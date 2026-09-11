Nadie habla del fabricante de chips de memoria casi desconocido que quiere aliviar la crisis: Nanya Technology

La conversación acerca del mercado de las memorias DRAM la acaparan desde hace años Samsung, SK hynix, Micron Technology y CXMT (ChangXin Memory Technologies). Al fin y al cabo son los cuatro mayores fabricantes de chips de memoria DRAM del planeta. Según Counterpoint, entre los cuatro suman una cuota en el mercado global de aproximadamente el 97%. No obstante, no son las únicas compañías que producen estos circuitos integrados.

Tras ellas, y con una discreta cuota del 2%, se abre paso poco a poco la empresa taiwanesa Nanya Technology, que hasta ahora estaba especializada en la fabricación de chips de memoria maduros. Acabo de utilizar las palabras "hasta ahora" por una razón de peso: Nanya ha anunciado que tiene listo el mayor plan de inversión de su historia. Va a invertir aproximadamente 16.000 millones de dólares en su planta Fab5A.

Su plan consiste en dotar a esta fábrica de la capacidad de producir chips DRAM de 10 nm abarcando los nodos 1b, 1c, 1d y 1e. Para hacerlo posible va a instalar equipos de litografía de ultravioleta extremo (UVE) de ASML que, además, en el futuro podrían permitirle fabricar semiconductores con procesos de integración aún más avanzados. Para nosotros, los usuarios, el plan de Nanya es una buena noticia. Y lo es porque puede consolidarse como un actor crucial a la hora de amortiguar el impacto que la crisis está teniendo en los precios de las memorias.

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Nanya tiene una oportunidad de oro

Samsung, SK hynix y Micron están volcados en la producción de los chips de memoria HBM que demandan los centros de datos para inteligencia artificial (IA). Como os hemos explicado en otros artículos, este escenario es el que ha propiciado la crisis en la que nos encontramos ahora mismo. El fabricante chino CXMT está poniendo toda la carne en el asador para aprovechar esta coyuntura ampliando su capacidad de fabricación con el propósito de crecer. Y Nanya quiere hacer lo mismo.

La producción piloto en el nodo 1c ya ha empezado, y el desarrollo del nodo 1d ya está en marcha

La producción piloto en el nodo 1c ya ha empezado, y el desarrollo del nodo 1d ya está en marcha. La fase piloto en este último arrancará próximamente. No obstante, sabemos algo más: las primeras obleas procedentes de estos nodos avanzados estarán listas durante la segunda mitad de 2027, por lo que todavía tendremos que esperar para comprobar si la irrupción de Nanya en el mercado de los chips DRAM avanzados realmente consigue amortiguar el impacto de la crisis sobre el precio de las memorias.

Esta compañía prevé que su capacidad de fabricación ascenderá a 30.000 obleas mensuales en 2028. Y a 35.900 obleas en 2029. No está nada mal. No obstante, lo realmente importante es que la producción final de la planta Fab5A será de 45.000 obleas al mes. Aunque, como hemos visto, la cuota de mercado de Nanya es mucho más modesta que la de Samsung, SK hynix, Micron y CXMT, actualmente está viviendo un buen momento comercial. En julio ingresó unos 1.300 millones de dólares, un 49,3% más que en junio y un 719,6% más que el año anterior. Estas cifras son posibles en gran medida gracias al incremento del precio de las memorias, pero, aun así, reflejan que su inercia es muy positiva.

Imagen | Nanya Technology

Más información | The Chosun Daily

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