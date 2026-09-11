Cómo ver el Gran Premio de España de Madrid de la Fórmula 1 2026 en directo en tu tele y online

Vamos a decirte cómo ver el Gran Premio de España del mundial de Formula 1 de 2026. Esta carrera tendrá lugar este domingo 13 de septiembre en el nuevo circuito Madring de Madrid.
Aunque los derechos de emisión de la Fórmula 1 están en posesión de un servicio de pago como DAZN, este es un gran premio que también podrás ver gratis de forma totalmente legal a través de la TDT.
Días y horarios de libres, clasificación y carrera
- Viernes 11 de septiembre: Se celebran los dos primeros entrenamientos libres, a las 13:30 y las 17:00 hora peninsular española.
- Sábado 12 de septiembre: Los terceros entrenamientos libres son a las 12:30, y la clasificación para la carrera a las 16:00 hora peninsular española.
- Domingo 13 de septiembre: El Gran Premio de España comenzará a las 15:00 hora peninsular española.
Dónde ver el GP de España 2026 en la TV e Internet
Todos los entrenamientos, clasificación y carrera del Gran Premio de España serán emitidos íntegramente a través del canal DAZN F1, disponible para los suscriptores del Plan Motor o el Plan Premium de la plataforma. También puedes verlo si tienes contratado el paquete Motor con el canal DAZN F1 de Movistar, Orange o cualquier otro operador que lo ofrezca.
Pero también puedes ver tanto los entrenamientos libres como la carrera en los canales BeMad y Telecinco de Mediaset. Eso sí, las emisiones se reparten entre ambos canales, no son en los dos a la vez. Quedaría así:
|
|
BeMad
|
Telecinco
|
VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
|
|
|
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE
|
|
|
DOMINGO 13 SE SEPTIEMBRE
|
Como puedes ver en BeMad se emitirán las sesiones de entrenamiento libre que tendrán lugar tanto el viernes como el sábado. Luego, Telecinco emitirá la clasificación y la carrera, incluyendo unas largas previas donde se te darán todos los datos.
Si quieres ver el gran premio online, entonces vas a tener la opción de hacerlo por DAZN si pagas, o de forma gratuita por streaming en el servicio Mediaset Infinity, en la web mediasetinfinity.es.
Imagen | Fórmula 1
En Xataka | Madrid ya sabe a qué sonará la Fórmula 1 en su nuevo circuito en septiembre: a un aluvión de quejas vecinales
Ver 1 comentarios