Cómo ver el Gran Premio de España de Madrid de la Fórmula 1 2026 en directo en tu tele y online

Vamos a decirte cómo ver el Gran Premio de España del mundial de Formula 1 de 2026. Esta carrera tendrá lugar este domingo 13 de septiembre en el nuevo circuito Madring de Madrid.

Aunque los derechos de emisión de la Fórmula 1 están en posesión de un servicio de pago como DAZN, este es un gran premio que también podrás ver gratis de forma totalmente legal a través de la TDT.

Días y horarios de libres, clasificación y carrera

Viernes 11 de septiembre : Se celebran los dos primeros entrenamientos libres, a las 13:30 y las 17:00 hora peninsular española.

: Se celebran los dos primeros entrenamientos libres, a las 13:30 y las 17:00 hora peninsular española. Sábado 12 de septiembre : Los terceros entrenamientos libres son a las 12:30, y la clasificación para la carrera a las 16:00 hora peninsular española.

: Los terceros entrenamientos libres son a las 12:30, y la clasificación para la carrera a las 16:00 hora peninsular española. Domingo 13 de septiembre: El Gran Premio de España comenzará a las 15:00 hora peninsular española.

Dónde ver el GP de España 2026 en la TV e Internet

Todos los entrenamientos, clasificación y carrera del Gran Premio de España serán emitidos íntegramente a través del canal DAZN F1, disponible para los suscriptores del Plan Motor o el Plan Premium de la plataforma. También puedes verlo si tienes contratado el paquete Motor con el canal DAZN F1 de Movistar, Orange o cualquier otro operador que lo ofrezca.

Pero también puedes ver tanto los entrenamientos libres como la carrera en los canales BeMad y Telecinco de Mediaset. Eso sí, las emisiones se reparten entre ambos canales, no son en los dos a la vez. Quedaría así:



BeMad Telecinco VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE Entrenamientos libres 1 (13:25h)

Entrenamientos libres 2 (16:55h)

SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE Entrenamientos libres 3 (12:25h) Previa (15:30h)

Clasificación (16:00h) DOMINGO 13 SE SEPTIEMBRE Previa (13:00h)

Carrera (15:00h)

Como puedes ver en BeMad se emitirán las sesiones de entrenamiento libre que tendrán lugar tanto el viernes como el sábado. Luego, Telecinco emitirá la clasificación y la carrera, incluyendo unas largas previas donde se te darán todos los datos.

Si quieres ver el gran premio online, entonces vas a tener la opción de hacerlo por DAZN si pagas, o de forma gratuita por streaming en el servicio Mediaset Infinity, en la web mediasetinfinity.es.

Imagen | Fórmula 1

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