección consciente o si algo no funcionó".

¿Tan mal va la natalidad rusa? Sus cifras desde luego no son buenas. Y eso que el acceso a sus estadísticas demográficas se ha complicado coincidiendo precisamente con el "pinchazo" de la natalidad. Según datos de Rosstat citados por Idhus, durante los dos primeros meses de este año el país contabilizó 195.400 nacimientos, un 3% menos que en 2024.

El demógrafo Alexéi Raksha calcula que en febrero, un mes particularmente malo, la tasa de natalidad rusa se situó en su nivel más bajo desde el siglo XIX. Ese panorama se agrava con 331.100 muertes registradas en un país en guerra con Ucrania (el conflicto ha generado miles de bajas entre ambos bandos), lo que ha derivado en una pérdida de población.

Los gráficos del World Bank Group muestran que el censo total del país ha caído a lo largo de los últimos años, alejándose de los 150 millones de habitantes que llegó a alcanzar a comienzos de los 90. En 2023, y sin contar los territorios ocupados en Ucrania, ronda los 144 millones. Algunas proyecciones estiman que en apenas dos décadas esa cifra habrá bajado a 132 millones y en el peor de los escenarios a principios del próximo siglo se habrá quedado en 83.

"Que vuelva a estar de moda". La postura del Kremlin ante esas cifras es clara. Hace unos meses Putin se marcó como objetivo que su Gobierno haga posible que “tener muchos hijos vuelva a estar de moda”, con familias numerosas que ayuden a que el motor demográfico del país no se gripe.

Con ese propósito Moscú ha desplegado un amplio abanico de medidas, igual que lo han hecho otras naciones con su demografía en horas bajas, como China o Corea del Sur. En el caso de Rusia ese recetario "pronatalidad" incluye ayudas a las familias, una posición más dura con el aborto y decisiones polémicas, como incentivos para el embarazo entre jóvenes o medidas que pretenden acallar la "propaganda" contra la natalidad.

"Proteger de la ideología". "Es importante proteger a las personas, sobre todo a las generaciones más jóvenes, de la ideología sobre la falta de hijos que se les impone en Internet, en los medios de comunicación, el cine y la publicidad", abogaba el año pasado Volodin, presidente de la Duma. Ahora a esa batería de medidas se añade otra centrada precisamente en los modelos de vida expuestos en el cine: nada de películas o series en los que se vea a mujeres satisfechas que anteponen su carrera a la maternidad.

Imagen | GovernmentZA (Flickr)

En Xataka | En toda Europa la natalidad se desploma en cuanto las mujeres comienzan a ganar más dinero. Excepto en Suecia