La Guardia Civil buscaba al mayor estafador inmobiliario de Mallorca. Lo encontraron escondido debajo del fregadero de casa de su madre

Nueve meses en busca y captura, y la Guardia Civil lo encontró donde empezó todo: en casa de su madre, en Calella (Barcelona), escondido en un mueble bajo el fregadero. Carlos García Roldán, 'Charly' para sus víctimas, es el cerebro de Lujo Casa, la mayor estafa inmobiliaria investigada en Baleares: 3,4 millones de euros sustraídos a al menos 235 compradores mediante viviendas que nunca existieron. La Audiencia Provincial lo condenó en diciembre a casi 15 años de cárcel. Él, simplemente, no se presentó a firmar la sentencia.

Cómo dieron con él. Los investigadores de la Guardia Civil sospechaban desde hacía semanas que García Roldán se ocultaba en la vivienda materna, mismo domicilio donde recibió la notificación de la sentencia en diciembre. Confirmarlo costó más: no salía nunca a la calle, ni a pasear ni a comprar, y dejaba que fueran sus familiares quienes hicieran los recados mientras él permanecía dentro.

Una información precisa recibida por los agentes el propio jueves precipitó por fin la orden judicial y, con autorización de entrada y registro emitida por la Audiencia balear, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Baleares y Barcelona entró en la casa y lo encontró agazapado en el hueco bajo el fregadero de la cocina, entre tuberías y productos de limpieza. El juzgado de guardia de Arenys de Mar ordenó su ingreso inmediato en prisión: de vuelta a Mallorca, a cumplir la condena que esquivó durante nueve meses.

Una cronología con más giros que una novela negra

Diciembre de 2015: García Roldán funda Promociones Lujo Casa Baleares SL, con un capital que los jueces describirían después como "meramente aparente".

2015-2018: La empresa anuncia más de treinta promociones sobre plano en Palma, Marratxí, Llucmajor y Algaida, aunque de esas treinta, el suelo solo se compra realmente para siete.

Marzo de 2018: Estalla el escándalo, las denuncias empiezan a llegar a los juzgados de Palma, y García Roldán huye a Colombia.

El 2 de septiembre de ese mismo año, con él ya prófugo, un juzgado de Palma ordena la entrada en prisión de sus dos socios, Michele Pilato y José Antonio Mir. Tiempo después, la Justicia consigue su extradición y reanuda el proceso.

18 de diciembre de 2025: la Audiencia Provincial de Balears lo condena a 14 años y nueve meses de cárcel por estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales, además de una responsabilidad civil de 457.872 euros y una multa que, de no pagarla, se convierte en 6 euros diarios de cárcel durante 45 meses más.

Al día siguiente tiene cita y no aparece: alega que está fuera de Mallorca y que no encuentra vuelo de vuelta. La Audiencia dicta orden de busca y captura ese mismo mes. Junto a él, la Audiencia condena también a Pilato a 9 años de cárcel, y a Mir, que aportaba apariencia de solvencia técnica como supuesto constructor, a 4 años.

Nueve meses después, el 10 de septiembre de 2026, la Guardia Civil lo localiza y lo detiene.

La primera fuga. Esta no era la primera vez que García Roldán intentaba esquivar a la Justicia. Nada más huir en 2018, buscó refugio en Buga, en el departamento colombiano del Valle del Cauca, y se instaló en casa de la abuela de su entonces pareja.

Para despistar a la orden internacional de busca y captura, adelgazó más de diez kilos y se tiñó el pelo. El disfraz funcionó una temporada, pero le delató la rutina: acudía al gimnasio y acompañaba a la abuela a hacer recados por el pueblo, hasta que esos hábitos lo situaron. Lo detuvieron en febrero de 2019 y lo extraditaron a España para que el proceso siguiera su curso.

Cómo funcionaba la estafa. Lujo Casa vendía pisos que no existían. Bajo la marca Mallorca Investment no faltaban ni folletos ni maquetas. Tenían oficinas y hasta arquitectos y constructores de verdad reforzando la ilusión de una promotora consolidada. Las fotos de las viviendas, sin embargo, salían de internet o de proyectos ajenos.

Ninguna promoción contaba con licencia de obra, aval bancario ni seguro de caución, y el dinero de los compradores jamás llegó a una cuenta especial protegida, como exige la ley. El dinero de los compradores tampoco iba a construir nada: se desviaba mediante reintegros, transferencias y endosos a sociedades como Cortecera 17 y Esparver, usadas para gastos personales.

Según los jueces, esto era “un negocio civil criminalizado", una "estructura defraudatoria diseñada, refinada y mantenida en el tiempo". Durante el juicio, García Roldán negó las acusaciones: aseguró que había avisado a los compradores de los riesgos y culpó del desastre a una "estampida" de clientes que pidieron la devolución de sus reservas a la vez. Sobre la fuga a Colombia, dijo que actuó por miedo.

Un agujero de tres millones. Los compradores, en su mayoría parejas jóvenes que buscaban su primera vivienda, entregaron entre 5.000 y más de 100.000 euros cada uno como reserva. Ahora tienen hipotecas sin casa, ansiedad por los pleitos y están sin sus ahorros. Según la sentencia, entretanto el entramado ha estado gastando el dinero captado en ropa de alta gama, coches deportivos, viajes y, sobre todo, en el juego: solo en el Casino de Mallorca, García Roldán llegó a dejarse más de 270.000 euros en cerca de 300 visitas nocturnas.

Lujo Casa es como Monica, otro caso similar: la Guardia Civil buscaba también a esta empresaria, de nacionalidad alemana, acusada de estafar con el mismo método a compradores extranjeros en la isla. El boom inmobiliario mallorquín, con extranjeros comprando sin pisar antes la isla, resulta terreno fértil para timos que se sostienen mientras nadie pregunta demasiado.

Imágenes | Archivo

En Xataka | Vivir en Ibiza es tan caro que sus propios trabajadores viven en caravanas. La respuesta de los ayuntamientos: drones